По состоянию на 16:00 четверга, 7 мая, в мире зафиксировано свыше 3,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 264 тыс. человек, 1,2 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Лидерство по количеству случаев заражения сохраняет США: с начала пандемии здесь зафиксировали 1,2 млн случаев заражения, 73,4 тыс. заболевших скончались, 189,9 тыс. выздоровели.

На втором месте Испания: 220,3 тыс. заражений, 25,8 тыс. погибших, 126 тыс. выздоровевших.

Третью позицию с 214,4 тыс. заражённых занимает Италия. Болезнь забрала жизни 29,6 тыс. человек, 93,2 тыс. удалось выздороветь.

Ситуация остается сложной в Великобритании (202,3 тыс.), России (177,2 тыс.) и Франции (174,2 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным на 7 мая, на Украине официально зарегистрирован 13 691 случай заражения коронавирусом. От осложнений скончались 340 человек, 2396 выздоровели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 7 мая

Возобновление работы метро произойдёт только после 22 мая — ранний запуск общественного транспорта может грозить распространением коронавируса, уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Плановый умеренный подход к выходу из карантина — это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных — более полутысячи. Транспорт — это прямой способ распространения этой опасности», — заявил он.

Последовать воле Кабмина и отказаться от идеи открыть метро 12 мая решил мэр Харькова Геннадий Кернес. Ранее он заявлял, что планирует возобновить работу метрополитена раньше срока, так как, по его словам, ни в одной стране мира подземку не закрывали на время пандемии.

Тем временем из-за коронавируса терпят убытки украинские фермеры. Большинство продовольственных рынков пока так и не возобновило работу, несмотря на объявленное смягчение карантина. Как отмечают специалисты, убытки могут достичь таких масштабов, что в следующем году часть производителей не смогут начать сезон из-за нехватки средств.

Стало известно, что часть украинцев, работавших и проживавших в Польше, не стали возвращаться на родину на время пандемии. В настоящее время в стране, по примерным подсчетам, находятся около миллиона украинцев. Отмечается, что у тех, кто все же вернулся на Украину, возникает вопрос, как снова попасть в Польшу.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 1625 человек, 23 803 выздоровели.

За последние сутки заболевание диагностировали у 11 231 россиянина.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в реальности зараженных коронавирусом в столице намного больше, чем пока что выявлено.

«По скрининговым исследованиям их в районе двух — двух с половиной процентов от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч. Наша задача — максимально выявить этих людей», — заявил он.

Мэр также отметил, что, тем не менее, по выявляемости коронавируса Москва уже обогнала Нью-Йорк.

Глава города добавил, что москвичам необходимо настраиваться на длительный период ограничений, связанный с распространением вируса.

В Минздраве пика заболеваемости коронавирусом ожидают в ближайшую неделю-две — сначала он наступит в Москве, а затем и по всей стране. Затем, по данным специалистов, наступит плато и заболеваемость стабилизируется, а позже начнет снижаться.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Леонида Федуна — его госпитализировали в столичную больницу. Футболисты клуба прекратили тренировки еще в конце марта, ожидалось, что их возобновят 15 мая. Реальное возобновление сезона ожидается не ранее 21 июня.

В Москве отныне будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Так, за нарушение в общественном транспорте придется заплатить 5 тыс. рублей из-за большей плотности людей, в общественном месте — 4 тыс. рублей.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп сравнил пандемию коронавируса с нападением на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

«Мы пережили худшую атаку на нашу страну… Это хуже, чем Перл-Харбор, это хуже, чем 9/11», — сказал американский лидер.

Трамп признался, что относится к пандемии как к войне и посетовал, что ее вовремя не остановили в Китае.

При этом в Испании сообщают о сокращении суточной смертности от коронавируса — за последние 24 часа погибли 213 человек, накануне же было зафиксировано 244 летальных исхода. Показатели смертности пошли вниз после недавнего всплеска — в стране три дня подряд регистрировалось не менее 200 случаев.

Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Мы сделаем это с помощью обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Внутренний туризм в стране планируют возобновить с 15 июня.

Вернуться к нормальной жизни и отменить режим самоизоляции в ближайшее время планируют и в Пакистане. По словам премьер-министра страны Имрана Хана, такая развивающаяся страна, как Пакистан, не может позволить себе долго держать людей на карантине, а границы — закрытыми.

Французские пивовары сообщили о том, что планируют вылить 10 млн литров — четыре олимпийских бассейна — пива, которое не смогли распродать из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что у продукта истекает срок годности — это крафтовое пиво, которое зачастую не пастеризуется. Как сообщили в ассоциации пивоваренных заводов, около 70% пивоваров потеряли половину или более оборота.