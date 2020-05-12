По состоянию на 16:00 12 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 276,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 287,6 тысячи человек скончались, более 1 миллиона 538,7 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 12 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 385,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 81 491.

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено почти 232,3 тысячи случаев заражения, более 2,1 тысячи (0,9%) из которых стали летальными.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за РФ Испании. Там зафиксировано более 227,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, 9,9% (26,7 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация со смертностью наблюдается в Великобритании, которая по количеству смертельных случаев занимает второе место после США. Тут заболели 223 тысячи человек, а умерли более 32 тысяч (14,3%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 232 243 случая заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 43 512 выздоровевших и 2116 скончавшихся.

С сегодняшнего дня, 12 мая, в Москве и Подмосковье становится обязательным масочный режим. По словам представителей Департамента здравоохранения Москвы, носить маски и перчатки в общественных местах нужно потому, что многие люди могут не знать о заболевании COVID-19. Так, у большинства людей оно протекает бессимптомно, при этом они могут заразить окружающих.

Более того, по данным начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, за весь период действия режима повышенной готовности больные коронавирусом COVID-19 и совместно проживающие с ними москвичи более 46 тысяч раз нарушили самоизоляцию.

При этом газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты утверждает, что уровень смертности от коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%.

Тем не менее, сотрудники соцучреждений вынуждены работать в условиях пандемии. В связи с этим Минтруд сообщил о выделении 7,7 миллиарда рублей для доплат более 130 тысячам соцработников. Так, средства направят работникам интернатов для пожилых людей и инвалидов, которые в период самоизоляции остаются вместе с проживающими в домах-интернатах.

В свою очередь глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что анонсированные президентом меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом ограничений по коронавирусу должны относиться ко всем НКО без исключений. Ранее Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также для социально ориентированных НКО.

Тем временем лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «на этот счет есть однозначная позиция президента», который ранее заявлял, что голосование по Конституции не является «простой формальностью».

Чтобы в будущем референдум всё-таки состоялся, власти начинают с 12 мая смягчать карантинные меры. По данным опроса, проведённого на сайте стопкоронавирус.рф, большинство опрошенных россиян считают наиболее оправданной мерой смягчения режима ограничений разрешение прогулок (65-66%) и занятий спортом на улице (43-51%). Также оправданными мерами респонденты считают разрешение работы небольших магазинов (40-41%) и небольших организаций сферы услуг (39-43%).

Самыми неоправданными россияне назвали открытие ресторанов (55- 59%), школ (55-57%), детских садов (44-47%) и разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (34-40%).

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 16 023 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 425 стали летальными. В то же время 3373 пациента выздоровели.

Главный санврач Виктор Ляшко завил, что к началу второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. По его словам, она сможет уберечь население от одновременной вспышки двух инфекционных болезней: гриппа и COVID-19. Он отметил, что вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.

Несмотря на то что с 12 мая ряд украинских городов смягчают карантинный режим, его планируют продлить после 22 мая. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас Кабмин отрабатывает, когда будут введены каждый из пяти этапов выхода из карантина, и, судя по плану, карантин продлят.

На третьем этапе должны заработать междугородний транспорт и метро. Как уточнил Ляшко, на Украине откроют метро, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания коронавирусом будет меньше чем пять на область.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Евгении Кравчук, стоимость поездки на такси подскочила со 100 до 350 гривен (с 275 до 960 рублей) за тот же километраж, что и несколько дней назад.

Что касается международного сообщения, то в вопросе открытия госграниц Украина, по словам Ляшко, ориентируется на Польшу, так как она на две недели впереди Украины с эпидситуацией.

Ориентируется Украина на другие страны и в плане обучения эпидемиологов. Как отметил главный санврач, на Украине планируют пересмотреть образовательные программы в медицинских учебных заведениях и рассматривают возможность возобновить обучение специалистов по эпидемиологии инфекционных болезней уже с 2020 года, как это делают в других государствах.

Тем временем президент Владимир Зеленский выступил за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавшего от карантинных ограничений. Как отметил Шмыгаль, со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Также дополнительно финализируется программа «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

Ситуация в мире

Европа постепенно отменяет карантин, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала усилить меры предотвращения заболеваемости коронавирусом. По данным исследований ВОЗ, большинство заражённых переносят заболевание в тяжелой форме, и это необходимо учитывать при снятии ограничений.

Тем не менее в столице Франции открыли магазины, пропуска для выхода из дома отменили и возобновили занятия в школах. В Италии спустя два месяца строгой изоляции начали работать рестораны и кафе, но пока только на вынос. Власти сообщили, что открыться им позволят в июне, если число зараженных коронавирусом вновь не начнёт расти. Но снятие ограничений на передвижение привело к тому, что многие жители юга поехали отдыхать на пляжи.

В Испании же проблему с пляжами решили, поделив их на участки площадью три на три метра. Это должно обеспечить безопасную дистанцию между людьми.

В Германии, где идет уже второй этап снятия ограничений, проходят акции протеста. Люди требуют полностью снять карантин.

Что касается Китая, где ранее открыли школы для тех, кто заканчивает учиться в этом году, то там будут отслеживать температуру старшеклассников с помощью «умных» браслетов. Доступом к сервису будут обладать работники школы, которые могут не пустить школьника на занятие с температурой или вызвать врачей.

А в США продолжается тестирование на коронавирус. Президент Дональд Трамп объявил, что штаты получат дополнительное финансирование для тестов в размере $11 миллиардов.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) сообщил об усугублении проблемы неравенства в мире из-за пандемии коронавируса. Последствия вспышки COVID-19 оцениваются как величайшее экономическое бедствие со времен Великой депрессии, что усилит неравенство из-за его непропорционального воздействия на низкоквалифицированных работников.