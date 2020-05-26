По состоянию на 16:00 26 мая в мире зафиксировали более 5 миллионов 515,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 346,6 тысячи человек скончались, поряддка 2 миллионов 250,2 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 662,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 98 223 (5,9%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 374,9 тысячи случаев заражения, порядка 23,5 тысячи (6,2%) из которых стали летальными.

Следом идёт Россия. Здесь зафиксировано более 362,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 1% (3,8 тысячи) скончались.

В Великобритании заболели более 262,5 тысячи человек, а умерли почти 37 тысяч (14%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает третье место в мире — 362 342 случая заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 131 129 выздоровевших и 3807 скончавшихся.

Такие показатели обусловливают интерес россиян к актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах РФ и других странах. Так, Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике коронавируса. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании.

При этом ранее сообщалось, что уже осенью может начаться вакцинация жителей страны. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня провести клинические испытания вакцины от COVID-19.

А пока в стране продолжает действовать режим самоизоляции, хотя многие регионы постепенно снимают ограничения. Стоит отметить, что, согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% россиян соблюдают режим изоляции, а вот 15% сообщили, что не следуют ограничениям. Больше всего нарушителей оказалось среди людей в возрасте 18-30 лет — 24%.

Другое же исследование показало, что затянувшаяся самоизоляция начала отбивать у россиян желание заниматься спортом. Как выяснила Wanta Group, этот показатель падает третью неделю подряд и опустился ниже уровня начала нерабочих дней в стране. Так, на первой нерабочей неделе 30 марта о намерении заниматься спортом и тренироваться заявляли 67% участников опроса. В дальнейшем эта доля росла и на пике 20 апреля достигла 74%. Однако затем последовал разворот тенденции, и на последней неделе мая заниматься спортом планировали уже 64% респондентов.

Похожую динамику продемонстрировали намерения россиян смотреть кино и сериалы не по телевизору. В начале апреля 76%, на пике — 78%, а к концу мая доля запланировавших самостоятельный просмотр фильмов упала до 70%.

При этом штрафы за нарушение самоизоляции никто не отменял. Несмотря на многочисленные жалобы москвичей, власти столицы не планируют в ближайшее время закрывать приложение «Социальный мониторинг». Первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк заявил, что не будет «полной амнистии» по штрафам, выписанным на основе данных приложения. Оно отслеживает местонахождение пациентов с коронавирусом COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся на дому, а также членов их семей, с помощью геолокации и периодических запросов выслать селфи. Штраф, автоматически выписываемый на основе приложения, составляет 4 тысячи рублей.

Тем временем стало известно, что объем антикризисной программы поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса превысил 3 триллиона рублей и продолжает расти.

«Здесь важны не только масштабы, важно еще как использовать, насколько эффективно используем. Здесь очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они нужнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны», — отметил министр экономики Максим Решетников.

Тем временем президент Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня. При этом исключив любые риски для здоровья участников парада. А марш «Бессмертного полка» состоится 26 июля, так как сейчас на этом мероприятии невозможно соблюсти социальную дистанцию.

Что касается выпускников, вопрос с экзаменами которых также оказался в подвешенном состоянии из-за пандемии, то, как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, основная волна ЕГЭ в России начнется 3 июля. Пробные ЕГЭ без участия школьников пройдут 29 июня.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 21 584 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 644 стали летальными. В то же время 7234 пациента выздоровели.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина сможет избежать второй волны коронавируса при условии массовой вакцинации населения или утраты вирусом силы. Если ни одно из этих обстоятельств не будет реализовано, то коронавирус продолжит циркулировать в мире, сказал он.

В связи с этим правительство создает трехмесячный запас средств защиты от COVID-19, на что было выделено 3 миллиарда гривен. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ежемесячно для закупки средств биозащиты для всей Украины необходимо 750-760 миллионов гривен.

Также для контроля эпидемической ситуации в стране создается единый центр по изучению инфекционных болезней. По данным секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, этим занимается директор Института молекулярной биологии и генетики Михаил Тукало.

Уже были получены новые данные о распространении возбудителя коронавирусной болезни в воде. Они позволили Минздраву разрешить работу бассейнов в рамках ослабления карантина. В ближайшее время ведомство предоставит рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые необходимо соблюдать в случае, если владелец примет решение открыть такое заведение.

А вот детские лагеря на Украине будут открывать на последнем этапе выхода из карантина. Такие правила будут применяться, в частности, и к детскому лагерю «Артек».

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что дольше всего от коронавируса выздоравливают младенцы и дети. По его данным, в столице выздоровели всего около 9% детей, заболевших за период эпидемии.

Тем не менее с 15 по 17 июня в киевских школах будут проводить пробное ВНО (украинский аналог ЕГЭ) по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня.

Ситуация в мире

Во время первого этапа глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавирусной инфекции, организованного Еврокомиссией, было собрано 9,5 миллиарда евро. По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, такую сумму удалось собрать благодаря пожертвованиям организаций, фондов, правительств стран и отдельных лиц.

В Австралии американская биотехнологическая компания Novavax уже начала испытание на людях экспериментальной вакцины против COVID-19. Компания планирует выпустить препарат, который прошёл все проверки, в этом году.

Грузия «необычно» отмечает День независимости из-за пандемии коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Израиле же лаборатории по разработке вакцин от коронавируса атаковали хакеры. Впрочем, кибератаки не повлияли на процесс разработки.

А Япония не сможет одобрить до конца мая препарат от гриппа фавипиравир (также известен как Avigan) для лечения пациентов с коронавирусом. Клинические исследования фавипиравира будут продолжены в июне.

Тем не менее премьер Японии Синдзо Абэ заявил об отмене режима чрезвычайного положения в пяти префектурах страны, в которых он продолжал действовать: в Токио, Тибе, Канагаве, Сайтаме и Хоккайдо.

А Швеция, несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. По данным Bloomberg, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

Тем временем в Китае, который первым прошел пик заболевания, за прошедшие сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Власти также сообщили о 29 новых бессимптомных случаях — пациентах, которые инфицированы, но не проявляют симптомов, — по сравнению с 40 днем ранее.