Всё больше государств хотят докопаться до правды, как зародился COVID-19, и какие ошибки привели к такой масштабной эпидемии. Как ни крути, сугубо медицинский интерес перерастает в политическое столкновение

В понедельник, 18 мая, газета The Guardian сообщила, что более 120 стран поддержали призыв властей Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, прозвучавший в конце апреля. Сначала в пользу этой инициативы высказались все государства-члены Европейского союза, а также Россия, Великобритания, Канада, Индия, Индонезия, Япония и Новая Зеландия, позже к ним присоединились и другие, в частности 54 африканских государства. Впрочем среди них нет двух главных ньюсмейкеров по коронавирусной тематике — ни Китая, что очевидно, ни США, которые громче всех грозятся всё выяснить и наказать Пекин. ВОЗ объяснила, как возник коронавирус COVID-19 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что такое расследование имеет цель не обвинить какую-либо страну, а узнать, что произошло, чтобы подобная история больше не повторилась.

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила: «Мир хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем. Нам необходима независимая оценка того, что произошло, весь мир мог извлечь уроки и обеспечить всё необходимое для защиты мировой системы здравоохранения. Речь идёт в первую очередь о сотрудничестве для предотвращения следующей пандемии и обеспечения безопасности наших граждан».

Начало расследования станет возможным, если на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения — высшего органа ВОЗ, — которая проходит 18 мая в режиме видеоконференции, соответствующий проект поддержат 2/3 членов ассамблеи, то есть 130 из 194. Кроме того, 16 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вместе с коллегами из ЕС поднимет вопрос о начале расследования реакции ВОЗ в начале пандемии, поскольку, по его словам, в Токио и Брюсселе усомнились в правильности действий организации на первых этапах распространения инфекции. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии информационному агентству «Интерфакс» подчеркнула, что Москва будет выступать против любых расследований конкретно против Китая, который и так принял на себя первый удар и разработал меры по сдерживанию эпидемии, и в отношении ВОЗ, которая много сделала на этапе возникновения коронавируса по мониторингу ситуации, выработки рекомендаций, координации работы, деятельности учёных, вирусологов, медиков.

На открытии сессии 18 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу провести расследование действий организации, поскольку она привержена принципам транспарентности, подотчётности и постоянного улучшения.

Вместе с эпидемией крепчают антикитайские настроения

Если на начальных этапах пандемии страны ЕС не выступали с громкими обвинениями в адрес Китая о том, что именно из-за него мир оказался в таком сложном положении, как это делал президент США Дональд Трамп, тем самым пытаясь показать свою независимость от Вашингтона и наличие собственной позиции, то по мере усугубления эпидемиологической ситуации критика начала звучать всё чаще.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times высказался в достаточно резкой форме. Он сказал, что страны с демократическим режимом правления справляются с эпидемией эффективнее, чем тоталитарная Китайская Народная Республика, призвав «не быть настолько наивными, чтобы говорить, что они с этим намного лучше справились, потому что, определённо, есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем». Правда, с критикой первой выступила китайская сторона, а именно посольство КНР во Франции, которое в статье на своём сайте уличило сотрудников местных домов престарелых в том, что они оставили своих подопечных умирать от голода и болезней. США раскритиковали ЕС за отсутствие давления на Китай из-за коронавируса © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В то же время глава МИД Великобритании Доминик Рааб констатировал, что отныне Лондон не может вести с Пекином дела как обычно.

«Нам придётся задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему пандемию нельзя было остановить раньше», — говорил дипломат.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной 14 мая, также отметил необходимость провести независимое научное исследование происхождения пандемии, чтобы иметь возможность лучше защититься от будущих пандемий.

«Важно замедлить распространение вируса, продвинуться вперёд в разработке вакцин и снова запустить мировую экономику. Здесь мы ожидаем, что Китай сыграет свою роль и возьмёт на себя ответственность, соразмерную своему весу в мире», — заявил еврочиновник, призвав Пекин внести свой вклад в усилия по облегчению бремени задолженности развивающихся стран.

Впрочем, в своих выступлениях на сессии Всемирной ассоциации здравоохранения европейские политики подчеркнули, что сейчас важнее всего остановить смертность от COVID-19, а сделать это можно только объединив усилия всего мирового сообщества.

Чем ответит Китай?

Во-первых, во вступительной речи на открытии сессии председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Пекин разделит бремя экономических потерь от пандемии. Китайские власти в течение двух лет выделят $2 млрд на борьбу с коронавирусом и поддержку пострадавших стран, прежде всего развивающихся, с целью стимулирования международного сотрудничества против COVID-19. Он пояснил, что совместно с ООН на территории Китая будет создан глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств.

«Разработанные в будущем китайские вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер также призвал провести под эгидой ВОЗ всестороннюю оценку того, как мир отреагировал на пандемию, чтобы обобщить опыт и заполнить пробелы, поскольку в будущем человечество ещё столкнётся с подобными проблемами. Он подчеркнул, что необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения.

«Китай согласен на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус», — добавил председатель КНР.

Таким образом, Си Цзиньпин, с одной стороны, признал, что Китай в какой-то мере несёт ответственность за эпидемию, охватившую весь мир, а с другой, попытался переключить внимание на слабые места мировой медицины, которые, как показал коронавирус, есть и в развитых, и в бедных странах. Китай может ввести ответные санкции против американских конгрессменов — СМИ © AP, Andy Wong, File

Тем временем появляется всё больше подробностей о реакции чиновников разного уровня в КНР на вспышку нового типа коронавируса в конце прошлого года. 16 мая в интервью телеканалу CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань, который возглавлял группу экспертов, направленную Национальной комиссией здравоохранения в Ухань для изучения новой болезни 18 января, сказал: «Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше заявленного». Да и сами уханьские врачи предупредили его, что ситуация намного хуже, чем сообщается в официальных отчётах руководства города. Кроме того, сами чиновники до последнего отрицали, что вирус способен передаваться от животных человеку. Сомнения в том, что реальная обстановка обстоит именно так, как представляют власти Уханя, у эпидемиолога появились тогда, когда на протяжении более 10 дней называли одну и ту же цифру заболевших — 41 человек, а 20 января по возвращении из эпицентра инфекции в Пекин он узнал, что заражённых 198 и трое умерших. Тогда же Чжун Наньшань обратился к правительству страны с требованием немедленно закрыть Ухань, так и сделали. Он подчеркнул в интервью CNN, что с того момента, когда в ситуацию вмешались центральные власти, статистика стала прозрачной и достоверной. На вопрос, как можно было бы предотвратить быстрое распространение коронавируса, эпидемиолог ответил, что все местные власти должны быть открыты, а руководству КНР, по его словам, не было никакого смысла скрывать эту информацию от мирового сообщества.

«Пекин выучил уроки атипичной пневмонии (некоторые данные о которой скрывали на протяжении двух-трёх месяцев — ред.). В этот раз центральные власти указали, что все города, все органы власти должны сообщать истинные сведения о заражении. Если этого не будет, последует наказание. Так что с 23 января, я считаю, все данные верны»,- заявил Чжун Наньшань.

Что касается реакции Китая на предложение Австралии изучить причины эпидемии, за несколько часов до начала сессии ВОЗ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге сказал, что это незрело начинать расследование немедленно, поскольку многие страны верят, что пандемия ещё не закончена, и самая главная задача на сегодняшний день — сотрудничество и совместная борьба с вирусом. Он выразил надежду, что все страны будут усиливать сотрудничество на научной основе, продвигать конструктивный диалог и улучшать всемирную систему здравоохранения. Однако маленькую месть Канберре Пекин уже сделал — «по техническим причинам» запретил импорт австралийской говядины, а также рассматривает вариант введения высоких тарифов на импорт австралийского ячменя. Министр по туризму, торговле и инвестициям Австралии Саймон Бирмингем сообщил в эфире австралийской телерадиокорпорации АВС, что предложил китайской стороне обсудить торговые вопросы, но просьба осталась без ответа. По словам политика, Австралия открыта для обсуждения даже в тех областях, в которых есть сложные проблемы.

Таким образом, если одни страны действительно хотят докопаться до истины о происхождении COVID-19 исключительно в медицинском аспекте, чтобы эти знания положить в основу стратегии реагирования на подобные эпидемии в будущем, а ещё лучше их предотвращение, то другие не прочь воспользоваться результатами расследования для достижения собственных политических целей, ведь, как говорил американский писатель Генри Брукс Адамс, реальная политика состоит в том, чтобы не замечать фактов.