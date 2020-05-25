В воскресенье, 24 мая, в Киеве прошла акция противников политики президента Украины Владимира Зеленского «Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш». Единым фронтом выступили члены «Дела громад» (организация связана с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко), националистической группировки «Демократическая секира», Всеукраинского объединения «Свобода» и «Национального корпуса». 

Примечательно, что «активисты» последнего в начале 2019 года буквально преследовали Петра Порошенко и жестко критиковали его за коррупцию и происходящее в стране.  

Митинг в Киеве и переговоры в Берлине

Реванш, приходи уже быстрее: соцсети об акциях протеста в Киеве
Реванш, приходи уже быстрее: соцсети об акциях протеста в Киеве
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Колонна противников Зеленского проследовала от Майдана Независимости к дому №9а на улице Грушевского в центре столицы, где находится принадлежащая президенту квартира. Там активисты обклеили забор листовками, зажгли файеры и спели государственный гимн.

По словам участников «Стоп-реванша», Зеленский несёт ответственность за «реванш пророссийских сил и капитулянтскую политику в отношении окончания войны в Донбассе».

Отдельного упоминания удостоился глава Офиса президента Андрей Ермак, которого собравшиеся также обвинили в «пророссийской политике».

Одной из причин атаки на Ермака, видимо, стали переговоры по Донбассу в Берлине. Сначала в середине мая в столицу Германии на личную встречу с помощниками канцлера Ангелы Меркель прибыл Дмитрий Козак, которому президентом РФ поручено решение вопроса мирных переговоров по Донбассу. 

А после этого, через несколько дней, с таким же визитом в Берлине побывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Очевидно, что Германия,  заинтересованная в скорейшем снятии санкций с РФ, решительно настроена продвинуть процесс переговоров по Донбассу. 

В то же время украинская «партия войны», в которую входят Арсен Аваков, Арсений Яценюк и Александр Турчинов (и примкнувший к ним Порошенко), выступает против любых подвижек в мирных переговорах по Донбассу. И уличными акциями пытается показать силу. 

Атака «Нацкорпуса»

Об этом говорит и тот факт, что прошедший в воскресенье «Стоп-реванш» стал второй шумной политической акцией в Киеве за выходные. Днём ранее, 23 мая, члены «Национального корпуса» атаковали офис «Оппозиционной платформы — За жизнь» в центре Киева.

Изначально СМИ сообщили о взрыве, но позже полиция сообщила, что взрыва не было: это «активисты» Нацкорпуса забросали офис петардами и дымовыми шашками, а после — зажгли файеры. Позднее националисты устроили потасовку с прибывшими на место событий полицейскими. В результате нескольких радикалов задержали.

Националисты пояснили свое действие тем, что они считают ОПЗЖ «российскими коллаборантами».

Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук
Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук
© пресс-служба партии "Национальный корпус"
Значительное влияние на Нацкорпус приписывается министру внутренних дел Арсену Авакову.

Почему Порошенко и его сторонники решили атаковать Зеленского и Ермака именно сейчас, будет ли на это реагировать украинская власть, а также какую игру ведёт Аваков, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты. 

«Зеленский проигрывает «улицу»

Партии Порошенко надо перебить фокус внимания с «плёнок Байдена», считает политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.  С другой стороны, они показывают Зеленскому, что если он продолжит линию уголовного преследования Порошенко, они будут пытаться «шатать» ситуацию в стране улицей, добавил эксперт.   

«Они будут проводить акции протеста, срывать инициативы Зеленского и так далее. Они понимают, что они в меньшинстве, но они активное меньшинство, и Зеленский не может им ничего противопоставить.

То есть, Зеленский вроде и пользуется поддержкой 42% населения страны, но при этом не может вывести даже тысячи человек на поддержку своего мирного плана по Донбассу или организовать условный Марш мира», — сообщил политолог. 

Зеленский полностью проигрывает «улицу», поэтому именно «улицей» будут его шантажировать радикалы и Порошенко, прогнозирует Молчанов.   

«Акция нужна протестантам, чтобы получать хотя бы минимум финансирования»

Акция «Стоп-реванш» планировалась еще до «плёнок Байдена», говорит Директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, у Порошенко нет необходимости проводить такие вещи в связи с «плёнками Байдена».

«Профессиональным протестантам эта акция нужна для того, чтобы получать хотя бы минимум финансирования, собственно, поэтому акция была такой не массовой.

Рудяков: Зеленский сидит в башне из слоновой кости и слабо ориентируется в том, что происходит вокруг
Рудяков: Зеленский сидит в башне из слоновой кости и слабо ориентируется в том, что происходит вокруг
© РИА Новости, Нина Зотина
С другой стороны, ряд экспертов полагают, что это начало мобилизационных программ под местные выборы. С этой точки зрения — это как поддержание температуры в доме. Поэтому и лозунги были такие же, и набор спикеров. Всё это демагогия, не связанная с действительностью», — пояснил политолог. 

Если сравнивать эту акцию с теми, которые проводились в прошлом году против «капитуляции» и «формулы Штайнмайера», то там собиралось под десять тысяч человек. А сейчас несколько сот человек собрались, отмечает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. 

Зачем радикалы выбрали мишенью Ермака

Ермак стал мишенью после того, как стал искать какие-то новые варианты по Донбассу, говорит Павел Рудяков. В то же время, уверен эксперт, Зеленский сохранит Ермака на посту главы ОП.

«Сохранит, потому что если он отдаст Ермака, то ему придётся самому объявлять досрочные выборы. У него не так много тех, кому бы он мог доверять. Он и так отрезан от реальной жизни», — сказал политолог. 

Рудяков добавил, что Зеленский «сидит в своей башне из слоновой кости и очень слабо ориентируется в том, что происходит даже в здании на Банковой, не говоря о том, что происходит вокруг здания».

Кирилл Молчанов не видит никаких подвижек по Донбассу: все значимые инициативы «были сорваны праворадикалами, и Ермак уже от своих слов отказался».

«Если даже у Ермака было желание продвижения, то по факту всё сорвано в украинских реалиях», — сообщил эксперт.  

Он также считает, что президент не будет менять главу ОП, потому что «тот входит в круг его близких лиц, его банально некем заменить». 

«Более того, в случае отставки Ермака Зеленский теряет эксклюзивный контакт с Кремлём по линии Козак — Ермак», — подчеркнул Молчанов. 

Противники Зеленского пытаются реализовать давнюю стратегию: надо выбить всё окружение президента, людей, которые близки ему, которые на него влияют, на которых он опирается. Об этом говорит Владимир Фесенко. Тогда Зеленский останется один, и легко можно будет брать в руки и его.

Фесенко: Из окружения Зеленского пытаются выбить людей, на которых он опирается
Фесенко: Из окружения Зеленского пытаются выбить людей, на которых он опирается
© glavred.info

«Поэтому бьют по Ермаку, бьют по (главе СБУ Ивану) Баканову. Так что здесь дело не в Ермаке, он просто вызывает раздражение у сторонников Порошенко тем, что активно занимается переговорами по Донбассу, и в этом смысле он для них удобная мишень», — сообщил политолог. 

Почему власти никак не отреагировали на акцию «Стоп-реванш»

Это стандартная практика для власти — делать вид, что ничего не происходит, говорит Кирилл Молчанов. 

Зеленскому нечем реагировать, убеждён Павел Рудяков: «только, как Никите Сергеевичу Хрущеву, уехать в ООН и стучать каблуком по трибуне». 

«Ничего из того, чтобы должна была сделать власть, когда затрагивают первое лицо государства, еще и в таких хамских формах, не было сделано.

В данном случае власть — это Аваков. А он реагирует по-своему, потому что у него своя игра, он её финансирует. Это всё аваковская ширма, крыша, и она в очередной раз себя показала», — заявил эксперт. 

Властям и не нужно было реагировать на подобную акцию, уверен Владимир Фесенко, поскольку любая реакция, ответ на эту акцию будут работать на Порошенко. 

«Поэтому эта акция вообще не заслуживает какого-либо внимания, она была маргинальной», — сказал политолог. 

Своя игра Авакова

Кирилл Молчанов: Зеленский полностью проигрывает «улицу»
Кирилл Молчанов: Зеленский полностью проигрывает «улицу»
© Facebook, Денис Жарких
В нынешних условиях Авакову необходимо показывать Зеленскому, что от его услуг отказываться нельзя, что он больше чем министр. Потому Аваков демонстрирует, что он одновременно контролирует и Национальную полицию, и «Национальный корпус», может организовать «управляемый хаос» или беспорядок, говорит Кирилл Молчанов. 

«Потому что недавно прошли слухи, что осенью будут изменения в правительстве, и Авакова тоже собираются менять, потому что он изрядно поднадоел и не вписывается в тренд новых лиц. Так что Аваков вынужден демонстрировать свою незаменимость, показывать свой вес.

Это очередной «звоночек» для Зеленского о том, что, пока Аваков на своей должности, никакого урегулирования на востоке Украины не будет. Потому что Аваков очень крепко держит и правоохранителей, и протестующих», — заявил политолог.