К четырём часам дня 5 мая количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн 664 тыс. человек. Более 252,7 тыс. человек скончались. Свыше 1 млн 208 тыс. выздоровели. Таковы данные сайта coronavirus-monitor.com

В США, где отмечено свыше 1,21 млн случаев инфицирования, за сутки выявили 1117 новых пациентов.

Китай, на который сейчас американские власти пытаются возложить ответственность за пандемию, опустился на 11-е место. За сутки там выявили лишь одного заболевшего. Всего за время эпидемии в Поднебесной зарегистрировали 84 239 случаев заболевания.

Ситуация в России

В России за сутки коронавирус подхватили более 10 тыс. человек. В РФ зарегистрировали более 155 тыс. случаев COVID-19. За сутки в стране скончались 95 человек, увеличив печальную статистику до 1454 летальных исходов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Кравцов. Он также считает, что ситуацию, сложившуюся в мире из-за коронавируса, стоит отразить в учебниках по основам безопасности жизнедеятельности.

Пассажиры столичного метро смогут запастись средствами защиты, спускаясь в подземку. Уже во вторник, 5 мая, на 15 станциях метро в вендинговых автоматах в продаже появятся маски и перчатки, сообщает Департамент транспорта Москвы. Стоимость одной маски составит 30 рублей, комплект перчаток можно будет купить за 25 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль признал неэффективность оптимизации российского здравоохранения в условиях ЧС.

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме… Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС. Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов», — сказал Рошаль.

Ситуация на Украине

Украина находится на 36-м месте в антирейтинге стран, поражённых коронавирусной инфекцией. За всё время эпидемии на Украине выявили почти 12,7 тыс. случаев, 316 человек скончались. Выздороветь смогли 1875 пациентов. Суточный прирост по заболевшим составил 366 человек.

В режиме карантина украинцам придётся жить и после 22 мая, но уже с рядом послаблений, пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, пик эпидемии Украина пройдёт до 9 мая.

Коронавирус возродил Меркель. Рейтинги растут, в Германии заговорили о пятом сроке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Виталий Кличко предупредил о том, что 75-я годовщина Победы над нацизмом, которую на Украине отмечают 8 мая, пройдёт без массовых мероприятий. Киевлянам он посоветовал отметить праздник дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что карантин помог «избежать самых страшных сценариев». По его словам, положительные тенденции начались за неделю до послабления карантинных мер.

«Хочу также предупредить тех людей, которые планируют в период этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице усиленную службу будет нести полиция и муниципальная стража», — заявил столичный градоначальник.

Украинцы продолжают возвращаться домой из европейских стран, где по-прежнему высокий уровень зараженности COVID-19. Из Германии, Италии, а также Казахстана за минувшие сутки эвакуационными рейсами вернулись 500 человек.

Ситуация в мире

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что помощь, которую его стране оказала Россия, не изменила внешнеполитическую линию правительства.

В Испании уже третьи сутки подряд фиксируют менее 200 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает газета «Паис». За минувшие сутки, по данным Минздрава, там скончались 185 человек.

Коронавирус в Европе: Первомай в условиях карантина, 7,5 миллиардов евро на вакцину, Запад обвиняет Китай в потворствовании пандемии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Франции Эммануэль Макрон предупредил соотечественников о том, что этим летом они вряд ли совершат длительные путешествия за границу. Поездки по Европе также придётся ограничить.

Немцам придётся еще несколько месяцев соблюдать социальное дистанцирование, заявил директор Института Роберта Коха Лотар Вилер. Сотрудники Института Коха считают, что вторая волна пандемии неизбежна, как и третья. Однако Вилер заверил, что Германия будет к ней лучше готова, а ограничительные меры, скорее всего, будут вводиться точечно.