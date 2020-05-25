Президент Зеленский, даже несмотря на значительную поддержку украинцев, проигрывает «улицу» - то есть контроль над радикалами и ультраправыми, отмечают эксперты. Этим его будет шантажировать Порошенко. При этом глава МВД Арсен Аваков ведёт свою политическую игру

В воскресенье, 24 мая, в Киеве прошла акция противников политики президента Украины Владимира Зеленского «Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш». Единым фронтом выступили члены «Дела громад» (организация связана с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко), националистической группировки «Демократическая секира», Всеукраинского объединения «Свобода» и «Национального корпуса».

Примечательно, что «активисты» последнего в начале 2019 года буквально преследовали Петра Порошенко и жестко критиковали его за коррупцию и происходящее в стране.

Митинг в Киеве и переговоры в Берлине

Реванш, приходи уже быстрее: соцсети об акциях протеста в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам участников «Стоп-реванша», Зеленский несёт ответственность за «реванш пророссийских сил и капитулянтскую политику в отношении окончания войны в Донбассе».

Отдельного упоминания удостоился глава Офиса президента Андрей Ермак, которого собравшиеся также обвинили в «пророссийской политике».

Одной из причин атаки на Ермака, видимо, стали переговоры по Донбассу в Берлине. Сначала в середине мая в столицу Германии на личную встречу с помощниками канцлера Ангелы Меркель прибыл Дмитрий Козак, которому президентом РФ поручено решение вопроса мирных переговоров по Донбассу.

А после этого, через несколько дней, с таким же визитом в Берлине побывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Очевидно, что Германия, заинтересованная в скорейшем снятии санкций с РФ, решительно настроена продвинуть процесс переговоров по Донбассу.

В то же время украинская «партия войны», в которую входят Арсен Аваков, Арсений Яценюк и Александр Турчинов (и примкнувший к ним Порошенко), выступает против любых подвижек в мирных переговорах по Донбассу. И уличными акциями пытается показать силу.

Атака «Нацкорпуса»

Об этом говорит и тот факт, что прошедший в воскресенье «Стоп-реванш» стал второй шумной политической акцией в Киеве за выходные. Днём ранее, 23 мая, члены «Национального корпуса» атаковали офис «Оппозиционной платформы — За жизнь» в центре Киева.

Изначально СМИ сообщили о взрыве, но позже полиция сообщила, что взрыва не было: это «активисты» Нацкорпуса забросали офис петардами и дымовыми шашками, а после — зажгли файеры. Позднее националисты устроили потасовку с прибывшими на место событий полицейскими. В результате нескольких радикалов задержали.

Националисты пояснили свое действие тем, что они считают ОПЗЖ «российскими коллаборантами».

Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук © пресс-служба партии "Национальный корпус" Арсену Авакову.

Почему Порошенко и его сторонники решили атаковать Зеленского и Ермака именно сейчас, будет ли на это реагировать украинская власть, а также какую игру ведёт Аваков, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Зеленский проигрывает «улицу»

Партии Порошенко надо перебить фокус внимания с «плёнок Байдена», считает политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов. С другой стороны, они показывают Зеленскому, что если он продолжит линию уголовного преследования Порошенко, они будут пытаться «шатать» ситуацию в стране улицей, добавил эксперт.

«Они будут проводить акции протеста, срывать инициативы Зеленского и так далее. Они понимают, что они в меньшинстве, но они активное меньшинство, и Зеленский не может им ничего противопоставить.

То есть, Зеленский вроде и пользуется поддержкой 42% населения страны, но при этом не может вывести даже тысячи человек на поддержку своего мирного плана по Донбассу или организовать условный Марш мира», — сообщил политолог.

Зеленский полностью проигрывает «улицу», поэтому именно «улицей» будут его шантажировать радикалы и Порошенко, прогнозирует Молчанов.

«Акция нужна протестантам, чтобы получать хотя бы минимум финансирования»

Акция «Стоп-реванш» планировалась еще до «плёнок Байдена», говорит Директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, у Порошенко нет необходимости проводить такие вещи в связи с «плёнками Байдена».

«Профессиональным протестантам эта акция нужна для того, чтобы получать хотя бы минимум финансирования, собственно, поэтому акция была такой не массовой.

Рудяков: Зеленский сидит в башне из слоновой кости и слабо ориентируется в том, что происходит вокруг © РИА Новости, Нина Зотина

Если сравнивать эту акцию с теми, которые проводились в прошлом году против «капитуляции» и «формулы Штайнмайера», то там собиралось под десять тысяч человек. А сейчас несколько сот человек собрались, отмечает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Зачем радикалы выбрали мишенью Ермака

Ермак стал мишенью после того, как стал искать какие-то новые варианты по Донбассу, говорит Павел Рудяков. В то же время, уверен эксперт, Зеленский сохранит Ермака на посту главы ОП.

«Сохранит, потому что если он отдаст Ермака, то ему придётся самому объявлять досрочные выборы. У него не так много тех, кому бы он мог доверять. Он и так отрезан от реальной жизни», — сказал политолог.

Рудяков добавил, что Зеленский «сидит в своей башне из слоновой кости и очень слабо ориентируется в том, что происходит даже в здании на Банковой, не говоря о том, что происходит вокруг здания».

Кирилл Молчанов не видит никаких подвижек по Донбассу: все значимые инициативы «были сорваны праворадикалами, и Ермак уже от своих слов отказался».

«Если даже у Ермака было желание продвижения, то по факту всё сорвано в украинских реалиях», — сообщил эксперт.

Он также считает, что президент не будет менять главу ОП, потому что «тот входит в круг его близких лиц, его банально некем заменить».

«Более того, в случае отставки Ермака Зеленский теряет эксклюзивный контакт с Кремлём по линии Козак — Ермак», — подчеркнул Молчанов.

Противники Зеленского пытаются реализовать давнюю стратегию: надо выбить всё окружение президента, людей, которые близки ему, которые на него влияют, на которых он опирается. Об этом говорит Владимир Фесенко. Тогда Зеленский останется один, и легко можно будет брать в руки и его. Фесенко: Из окружения Зеленского пытаются выбить людей, на которых он опирается © glavred.info

«Поэтому бьют по Ермаку, бьют по (главе СБУ Ивану) Баканову. Так что здесь дело не в Ермаке, он просто вызывает раздражение у сторонников Порошенко тем, что активно занимается переговорами по Донбассу, и в этом смысле он для них удобная мишень», — сообщил политолог.

Почему власти никак не отреагировали на акцию «Стоп-реванш»

Это стандартная практика для власти — делать вид, что ничего не происходит, говорит Кирилл Молчанов.

Зеленскому нечем реагировать, убеждён Павел Рудяков: «только, как Никите Сергеевичу Хрущеву, уехать в ООН и стучать каблуком по трибуне».

«Ничего из того, чтобы должна была сделать власть, когда затрагивают первое лицо государства, еще и в таких хамских формах, не было сделано.

В данном случае власть — это Аваков. А он реагирует по-своему, потому что у него своя игра, он её финансирует. Это всё аваковская ширма, крыша, и она в очередной раз себя показала», — заявил эксперт.

Властям и не нужно было реагировать на подобную акцию, уверен Владимир Фесенко, поскольку любая реакция, ответ на эту акцию будут работать на Порошенко.

«Поэтому эта акция вообще не заслуживает какого-либо внимания, она была маргинальной», — сказал политолог.

Своя игра Авакова

Кирилл Молчанов: Зеленский полностью проигрывает «улицу» © Facebook, Денис Жарких

«Потому что недавно прошли слухи, что осенью будут изменения в правительстве, и Авакова тоже собираются менять, потому что он изрядно поднадоел и не вписывается в тренд новых лиц. Так что Аваков вынужден демонстрировать свою незаменимость, показывать свой вес.

Это очередной «звоночек» для Зеленского о том, что, пока Аваков на своей должности, никакого урегулирования на востоке Украины не будет. Потому что Аваков очень крепко держит и правоохранителей, и протестующих», — заявил политолог.