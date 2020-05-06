По состоянию на 16:00 6 мая в мире зафиксировали почти 3 миллиона 746,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 258,9 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 252,2 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 6 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 238 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — почти 72,3 тысячи (5,8%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании. Там зафиксировано более 250,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, 10,2% (25,6 тысяч) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где заболели свыше 213 тысяч человек. Умерли более 23,3 тысяч (13,8%) пациентов.

Великобритания по количеству смертей занимает второе место после США. Там выявлено почти 195 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых свыше 29,4 тысяч (15,1%) стали летальными.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает седьмое место в мире — 165 929 случаев заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 21 369 выздоровевших и 1 537 скончавшихся.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших. При этом он отметил, что ситуация отличается от одного региона к другому, поэтому «нельзя говорить о том, что плато в разных регионах наступит одновременно».

Тем временем статистику пополнила коллега Мурашко из Министерства культуры Ольга Любимова, которая стала уже третьим членом правительства, у которого был обнаружен COVID-19. По данным её пресс-секретаря, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме, и о госпитализации речи не идет.

Стоит отметить, что лёгкая и средняя форма заболевания наблюдается и большинства зараженных россиян. По данным Минздрава, в тяжелом состоянии в стране находятся около 4 тысяч пациентов, в реанимации — от 1,2 до 1,5 тысяч человек.

Тем не менее россияне все меньше сидят дома. Так, за первые четыре дня майских праздников в Москве составили более 6 тысяч протоколов за нарушение режима изоляции. При этом министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков напомнил, что любой выход на улицу — «это потенциальный риск».

Но россияне готовы рискнуть. Так, по данным опроса сервиса поиска работы «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка), 50% респондентов хотели бы вернуться в офис, около 30% готовы чередовать работу в офисе с удалённым режимом работы после отмены ограничений, и лишь 20% согласны продолжить работу из дома.

Непростая ситуация в этом году складывается и у выпускников. По данным источника в правительстве, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенёсен на вторую половину лета. В таком случае начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября.

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Киевского политехнического института, наступление пика пандемии коронавируса на Украине может произойти в конце мая, а угасание первой волны — в конце августа.

Начать же смягчать карантин власти планируют с 11 мая. Однако предприниматели призывают позволить им работать во время карантина. В связи с этим представители малого и среднего бизнеса проводят акцию протеста в центре Киева. На прошлой неделе предприниматели также протестовали возле здания Кабмина.

При этом организаторы предыдущей акции протеста заявляют, что собравшиеся под зданием правительства люди — совсем не те, кто выходил на акцию 1 мая. Предприниматели не исключают, что сегодняшняя акция организована властями с целью дискредитации движения.

Что касается депутатов, они вернутся к нормальной работе в пленарном режиме с 18 мая. При этом, по словам замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Александра Корниенко, Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября, но планирует внести некоторые изменения в избирательный кодекс перед их проведением.

В то же время отмене подлежит празднование 9 мая на Украине. Вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию 75-летия Победы был снят с рассмотрения на заседании правительства после заявления премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев отказывается от массовых мероприятий в этот день из-за пандемии.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию на парад Победы, так как в период карантина не осуществляет зарубежных визитов.

Ситуация в мире

С 2020 по 2025 год число смертей от туберкулеза в мире может возрасти почти на 1,4 миллиона человек из-за ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Согласно данным анализа модели, построенной в рамках партнерской программы Stop TB Partnership, противокоронавирусные меры вызывают серьезные сбои в программах для других социально значимых заболеваний.

В то же время карантин в ряде стран снизил смертность на дорогах на 50-60% по сравнению с прошлом годом. По данным ООН, подобную тенденцию можно наблюдать во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, Индии, Марокко и в Нью-Йорке (США).

По-прежнему страдает экономика. Так, Еврокомиссия прогнозирует снижение реального ВВП еврозоны на 7,7% в 2020 году, при этом мировая экономика может снизиться на 3%.

Останавливается и политическая жизнь ряда стран. Например, выборы президента Польши, запланированные на 10 мая, не состоятся в намеченный срок. По словам главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, если Сейм не одобрит заочного голосования, срок проведения которого по конституции истекает 23 мая, страну ждёт политический кризис.