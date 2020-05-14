По состоянию на 16:00 14 мая в мире зафиксировали более 4 миллионов 369,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 297,6 тысячи человек скончались, свыше 1 миллиона 562,2 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 14 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 390,7 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 84 136.

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено свыше 252,2 тысячи случаев заражения, более 2,3 тысячи (0,9%) из которых стали летальными.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за РФ Великобритании. Там зафиксировано почти 231 тысяча случаев заболевания COVID-19, 14,3% (33,2 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация со смертностью наблюдается в Испании, где заболели почти 228,7 тысячи человек, а умерли более 27,1 тысячи (11,8%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 252 245 случаев заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 53 530 выздоровевших и 2305 скончавшихся.

При этом газета The New York Times (NYT) заявила, что уверена в достоверности материала о статистике смертности от коронавируса в России.

Иностранные журналисты могут лишиться аккредитации из-за недостоверных публикаций о смертности от коронавируса в России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Даниэль Роадс.

Тем не менее, представленные газетой данные уже опровергли в МИД, Минздраве, Роспотребнадзоре и правительстве.

В то же время центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, принимающие пациентов с коронавирусом COVID-19, обнаружили нетипичное течение заболевания. Так, у двух заболевших коронавирусом «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». По результатам обследований двух пациентов врачи предположили новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита.

Кроме того, как сообщил главный внештатный нефролог Минздрава России Евгений Шилов, примерно у 20-30% пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность. В связи с этим больные хроническими болезнями почек (ХБП) входят в группу особо риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания.

Стало известно, что министр культуры Ольга Любимова вылечилась от COVID-19 и вышла на работу. Она лечилась дома и продолжала работать удаленно. Также, по данным президента Владимира Путина, переболел коронавирусом и глава Минобрнауки Валерий Фальков, который тоже приступил к работе.

В России улучшилась ситуация с преступностью. По данным управления информации и общественных связей МВД РФ, за первые четыре месяца этого года по сравнению с прошлогодними данными в стране зафиксировано снижение на 3,8% количества убийств и покушений, на 2,9% — случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 9,5% — грабежей, на 19% — разбоев, на 7,7% — число хулиганских проявлений, подпадающих под уголовную ответственность.

Такой статистике, в частности, способствует то, что в Москве и области действует пропускной режим. Однако некоторые депутаты ставят под вопрос его законность. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков запросил генпрокурора провести проверку условий введения пропускной системы в Москве в связи с коронавирусом на соответствие Конституции. Помимо того что для контроля используются банковская и биллинговая информация, распознавание лиц осуществляется через эстонский сервис и серверы, расположенные на территории Германии, сообщил парламентарий.

Однако вынужденных сидеть дома школьников волнует вовсе не конфиденциальность. По данным опроса, проведенного компанией Wanta Group, главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. Так, только 23% россиян высоко оценивают платформы дистанционного образования, 81% же респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Украина готовится к постепенному выходу из карантина. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что его ведомство и Минздрав к концу недели согласуют этапы запуска общественного транспорта.

Следом за Кличко этапы выхода из карантина озвучил и мэр Львова Андрей Садовый. Так, с 15 мая открывают визовые центры, продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу, непродовольственные рынки. С 18 мая заработают магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах, поликлиники.

При этом все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Садовый предупредил: если будут зафиксированы нарушения, им грозит штраф и закрытие.

Пока ограничительные меры действуют, их нарушают. Так, по данным киевского мэра, с начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей карантина в украинской столице.

Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах. По данным главного редактора днепровской газеты «Горожанин» Виталия Теплова, которыми он поделился с Украиной.ру, в полной мере карантинные ограничения соблюдала примерно лишь одна пятая часть жителей Днепра.

Тем не менее, люди вынуждены жить в некомфортных условиях. Но для некоторых украинцев коронавирус стал спасением. Так, Министерство юстиции подало в Верховную Раду два законопроекта об амнистии и точечном освобождении из тюрем лиц, которые не совершали насильственных преступлений. По словам главы ведомства Дениса Малюськи, это люди, которые имеют родственников преклонного возраста, и бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания.

Ситуация в мире

Папа Римский Франциск объявил 14 мая всеобщим днем молитвы об окончании пандемии коронавируса. В России одним из первых положительно об инициативе высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уверен, что в этот день люди разных континентов, представители разных конфессий все вместе обратятся к Всевышнему. Мы попросим Творца помочь нам преодолеть пандемию и принесенный ею кризис. Только сплотившись и преодолев разногласия, раздирающие нас, мы сможем надеяться на то, что Всевышний смилуется над нами», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

При этом коронавирус может остаться навсегда. Об этом заявил руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, по словам которого, COVID-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ.

А пока пандемия коронавируса и карантин привели к росту депрессии в некоторых странах. В докладе специалисты ООН в области здравоохранения выразили опасение, что пандемия может привести к глобальному кризису психических заболеваний.

Тем временем сопредседатели и участники российско-американской неправительственной группы «Дартмутский диалог» провели экстренную конференцию по видеосвязи, в ходе которой, в частности, обсудили пандемию коронавируса COVID-19. Стало известно, что медицинская секция «Дартмутского диалога» готовит «Совместную стратегию РФ и США по противодействию коронавирусной пандемии». О результатах работы группы вскоре будут проинформированы правительства двух стран.