Ради получения новых траншей от МВФ Украина недавно открыла рынок земли и приняла так называемый «антиколомойский закон» о банках, фактически выводящий Нацбанк (НБУ) из-под юрисдикции украинских судов. Тем не менее, и этого оказалось мало. На днях МВФ выдвинул новые требования или «структурные маяки»

Теперь парламент Украины ради получения новых траншей должен поставить украинскую экономику и судебную систему полностью под контроль западных структур. Формальные же главы государственных ведомств и компаний должны будут лишь ставить свою одобрительную подпись под их решением. Все атрибуты суверенного государства становятся в таком случае лишь декорацией, а националисты могут и дальше маршировать, выкрикивая «помни, чужак, здесь хозяин украинец».

Речь в данном случае идет о сумме $1,9 млрд, которую Киев надеется получить в ближайшее время. В целом же программа должна предусматривать выделение 5 млрд за полтора года.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук полагает, что выделение этих средств в полном объеме пока вилами по воде писано. «Это значит, что сейчас получим 1,9, а получим ли остальные — жизнь покажет, потому что там есть новые "хотелки": и в вопросах Высшего совета юстиции, а самое главное — в вопросах НАК "Нафтогаз"», — заявил Медвечук. Разделение Минэнерго и сокращение числа банков: в МВФ назвали условия для транша Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский ранее уже заявлял, что рассчитывает на эти средства для затыкания «дыр» в бюджете. Общая сумма выделяемого кредита приблизительно равна той сумме, которую Киев должен отдать МВФ по старым кредитам в 2020-2021 г. И это не считая долгов другим кредиторам. Депутат Александр Дубинский утверждает, что большая часть этих средств пойдет на выплату предыдущих долгов МВФ.

«Все, что нужно внешним кредиторам, — это чтобы Украина не допустила дефолт и продолжала платить по долгам, которых набрала в огромных объемах. Потому они предоставляют новые займы в небольших объемах, чтобы их хватало на выплаты процентов по их же кредитам. На большее этих средств не хватит», — считает Дубинский.

С ним согласен и эксперт Аналитического центра при Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, утверждая, что бремя долговой нагрузки ослабевать не будет.

«Нам будут выделять деньги примерно в тех объемах, в которых мы должны будем рассчитаться с МВФ. Может быть, дадут немножко больше, но сроки расчета по кредиту наступят уже через три года, а значит, и долговая нагрузка на бюджет, которая с прошлого года у нас очень серьезная, все ближайшие годы будет оставаться таковой», — говорит эксперт.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 мая заявлял, что ожидает этот транш «на следующей неделе». Однако в повестке дня фонда вопрос транша Украине пока не стоит — на ближайшей неделе МВФ будет рассматривать вопросы о кредитах Барбадосу и другим странам третьего мира.

Чего же еще требует от Киева ненасытный фонд? В первую очередь он хочет расширить права наблюдательного совета компании «Нафтогаз». «Вы будете смеяться. Но после принятия Украиной законов о продаже земли и невозврате Коломойскому «ПриватБанка» МВФ выдвинул новые условия выдачи кредита. Теперь белые господа хотят, чтобы мы снова поменяли кучу законов и расширили права наблюдательного совета ключевой энергетической монополии — «Нафтогаза Украины», — пишет украинский журналист Алексей Романов.

В 2019 году экс-премьер Владимир Гройсман принял постановление, согласно которому Кабмин может назначать руководство «Нафтогаза» и членов правления без согласования с наблюдательным советом, состоящим преимущественно из иностранцев, получающих там зарплаты по полмиллиона гривен в месяц. Сейчас же МВФ требует отменить это постановление. Наблюдательный совет также должен получить право самостоятельно определять, какую часть прибыли перечислять в бюджет страны. Таким образом, теоретически члены наблюдательного совета могут перечислить в бюджет 1 гривну, а всю остальную прибыль распределить на зарплаты и бонусы себе любимым. Иными словами, формально оставаясь государственной компанией, она де-факто приобретает черты частной компании.

Требует МВФ и облегчить возможность смены поставщиков газа потребителями, чтобы на рынок Украины легче было зайти западным компаниям, которые заинтересовались украинским рынком после повышения тарифов. «Затягивать нельзя»: Зеленский рассчитывает подписать меморандум с МВФ до конца месяца © скриншот видео Украина • РУ

Еще одним требованием МВФ является аудит средств, потраченных на борьбу с эпидемией коронавируса. Удовлетворение этого требования поставит над украинским Минздравом, с трудом избавившимся от Ульяны Супрун, новых надсмотрщиков в виде аудиторов от МВФ.

МВФ требует также объединить Государственную налоговую и таможенную службы в одно юридическое лицо. Это позволит МВФ и наблюдательным советам эффективнее контролировать финансовые потоки украинских олигархов, а стало быть, держать их под колпаком.

Распространяются аппетиты МВФ и на украинскую судебную систему. Фонд требует изменить процедуру отбора судей в Высший совет правосудия (ВСП), который контролирует судебную систему, назначение, наказание и увольнение судей. ВСП должен будет контролироваться международными экспертами, а их слово должно быть решающим в вопросах назначения и отстранения судей. Ранее США и МВФ добились от Киева изменения принципа отбора судей в Высший антикоррупционный совет (ВАКС) и предоставления международным экспертам решающего голоса при отборе судей в этот орган.

Недоволен оказался МВФ и принятым недавно «антиколомойским» законом о банках. Фонд теперь требует ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженностей. Это предполагает ужесточение контроля над финансовым сектором в целом, поскольку ничто не должно угрожать способности Украины расплачиваться с внешними кредиторами. Однако в первую очередь, как считает экономист Алексей Кущ, это должен быть удар по Игорю Коломойскому с целью заставить его платить по долгам «Приватбанка».

«Олигарху дают понять, что принятием закона о невозврате банков прежним собственникам всё не ограничится и будет продолжение. На финансовом рынке уже активно обсуждают тему выбивания долгов с Коломойского. И это для олигарха куда большая угроза, чем принятие «антиколомойского» закона. Ведь в рамках этой процедуры могут конфисковать почти все его активы как в Украине, так и за границей», — утверждает экономист.

Не исключено, что даже после выполнения всех этих условий появятся новые требования. Полет фантазии правления Фонда может оказаться безграничным. Например, как считает депутат Максим Бужанский, Фонд может потребовать совсем отменить пенсии, поскольку их выплата ставит под угрозу выплату долгов внешним кредиторам. «Я считаю, что МВФ не должен останавливаться на достигнутом и, пока не поздно, требовать отмены пенсий для украинцев», — пишет Бужанский.

В целом же мы видим, что требования МВФ сводятся к установлению контроля посредством «международных экспертов» и членов наблюдательных советов над энергетическим и финансовым секторами экономики, над судебной властью, Министерством здравоохранения, таможней и налоговой. Услужливость Киева перед МВФ и США уже стала напоминать некий психологический эксперимент под названием «На какие унижения можно пойти ради денег». По мере дальнейшего усиления аппетитов внешних кредиторов со временем даже функции избранного президента могут сводиться к праву лишь принимать парады на День независимости. МВФ назначил нового руководителя миссии на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Вся эта история очень напоминает "Сказку о рыбаке и золотой рыбке", где Украина — старик, а МВФ — старуха, которая, ошалев от щедрот золотой рыбки (народа Украины), с каждым разом требует за свои деньги все большей и большей власти над страной. И когда наступит предел этим "хотелкам" (и наступит ли вообще), неизвестно.