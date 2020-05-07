На Украине хотят повысить цену электричества, а именно – отменить льготный тариф на 100 кВт электроэнергии, которые сейчас население получает за полцены. Таким образом пытаются за счет украинцев заткнуть дыру, образовавшуюся из-за «зеленого» тарифа, в 8 раз превышающего цену атомной энергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии на Украине. В качестве одного из шагов предлагается отменить льготный тариф на первые 100 кВт*ч электроэнергии для домохозяйств. Сейчас при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт*ч в месяц тариф для населения составляет 90 копеек (2,5 руб.) за 1 кВт*ч. Объем, превышающий 100 кВт*ч, оплачивается по тарифу 1,68 грн (4,7 руб.) за 1 кВт*ч. По мнению регулятора, данное решение позволит ежегодно получать дополнительно 12 млрд гривен (33 млрд руб.).

Кроме того, в течение двух-пяти лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Такое решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн (106 млрд руб.). Кран для мирного атома. Как украинский олигарх Ахметов спасает Европу © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

По оценкам НКРЭКУ, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,28 грн за кВт*ч, в то время как коммерческие потребители платят 1,88 грн.

Среди других предложений регулятора — временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства.

Дали заднюю

Предложение отменить льготный тариф прозвучало именно в тот момент, когда в Европе из-за кризиса снизились цены на электричество. Сейчас электроэнергия на Украине стоит дороже, чем у западных соседей. По данным госпредприятия "Оператор рынка", средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3% до 1 474 гривны/Мвт*ч (4097 руб./Мвт*ч) по сравнению с 27 апреля. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС превышает цены в Норвегии в 7,6 раза, в Швеции — в 6,3 раза, в Дании — в 2,6 раза, во Франции — в 3 раза, в Австрии — на 92,9% и Германии — на 90,7%. Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как только появившееся предложение регулятора вызвало бурное возмущение в обществе, в НКРЭКУ поспешили опровергнуть информацию о повышении тарифов для населения. Регулятор напомнил, что с введением в действие с 1 июля 2019 года новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются правительством.

"Во время круглого стола по поводу кризисного состояния в энергетике, регулятором были представлены возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии. В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценарии снижение "зеленых" тарифов, постепенное выравнивание тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах», — сообщили в НКРЭКУ.

Задолжали всем

За последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили серьезные долги. Поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн (13,7 млрд руб.) перед «Укрэнерго». 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.

ГП «Гарантированный покупатель» в целом имеет более 10 млрд грн (27,4 млрд руб.) долгов. В частности, перед производителями ВИЭ — 6,3 млрд грн, перед «Энергоатомом» — 4 млрд, перед «Укргидроэнерго» — 200 млн.

В то время, как на Украине растет производство "зеленой" электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях, которая в 8 раз дороже атомной, на Запорожской и Ровенской АЭС выводятся в резерв три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт.

Вместо электроэнергии «Энергоатома», 85% которой продаётся ГП «Гарантированный покупатель» по цене 567 грн (1553 руб.) за МВт*ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников, которая продается по «зелёному" тарифу. Средневзвешенный «зелёный» тариф в 2020 году составляет около 4280 грн (11 725 руб.) за МВт*ч. Заигрались в зеленую энергетику и «зеленый» тариф. Чем рискует Украина © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн (3561 руб.) за МВт*ч.

Очевидно, что предпочтение отдано генерациям, которые находятся в частной собственности: ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% «зелёной» генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Засудят и не дадут кредитов

"Зеленые" тарифы были введены на Украине в 2009 году. Они не только в несколько раз выше, но и зафиксированы в евро. Дело в том, что из-за высокого тарифа (0,18 евро за один киловатт) в последние несколько лет "зеленая энергетика" на Украине переживает настоящий бум. В свое время с подачи энергетических лоббистов государство дало долгосрочные гарантии закупки энергии из ВИЭ по повышенной цене, и благодаря этому "зеленый тариф" из стимулирующего фактора стал источником сверхприбыли.

Всего "зеленые" электростанции производят до 2% электроэнергии, потребляемой на Украине. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынку 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам. СБУ называет это дестабилизацией энергетики и просит Раду умерить тарифы "зеленых" производителей. Атомный тупик. Украина заглушила ядерные реакторы и ждёт блэкаута © РИА Новости, Фалин | Перейти в фотобанк

Но умерить аппетиты «зеленых» не так просто. Не успела и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявить, что проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии будет наработан в течение недели, как инвесторы возмутились. Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины, чтобы «защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию".

Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран — Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи — призвали не допустить невозврата инвестиций. И это не просто призыв.

"Стоит также отметить, что ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике были обеспечены гарантиями экспортного кредита, предоставленного зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будет осуществляться с большим нежеланием", — говорится письме послов.

Тарифы неизбежно вырастут

«В ситуации, когда не хватает оплатить до конца года более 10 миллиардов гривен, образовывается «дыра» в финплане «Гарантированного потребителя». Есть два варианта решения этой проблемы. Первый — заставить «зеленую» генерацию самоограничиться, чего она делать не хочет, и Минэнерго уже не один год ведет переговоры с участниками рынка, но пока безуспешно. Второй — изыскать средства в другом сегменте. Вот НКРЭКУ пытается найти их где-то в другом месте. Так что предложение регулятора — это план спасения украинской энергетики «спасайся, кто может». Это непопулярное решение, и думаю, что Кабинет министров будет против. Но в сложившейся ситуации я даже не знаю, где можно найти деньги, — их нет вообще. Это неизбежное зло, которое может случиться, если правительство не примет каких-то решений», — сказал в комментарии Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

При этом эксперт отметил, что тарифы для населения непременно вырастут, это только вопрос времени. «Тарифы для населения действительно не отвечают себестоимости производимой электроэнергии. Остается огромным размер перекрестного субсидирования — около одного миллиарда долларов. Это то, что переплачивает промышленность и недоплачивает население. В мире все наоборот — население платит больше, чем промышленность», — пояснил Марунич.