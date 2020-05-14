Вслед за пандемией на Украину движется масштабная засуха. В среду, 14 мая, пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) заявила, что стране угрожает водный дефицит, а для борьбы с ним может понадобиться оптимизация водных ресурсов и экономное водопотребление, что может предполагать определенные ограничения подачи воды

По данным Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, в связи с чем существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. По данным СНБО, есть вероятность водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку. СНБО требует провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

О проблеме нехватки воды на Украине экологи предупреждают уже несколько лет, тем не менее, до сих пор реальных шагов для ее преодоления никто не предпринимал, а все заявления оказывались декларативными. Днепр без воды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Государственное агентство водных ресурсов Украины из-за угрозы засухи изменило режимы работы водохранилищ в условиях ограничения объемов воды, проходящих через Кременчугскую ГЭС.

Аномально теплая зима и ранневесенняя засуха уже превратили некоторые регионы Украины в полупустыни. По Житомирской и Киевской области весной прокатились пылевые бури. С засухой связаны и многочисленные лесные пожары, уничтожающие в том числе и Чернобыльскую зону. В Волынской области катастрофически высыхают Шацкие озера. Экологи уверены, что, если погодные условия кардинально не изменятся, Полесье по климатическим условиям превратится в аналог Херсонской области. Тем временем на юге Херсонской области опустынивание стало одним из следствий перекрытия воды для Крыма.

Не помогают и начавшиеся майские дожди, так как выпало недостаточное количество осадков. Достаточно неглубоко копнуть землю, чтобы увидеть, что даже после сильного дождя почва на глубине 10 см совершенно сухая.

Впервые за все годы наблюдений на украинских реках не было весеннего половодья. Уровень воды в Десне, например, был на метр ниже, чем в прошлом году, а береговая линия отошла на пять метров. Причиной тому, как говорит начальник Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Наталья Грудницкая, стало активное разорение пойменных земель и прибрежных защитных полос. Как советские бобры погубили экологию Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Вода, и особенно питьевая, может стать на Украине такой же ценностью, как и в ряде регионов Средней Азии и северной Африки. Украинские экологи предупреждают, что, по пессимистичным прогнозам, через 20 лет степь дойдёт до Киева, а за 50 лет Днепр обмелеет вдвое.

Удар по «аграрной сверхдержаве»

Ожидаемая засуха ударит и по сельскому хозяйству, продукция которого стала основным источником экспорта «аграрной сверхдержавы». В среду, 13 мая, губернатор Одесской области Максим Куцый сообщил, что засуха может уничтожить более половины посевов озимых в области.

«Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации — гибели полумиллиона гектаров озимых из-за засухи. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина», — заявил губернатор.

В майской сводке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорится, что из-за засухи эксперты ожидают падения урожая зерновых в странах ЕС, Украине, США и странах Африки, что может компенсировать только ожидаемый рост производства в РФ, Казахстане, Индии.

Следует отметить, что проблема нехватки воды касается не только Украины. О засухе в этом году предупреждают международные организации, связывая ее с изменениями климата. Она может затронуть большую часть Латинской Америки, Индии, северной Африки и юг России. Однако на Украине ситуация осложняется варварской эксплуатацией природных ресурсов. Не полагаясь на природу. Как погода влияет на урожай и стоимость продуктов в Украине © Украина.Ру

Нехватка воды является одним из следствий массовой вырубки лесов, многократно усилившейся на Украине после 2014 года. Граждане, которые не в состоянии заплатить за газ, вырубают даже лесопосадки, что не позволяет влаге задерживаться в почве. За годы после Евромайдана Украина стала основным поставщиком древесины в ЕС, несмотря на формальный запрет. Как следствие большинство лесов уже существенно «облысели».

В ряде стран Африки, регулярно страдающих от засухи, с опустыниванием довольно успешно борются высадкой лесов. В засушливой Эфиопии в прошлом году провели массовую кампанию, высадив 350 миллионов деревьев (по 40 на жителя страны), поскольку засухи в этой стране были связаны в первую очередь с вырубкой лесов и распашкой земель в прошлом.

Согласно сообщению экологов из Всемирного фонда дикой природы (WWF), на Украине ухудшается ситуация с состоянием пресноводных ресурсов, что грозит гибелью целым экосистемам. Эксперты предупреждают, что долгосрочный прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является угрожающим, поэтому необходимо уже сейчас всерьез задуматься, как сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории Украины. Тем не менее, очевидно, что не для того через МВФ на Украине так активно продавливали закон об открытии земли, чтобы сокращать пахотные земли.

Противодействие засухе и нехватке питьевой воды потребует жестких мер против предприятий, сбрасывающих неочищенные стоки в реки, вырубки лесов и распашки земель. Все эти меры предполагают ограничение аппетитов крупных бизнесменов, агрохолдингов и импортеров украинского леса из стран ЕС. Стоит ли надеяться, что новое правительство Украины посмеет действовать против них, даже если стране грозит нехватка воды? Маловероятно. Скорее всего, в случае катастрофической засухи мы услышим из Киева лишь новые просьбы к международным организациям помочь кто чем может бедной стране, страдающей от «российской агрессии».