Бразилия становится одной из самых горячих точек пандемии коронавируса. В Европе вновь открываются парки, люди выходят на улицы. Австралия объявила о планах дать толчок развитию туризма. В США ограничения постепенно ослабевают. В это время почти 180 тысяч зараженных и более 12 тысяч смертей выводят Бразилию на 7 место в мире по числу инфицированных

Стремительное распространение эпидемии в Бразилии наблюдатели объясняют, помимо прочего, и хаотичной политикой правительства самой большой страны Южной Америки с населением 211 миллионов человек.

Президент Бразилии Жаир Болсонару долгое время приуменьшал опасность вируса, несмотря на предостережения органов здравоохранения. Он называл коронавирус «безобидным гриппом», настаивал на том, что губернаторы штатов убивают экономику рекомендациями по карантину, и призывал бразильцев заниматься своими повседневными делами.

Еще в начале апреля он демонстративно разгуливал по улицам столицы страны Бразилиа и встречался со своими сторонниками. Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принимаемых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики, приведут к массовому обнищанию и росту безработицы. Космическая программа: Бразилия ищет замену Украине © РИА Новости, Александр Моклецов | Перейти в фотобанк

Однако большинство губернаторов решили не отказываться от мер предосторожности и продлили их действие вопреки позиции президента.

Федеральный верховный суд Бразилии подтвердил право местных властей объявлять карантинные меры на подведомственных территориях.

Кроме того, суд запретил правительству распространять информацию о вирусе, лишенную научной основы. Twitter удалил два поста президента, потому что те противоречили правилу не распространять информацию, противоречащую данным органов здравоохранения. Facebook, Instagram и YouTube также удалили посты Болсонару.

Столкнувшись с переполненными больницами и растущей смертностью от коронавируса, власти бразильских штатов и городов постепенно вводят обязательные карантинные ограничения.

Однако недавно глава государства вновь выступил с критикой губернаторов, которые игнорируют его указ о том, что спортзалы, парикмахерские и салоны красоты должны рассматриваться как предприятия, оказывающие жизненно важные услуги и не должны закрываться.

В сильно пострадавших городах, таких как Рио-де-Жанейро, люди все еще толпятся на улицах, общественный транспорт переполнен. Пляжи заполнены отдыхающей публикой, в том числе пожилыми людьми. Коронавирус в Европе: «День освобождения от карантина», конфликт Германии с Еврокомиссией, COVID-19 — женского рода © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

В результате губернаторы штатов принимают различные решения, а кое-где власти переложили ответственность за осуществление самых строгих мер на муниципалитеты.

«Необходимо вводить более строгие меры изоляции, потому что бразильские врачи теперь вынуждены выбирать, кто будет жить, а кому придется умереть. И это может привести к серьёзным беспорядкам», — заявил Мигель Лаго, исполнительный директор бразильского Института исследований в области здравоохранения.

Лаго считает, что обязательные меры по соблюдению социального дистанцирования и самоизоляция должны помочь. Бразилия не смогла избежать коллапса, больницы уже переполнены, но еще можно предотвратить более крупную катастрофу, отмечает специалист.

В Бразилии было зарегистрировано более 177 000 подтвержденных случаев заболевания, причем фактическая цифра, как полагают, намного выше из-за ограниченного тестирования. Многие отделения интенсивной терапии переполнены, а кладбища и морги буквально завалены трупами.

Губернаторы северных штатов Мараньян, Пара и Сеара объявили о введении карантина, так как местные отделения интенсивной терапии заполнены пациентами с COVID-19. Дефицит американского бюджета вырос в шесть раз за месяц — Минфин США © goodfon.ru

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель издал указ о необязательных карантинных рекомендациях и торговых ограничениях до конца мая. Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла запретил нерезидентам въезжать в 11 районов и приказал закрыть все предприятия, кроме супермаркетов и аптек в «фавелах» — бедняцких трущобах.

Города Нитерой и Сан-Гонсало в понедельник санкционировали штрафы и уголовные обвинения за нарушение порядка пребывания на дому.

В штате Сан-Паулу губернатор Жоао Марио в прошлом месяце призвал, но не потребовал от жителей самоизоляции, закрыв школы и большинство предприятий. Почти 70% из 44 миллионов жителей штата первоначально подчинились, но в последние недели этот показатель снизился ниже 50%, согласно данным операторов сотовой связи.

Мэр Сан-Паулу на этой неделе ограничил количество автомобилей, циркулирующих в городе, до 50% от нормального потока. Телевидение показывает длинные очереди горожан, садящихся в переполненные автобусы и нарушающих правила социального дистанцирования.

Еще одним осложняющим фактором в стране является нищета. Почти 40 процентов трудоспособного населения работает неофициально, в качестве уличных торговцев, поденщиков и на других низкооплачиваемых работах.

Они останутся голодными, если не будут работать каждый день. Многие из них живут в густонаселенных «фавелах», где социальное дистанцирование просто невозможно. Коронавирус вернулся в Ухань © REUTERS, Aly Song

Многие не верят местным чиновникам и газетам. Вера в институты власти падает, и жители считают, что опасность либо преувеличена, либо пандемия используется чиновниками для воровства государственных денег.

Бразильская медицинская система, считающаяся самой лучшей на континенте, уже балансирует на краю пропасти. В некоторых штатах закончились больничные койки. Люди целыми днями томятся в креслах, ожидая, когда освободится очередная кровать.

Другие умирают дома, либо потому, что не смогли получить медицинскую помощь, либо боялись, что не получат ее. Больничные работники и сотрудники кладбищ каждый день находят трупы по дороге на работу.

Ограничения на тестирование на коронавирус в Бразилии скрывают истинные масштабы крупнейшей вспышки болезни в Латинской Америке.

Поскольку число случаев заболевания и смертей резко возрастает, исследователи предупреждают, что если Бразилия не начнет вводить жесткие запреты и ограничения в ближайшее время, это приведёт к катастрофе. Комаровский посоветовал плакать для профилактики коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

Специалисты в сфере здравоохранения из Имперского колледжа Лондона, чьи исследования COVID-19 помогали принимать решения политикам многих стран мира, на прошлой неделе назвали усилия Бразилии по борьбе с вирусами «частично успешными».

«В отсутствие введения дальнейших мер контроля, которые будут более решительно сдерживать передачу инфекции, Бразилия сталкивается с перспективой эпидемии, которая будет продолжать расти экспоненциально», — писали они.

Эти выводы подтверждают аналитики бразильского Фонда Освальдо Круса.

«Слишком позднее введение ограничительных мер приведет к гуманитарной катастрофе невообразимых масштабов для такой страны, как Бразилия», — подчеркивают учёные.