После победы Евромайдана в 2014 году новые власти взялись реформировать украинскую полицию. Однако вместо расцвета система МВД деградировала: процветают взяточничество, вымогательства, кражи, грабежи и насилие. Эксперты говорят, что такого не было даже в "беспредельные" 90-е

В Житомирской области 58-летний арендатор озера Анатолий Захаренко, профессиональный охотник, убил семерых человек, приехавших к нему порыбачить, — троих собутыльников, с которыми выпивал, уложил первыми, остальных расстрелял спящими. Среди погибших были трое действующих бойцов Нацгвардии МВД Украины, бывшие бойцы АТО и волонтеры. «МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

По одной из версий убийства, между хозяином и гостями возник конфликт из-за того, что арендатор утром сдал вымогателя с большими звездами на погонах — начальника Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковника Руслана Мшанецкого. Как говорится в сообщении полиции, «за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, подполковник требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно передавать ему взятку в размере 10 тыс. грн». Это около 27 тысяч рублей.

Арендатор не раз жаловался на то, что «приезжают «менты» и «требуют свеженькой рыбы и денег». Но кто же его услышит, кому нужен какой-то мелкий бизнесмен? Когда Захарченко больше не смог терпеть, он заявил на вымогателя, и подполковника взяли с поличным.

Бывшие и действующие сотрудники МВД, приехавшие отдохнуть и узнавшие о том, что Захарченко настучал на начальника райотдела, высказали свое недовольство. На этой почве разгорелся конфликт. Хозяин схватился за оружие.

Но это только одна из версий, причем самая невыгодная для полиции, так как она под чутким руководством Арсена Авакова пытается из последних сил делать хорошую мину при плохой игре. Руководство закрывает глаза на то, что творят подчиненные, не делает выводов и не стремится исправить ситуацию.

«Торговый центр» МВД

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области задержан за взятку в размере 30 тыс. грн (около 82 тыс. руб.) Как выяснилось, он систематически вымогал деньги за предоставление разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного оружия, а также на право хранения и ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия. «Такса» за предоставление одного разрешения составляла 6 тыс. грн (около 16,5 тыс. руб.) Но когда один из местных пришел за разрешениями на пять единиц гладкоствольного и травматического оружия, то полицейский, не сделав скидку, захотел 30 тыс. грн, проситель заявил на офицера. Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Продажа разрешений — не единственный заработок полицейских. Традиционно они продолжают "крышевать" и продавать наркотики. 19-летний патрульный, не проработав и нескольких месяцев, погорел на реализации серьёзной, на тысячу долларов, партии марихуаны. Проверка показала, что парень с первых дней службы приторговывал каннабисом, а форма служила ему прикрытием. Правда, недолго.

А еще один украинский патрульный не только продавал, но и изготавливал у себя дома амфетамины. С партией в 300 грамм на 2000 долларов его задержали.

Также в цене осталась продажа дел. Скажем, за 5 тысяч долларов можно откупиться от уголовного преследования по угону автотранспорта. Намного меньше стоит отмазаться от админнаказания — это может обойтись в скромные 500-1000 гривен. Расценки зависят от степени ответственности: если по делу светит реальный тюремный срок, да еще и с конфискацией — это стоит дороже.

Полиция спешит на помощь, но за деньги

Беспроигрышный метод вымогания денег среди украинских копов — создать проблему на ровном месте, а потом предложить ее решить. В Одессе патрульные оформляли ДТП и виновнику происшествия сообщили, что авто поедет на штрафплощадку, хотя ДТП было без пострадавших и все спокойно могли разъехаться до встречи в суде и страховой компании. Однако патрульные Сергей Пасечник и его напарник Александр Дорофеев сообщили водителю, что если он найдет 2 тыс. грн (около 5,4 тыс. руб), то дело решится миром. Водитель позвонил друзьям, попросил привезти деньги, те приехали, но с камерой. После получения взятки патрульные сообщили, что деньги им подкинули. Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

Хитрую спецоперацию по вымоганию 150 тысяч долларов с предпринимателя собирался провернуть сотрудник Управления патрульной полиции в г. Киеве и его подельник.

Несколько месяцев предпринимателю с неизвестного номера приходили смс с угрозами расправы. Бизнесмен нервничал, но тут неожиданно свою помощь в решении вопроса ему предложил полицейский, который за 150 тысяч долларов обещал уладить вопрос. Это показалось бизнесмену подозрительным. Понятное дело, денег он не дал, но полицейского сдал в Госбюро расследований.

В Черкасской области полицейские похитили и вывезли на кладбище местного жителя. Его избивали и требовали денег за непривлечение к уголовной ответственности по надуманному делу. Их действия квалифицируются как разбой.

В Ровенской области инспектор сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений полиции обложил данью старателей, незаконно добывающих янтарь. Сумма откупа от уголовной ответственности, которой инспектор угрожал старателям, зависела от того, каким методом они добывают солнечный камень. За работу одной мотопомпы в сутки он требовал 200 долларов, но брал и натурой — камнем. При обыске у правоохранителя нашли и изъяли более 150 кг янтаря на 2,2 млн грн, 6820 долларов США и станок для обработки янтаря. Кстати, вот уже несколько лет никто не может найти несколько тонн янтаря, конфискованного у старателей в Ровно и торжественно привезенного под охраной в Киев. В министерстве самая большая в истории Украины изъятая партия янтаря благополучно растворилась. Штурм Черкасс — аваковский Тулон © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

А ведь, «реформируя» полицию по грузинскому сценарию, министр Аваков заявлял, что строит новую систему: «полицию, которая будет служить и защищать, а не «наказывать и крышевать». Полицейский должен быть защитником и вызывать уважение граждан».

Всё это осталось только словами.

Пытки и насилие — норма

На днях произошел и вовсе вопиющий случай: два сотрудника полиции в Кагарлыке в райотделе пытали и насиловали 26-летнюю местную жительницу, собираясь повесить на нее нераскрытую кражу. Девушке на голову надевали противогаз и душили, стреляли из пистолета над головой и насиловали.

Так развлекались бывший участник АТО 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. В соседнем кабинете сидел еще один задержанный и все слышал, в отличии от коллег полицейских, которые не обращали внимание на крики и выстрелы. Голосеевский районный суд Киева принял полицейских под стражу без права внесения залога. Меру пресечения избирали на заседании суда в закрытом режиме. Полицейских уволили, а райотдел расформировали.

Народного бунта не было.

Как рассказывают сотрудники полиции, на заместителя начальника по криминальному блоку, который насиловал девушку, за последние 8 месяцев поступило 55 жалоб на садистское обращение с задержанными. Всё это, конечно, игнорировалось.

«Ситуация в МВД критическая, так как полиция постепенно превратилась в худшую версию милиции 90-х годов, когда, оставшись без зарплаты, большинство сотрудников искали возможность заработать — брали взятки, вымогали, грабили, похищали людей ради выкупа, воровали, прикрываясь погонами и корочкой.

Расследуют только те дела, за которые им заплатит потерпевший. Решают только вопросы тех, у кого есть деньги, — скажем, могут надавить на должника какого-то бизнесмена, чтобы ускорить возврат.

Сегодня в полиции все происходит как в анекдоте о гаишниках: «Дали палочку — крутись, как можешь». Нынешним дали форму и корочку, и сам себе зарабатывай на хлеб с маслом. Мизерные зарплаты, а в среднем полицейский получает 10 тысяч гривен за ненормированный рабочий день, не способствуют честному выполнению служебных обязанностей. Каждый день, приходя на работу, они думают, что же такое провернуть, чтобы заработать деньги.

Текучка кадров огромная, порядочные и честные, глянув на систему изнутри — уходят. Остаются не самые лучшие представители нашего общества, такие даже стремятся туда попасть. И даже когда после изнасилования девушки в Кагарлыке заговорили об отставке Авакова, в ведомстве уверяют, что это не причина для отставки, что ничего страшного не произошло. А ведь рыба гниет с головы.

Подводя итоги работы полиции за все годы, можно сделать один печальный вывод: в стране нет полиции, которая стоит на защите граждан, как это и должно быть. Сегодня полиция превратилась в организованную преступную группировку, которая если что то и делает, то только за материальное вознаграждение», — рассказывает адвокат Сергей Мазур.

Как считают эксперты, порядка в самой системе нет и не будет до тех пор, пока не придет по-настоящему сильный руководитель, цель которого — не разваливать систему, а формировать новый и сильный орган правопорядка. Но об этом можно только мечтать, поскольку президент Зеленский боится трогать Авакова. И народу приходится терпеть полицию, которая творит беспредел.