Журналисты и политические эксперты из разных городов Украины рассказали, действительно ли их регион начал выходить из карантина, стал ли этот вопрос политическим, а также что о карантине думают местные жители

Карантин на Украине продлят до 22 мая — так решило правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Однако карантин будет адаптивным, то есть его жесткость будет меняться в зависимости от развития ситуация с эпидемией коронавируса.

При этом уже с 11 мая Украина начала постепенно выходить из карантина. Начался первый этап: возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов (во внутренние помещения вход запрещен, разрешена только работа на вынос), открылись парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты и парикмахерские.

В условиях карантина можно скрыть все, кроме бедности — Гончаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Разрешена торговля непродовольственными товарами, открылись музеи, кабинеты стоматологии, разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды теперь могут вернуться к тренировкам.

Однако вопрос карантина и выхода из него уже стал для Украины политическим. Первым громким «борцом с карантином» стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого поддержали также коллеги из других городов.

Но затяжной борьбы не получилось: центральные власти, по сути, пошли на смягчение ограничительных мер.

В свою очередь украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что власть в значительной мере потеряла контроль над процессом выхода из карантина.

«Общественное мнение и давление групп влияния (от мэров до фермеров), скорее всего, приведут к обвальной отмене основных карантинных ограничений уже до 1 июня. Потом нас ждут длинные и эмоциональные политические разборки и вероятный новый политический кризис осенью», — прогнозирует эксперт на своей странице в Facebook.

Примечательно также, что мэр Киева Виталий Кличко 13 мая попросил Кабмин вновь запустить метро в украинской столице 25 мая.

Украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли миллиарды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Действительно ли в городе ослабили карантин?

В целом людей на улицах стало гораздо больше, в Киеве уже типичные для обычных будней большие пробки. Еще неделю назад такого не было, говорит политический эксперт Денис Гороховский.

«Уже работают почти все магазины, открыты кафе, у которых есть летние площадки, в закрытых помещениях еще не работают. В торгово-развлекательных центрах не работают детские зоны, закрыты кинотеатры. Вся сфера развлечений еще на карантине», — рассказал Гороховский.

В Днепре открылись не все предприятия, отмечает главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов. По его мнению, за время карантина кое-кто успел «умереть» из магазинов, салонов, кафе и всего прочего.

«Люди на улице примерно 70% ходит без масок. То есть карантин достал всех. Малый бизнес полностью не откроется, пока полноценно не заработает транспорт. Транспорт у нас в городе работает по спецпропускам. Это означает, что торговые центры, которые не привязаны к микрорайонам, остаются без клиентуры. Пока не будет свободного транспорта — это полувыход из полукарантина», — заявил Теплов.

В Житомире изменения заметны, подчёркивает журналист и общественный деятель Сергей Форест. Открылись магазины, открылись большие маркеты. Конечно, работают с соблюдением карантинных норм — продавцы и покупатели в масках, социальная дистанция.

«Люди ходят в масках, хотя и не всегда. На улице при свежем воздухе многие их снимают, а когда заходят в помещения, в магазин, надевают снова. В некоторых маркетах на входе — контроль, я сам видел: стоит женщина в белом халате, специальным прибором измеряет входящим температуру и всем говорит, чтобы надевали маски. Но такой порядок не везде, в больших маркетах», — сообщил журналист.

Общественный транспорт ходит, продолжил Форест: в маршрутках и троллейбусах, «говорят, уже не спрашивают пропуск».

Андрей Лесик: Полиция в Харькове запретила нам бесплатно раздавать маски пенсионерам © Facebook, Андрей Лесик

Что местные власти говорят о карантине?

Киевская мэрия в лице Кличко всегда была сторонником карантина, говорит Денис Гороховский. Кличко — один из тех политиков, что с первых дней активно агитировали за карантин. Такого конфликта, как в Черкассах, у местной власти с центральной нет, сообщил политолог.

Городская власть Днепра нажала на тормоз, потому что попытки повыпендриваться против центральной власти получили ответку со стороны СБУ: в одном парке нашли злоупотребления, в другом коммунальном предприятия нашли злоупотребления. Об этом напомнил Виталий Теплов.

«У нас своя местная история: дерутся областная и городская власть. Все Telegram-каналы забиты взаимными обвинениями. Областная власть — это Зеленский и Коломойский.

Местная власть — Филатов с уровнем поддержки в 30%, поэтому он чувствует себя достаточно самостоятельно, но в последнее время ведет себя, мне кажется чуть осторожнее», — заявил журналист.

В Житомире послабления в карантинных мерах произошли еще раньше, отмечает Сергей Форест. Начали работу торговые точки, открылись рынки.

«И слава Богу, потому что людям надо выживать. Поставьте на входе на рынок ёмкости с антисептиками, пусть охрана будет рекомендовать людям надевать те же маски, и запускайте людей туда периодично. Это моё мнение.

Конечно, всё зависит от личного сознания людей, будут ли они соблюдать все меры безопасности. Но ведь на рынке люди находятся всё же на свежем воздухе, это не закрытое помещение», — сказал Форест.

Как местные жители реагируют на выход из карантина?

Ляшко проговорился. Главсанврач Украины открыл страшную тайну © Facebook, Виктор Ляшко

«Поэтому многие возмущены. Например, родители маленьких детей, которые два месяца не могли гулять с детьми в парках, хотя теперь Ляшко заявил, что в парках никакой угрозы нет.

И сейчас на улицах много людей. Вчера такого наплыва не было, но я думаю, что это связано с тем, что было три выходных в честь Дня Победы и люди просто не были в городе. А с началом рабочей недели столица действительно начала жить», — рассказал политэксперт.

Жители Днепра особенно и не прятались по домам, подчёркивает Виталий Теплов. По его оценкам, 20% горожан действительно соблюдали карантин, остальные в спальных микрорайонах спокойно бродили по улицам.

«То есть люди устали и пользуется спросом любая информация, где говорится о том, что карантин — это мировой заговор», — заявил журналист.

В Житомире ощущается недовольство карантинными мерами, прежде всего, по экономическим причинам, отмечает Сергей Форест. По его словам, если бы государство Украина оказало помощь людям во время этих карантинных мер, выдали бы каждому какие-то деньги, отменили бы коммунальные платежи… Но нет.

«У моего товарища — небольшое предприятие, он обращался в органы власти с просьбой, чтобы в этот период ему отменили коммуналку, но безрезультатно, ему не отменили. Вот и предприниматели на рынке — им ведь тоже не отменили плату за их торговые места. Работаешь или нет, но — должен платить!» — сообщил журналист.

Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

«Вообще, я считаю, что во время карантина народ увидел, что такое наша власть. Не могу даже сказать, что у нас капитализм, у нас в Украине какой-то неофеодализм, где каждый феодал-олигарх имеет свои СМИ, свою армию — теперь это модно…

Не знаю, как на них сказывается карантин, а народ за это время обеднел. Многие предприниматели обанкротились, не у всех же такие финансовые запасы «жира», как у богатых. А что говорить о наёмных работниках? Они сидят без денег, никто им в это время зарплату не платил, государство не помогло», — сказал Форест.