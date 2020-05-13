С 12 мая Украина начала постепенно ослаблять карантинные меры, которые Черкасский горсовет попытался ослабить еще 30 апреля, что стало причиной конфликта местных властей Черкасс с центром. Демарш черкасской мэрии вывел город на прошлой неделе на второе место после Киева по упоминаниям в украинских СМИ. А ведь Черкассы в своем бунте были не одиноки

Аналогичные решения приняли горсоветы Днепра, Мукачево, Житомира и Черновцов. Но они-то остались почти незамеченными.

И вот что интересно. Шестого мая Черкасский окружной административный суд отменил решение горсовета об ослаблении карантина. Тем не менее мэрия сдаваться не собиралась и 8 мая приняла новое решение об ослаблении карантина с 11 мая. Заместитель мэра Юрий Ботнар аргументировал решение стремлением спасти предпринимателей от голодной смерти.

Примечательно, что второе решение мэрии об ослаблении карантина фактически дублирует общенациональное ослабление карантина с 12 мая. Иными словами, черкасской мэрии можно было бы вообще не заниматься этим вопросом, но это уже стало делом принципа — вопросом противостояния местной власти с Киевом. С 12 мая открылись летние площадки кафе, принял посетителей зоопарк города, были запущены аттракционы, но общественный транспорт перевозит пока только людей со справкой с места работы, а непродовольственные рынки по-прежнему закрыты, что лишает заработка тысячи мелких предпринимателей. Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко

В недавнем интервью на «ЭспресоТВ» мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что, по его подсчетам, городу потребуется два года, чтобы оклематься от карантина. Он также сказал, что тысячи людей уже не выйдут на работу, а еще тысячи сейчас находятся на грани выживания. Бондаренко предсказывает, что вскоре всю страну охватит серьезнейший экономический кризис, а президент и правительство даже не понимают, что фактически происходит в городах. Знают об этом представители местной власти, поэтому Бондаренко требует, чтобы именно им передали больше полномочий, в том числе и относительно карантинных мер.

В день ослабления карантина, 12 мая, предприниматели города сразу же организовали митинг, повторяя слова заместителя мэра о грозящей им смерти от голода. Около двухсот человек провели на расстоянии двух метров друг от друга серию одиночных пикетов под лозунгом «Умрем скорее от голода, чем от коронавируса». Предприниматели требовали разрешить работать всем заведениям и предприятиям города, делая особый акцент на необходимости открытия непродовольственных рынков. По словам предпринимателей, несправедливо, что продавцам продуктов на рынке уже можно работать, а продавцам одежды — нет.

Примечательно, что представители горсовета, поддержав предпринимателей, посоветовали им перейти на другую сторону площади и пикетировать областную госадминистрацию, что те охотно и сделали.

Конфликт между городской и областной властью сейчас выходит на новый уровень. Он проявился и в ходе заседания горсовета, который вторично ослабил карантин 8 мая. На заседание был приглашен и губернатор области, как представитель президента. Однако ряд депутатов горсовета демонстративно покинули зал заседаний, не желая даже находиться в одном зале с представителем Зеленского. Как отмечают местные чиновники, настолько натянутых отношений между городской и центральной властью не было за все время независимости. Депутаты горсовета позволяют себе публично оскорблять губернаторских чиновников, тогда как последние стараются не замечать и игнорировать их выпады. Однако с каждым днем выпады и демарши депутатов и чиновников горсовета становятся все более резкими, переходя подчас грани приличия. Политолог Бизяев — о конфликте Зеленского с мэрами и опасности атаманщины © Facebook, Руслан Бизяев

Одной из основных причин такого ухудшения отношений черкасские СМИ называют приближение местных выборов, запланированных на октябрь 2020 года. «Слуга народа» в Черкасской области до сих пор остается «виртуальной партией», а ее результат на выборах будет зависеть в основном от действий губернатора, так как политические бренды сами по себе на местных выборах не работают. В то же время мэр Бондаренко никакого отношения к этой политической силе не имеет, но умело канализирует недовольство местных предпринимателей экономической ситуацией против губернатора и центральной власти в целом. За последний год представители местных властей смогли понять, чего следует ждать от президента, на какие действия он может решиться, осознав, что центральная власть слаба.

Положению губернатора и прочих представителей «виртуальной партии» президента не позавидуешь, как считает черкасский журналист Денис Сырцов. «Админресурса — нет. Кандидатов от «Слуги народа» надо подобрать в условиях, когда реально выбирать не из кого. Опыта мало, авторитет — сугубо фейсбучный, знание территории — условное, врагов становится все больше», — пишет Сырцов, подчеркивая, что «Зе-команда» на грани серьезного провала в Черкасской области. Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua

По данным последних опросов жителей города, рейтинг «Слуги народа» находится на уровне 30% и имеет тенденцию к снижению. Более всего ударили по популярности президентской политической силы открытие рынка земли и медицинская реформа. Действующий глава города Анатолий Бондаренко является лидером рейтинга на пост мэра и в будущем, но у него же и достаточно высокий антирейтинг. Поскольку практически все остальные политические силы, помимо «Батькивщины», в городе представлены условно, основная борьба на местных выборах будет происходить между президентской политической силой и Анатолием Бондаренко, а следовательно, между чиновниками, которые работают в зданиях по обе стороны центральной площади областного центра.

Ослабление карантина не только не поставило точку в этом противостоянии, но даже усилило его. В город постепенно возвращается политическая борьба, митинги, пикеты и прочие акции протеста. Местные власти знают о недовольстве жителей города экономической ситуацией и карантинными мерами, лишившими многих источников заработка, поэтому будут всячески усиливать это противостояние, указывая на Киев как на источник всех бед.