В понедельник, 4 мая, взбунтовавшийся мэр город Черкассы явился на допрос. Но допрос не состоялся. А сами Черкассы в эти дни оказались и в центре украинской политики. Власти города, который до 1954 года был частью Киевской области, пошли на прямой конфликт с Киевом из-за введенных карантинных мер, которые Черкассы решили самовольно ослабить

Суть конфликта в том, что мэр города, Анатолий Бондаренко, разрешил с 1 мая открыть рынки, непродовольственные магазины и возобновить работу общественного транспорта, хотя карантин на Украине рпо решению центральной власти был продлен до 22 мая.

Следует отметить, что еще 14 марта мэр Черкасс Бондаренко занимал диаметрально противоположную позицию. Он тогда опубликовал видео, в котором требовал введения жесткого карантина и призывал правоохранителей к решительным действиям против нарушителей карантинных мер. Тогда он критиковал нерешительность центральных властей по введению карантина, а буквально через полтора месяца выступил против Киева, придерживаясь противоположной позиции. Штурм Черкасс — аваковский Тулон © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Городские власти считают несправедливым тот факт, что некоторым непродовольственным магазинам, вроде «Эпицентра», разрешено работать, тогда как прочие аналогичные магазины должны терпеть убытки. Кроме того, городские власти аргументируют свои действия низким уровнем заболеваемости Covid-19 в городе. По состоянию на 4 мая в инфекционной больнице города находится 14 заболевших.

Определенный резон в аргументации мэрии, конечно, есть. Поток автомобилей в гипермаркет «Эпицентр», не иссякает с утра до вечера. В самом гипермаркете толпы людей, которых обязывают лишь носить маску, но никакой социальной дистанции здесь не соблюдают. В городе мелкие предприниматели тоже возмущены несправедливостью, так как вынуждены простаивать в то время, как другим разрешено работать. Их возмущение пытается использовать в своих целях и городская власть, решившая выступить поборником прав малого бизнеса. В этом году на Украине ожидаются местные выборы, а такой ход позволит им заработать себе политический капитал.

В центре города закрыт продуктовый рынок, но ярмарка продажи саженцев, находящаяся поблизости, работает всю весну. Пройти по этой ярмарке можно только в плотной шеренге посетителей, которые толпятся и буквально наступают друг другу на пятки. Продавцы саженцев стали попутно продавать и иные товары, не имеющие отношения к садоводству и огородничеству — от обуви до запчастей велосипедов. Бунт мэров: Аваков предлагал арестовать отменившего карантин мэра Черкасс © kmu.gov.ua

Мэр города Анатолий Бондаренко сознательно пошел на этот конфликт с центральной властью. «Я не боюсь мести, я ее ожидаю», — заявил он, комментируя возможные последствия из-за смягчения карантина. По его словам, руководитель местного управления СБУ звонил ему "20 раз" и просил отменить постановление о послаблении карантина. «Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель. [Он] cказал: "Увидишь, мы же — по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил», — рассказал Бондаренко. Действия мэра Черкасс подержала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», представителем которой он является.

Президент Владимир Зеленский послал «пламенный привет» мэру Черкасс и потребовал от него не путать децентрализацию с автономией. Ранее мэр призвал не подчиняться Киеву и пообещал партизанскую войну «от настоящих казаков». По этому поводу пользователи соцсетей сейчас вспоминают третью часть сериала «Слуга народа», в которой «президенту Украины Голобородько» сообщили о 28 «великих могучих независимых государствах» на территории бывшей Украины.

2 мая глава МВД Арсен Аваков предложил арестовать мэра Черкасс за самовольное послабление карантина. Однако в тот же день в городе прошел митинг предпринимателей, в поддержку городских властей и с требованием отмены карантина для всех во имя «справедливости». Поддержал предпринимателей и «Национальный корпус», гражданское крыло неонацистского полка МВД «Азов», тоже связанного с Арсеном Аваковым. Таким образом, получается, что Арсен Аваков, который и сам выходец из «Батькивщины», как бы борется сам с собой. По распоряжению Авакова в Черкассы «ввели войска». На центральных улицах города можно заметить автозаки и патрули Национальной гвардии с собаками. По улицам также периодически проезжают колонны военных машин, хотя о каких-то массовых бунтах речь не идет. Скорее мы видим демонстрацию силы. «Вы заигрались». Аваков пообещал жесткую реакцию на действия властей в Черкассах © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Анатолия Бондаренко из-за послабления карантина вызвали на допрос в местное отделение Нацполиции. И он явился на него 4 мая под аплодисменты своих сторонников, но не явились те, кто должен был проводить допрос, сославшись на карантин и перенеся допрос на неопределенный срок. Такие действия еще раз доказывают рядовым украинцам бесхребетность и слабость центральной власти.

Черкасский журналист Виктор Борисов называет этот конфликт «войной в песочнице», которая будет продолжаться пока «на расшалившихся детей не шикнут взрослые». «Президент Зеленский, министр внутренних дел Аваков, Нацполиция, прокуратура и СБУ с бессмысленным и звероподобным упорством и абсолютно бесплатно занимаются пиаром мэра Черкасс Бондаренко, который даже формально — в отпуске. Весьма специфический мэр Черкасс превратился в символ сопротивления местного самоуправления обнаглевшим «Слугам народа», — пишет Борисов.

Следует отметить, что объявленное послабление карантина в Черкассах, по состоянию на 4 мая, осталось декларативным. В городе пока не работает общественный транспорт, закрыты рынки. Настроения в городе вряд ли можно назвать предреволюционными или тревожными. Мы имеем конфликт между центральной властью и городской, конфликт между некоторыми бизнесменами, одним из которых разрешено работать, тогда как другим нет. Тем не менее, следует учитывать и опыт Евромайдана, накануне которого украинское общество в целом не проявляло особого недовольства, и было достаточно апатичным. И все же значительную его часть удалось за несколько месяцев «накрутить» через СМИ.