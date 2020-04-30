По состоянию на 16:00 30 апреля в мире зафиксировали более 3 миллионов 207,2 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 228 тысяч человек скончались, свыше 984,1 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 30 апреля США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 40,4 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — почти 61 тысяча (5,8%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано почти 236,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (24,3 тысячи) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют почти 203,6 тысячи человек. Из них умерли более 27,6 тысячи (13,5%) пациентов.

Однако всех их опережает Великобритания, которая по количеству смертей заняла третье место после США и Италии. В Британии выявлено более 166,4 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых свыше 26,1 тысячи (15,6%) стали летальными.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 83,9 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает восьмое место в мире — 106 498. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 11 619 выздоровевших и 1073 скончавшихся.

Если в течение двух недель в России закрепится тенденция к сокращению темпов роста количества зараженных, то, по мнению представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович, можно будет начать ослаблять ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса в РФ.

На данный момент режим самоизоляции в стране продлен до 12 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россияне набраться терпения и «досидеть» оставшиеся дни дома.

«Это необходимо для всех нас, и здесь можно только надеяться, что к этому прислушаются люди, которые не будут подвергать опасности ни свое здоровье, ни здоровье своих близких, ни здоровье окружающих людей», — сказал он.

При этом представитель Кремля не исключил, что россияне могут получить прямую материальную помощь. Он напомнил, что президент поручил подготовить новый пакет, согласно которому помощь может быть прямой или косвенной.

О новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне пандемии сообщил и премьер-министр Михаил Мишустин. Так, по его данным, новые меры правительства включают:

дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продления виз для россиян, застрявших за рубежом;

выделение 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков и 30 миллиардов рублей — на решение проблем обманутых дольщиков;

выделение 15 миллиардов рублей Фонду развития промышленности;

помощь в получении льготных микрозаймов и в реструктуризации долгов малым и средним предприятиям;

выделение 2 миллиардов рублей на пополнение резервов микрофинансовых организаций;

выделение 577 миллионов рублей частным медицинским организациям на помощь пожилым людям (пилотный проект в девяти регионах);

расширение участия частных медучреждений в лечении COVID-19.

Кроме того, будут выделены 1,3 миллиарда рублей на предоставление субсидий промышленным предприятиям. Помощь будут оказывать по трем направлениям: компенсация части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, лизинговые платежи и расходы на технологическое присоединение капитальных объектов к системам инженерно-технического обеспечения. Заявки принимают до 30 сентября включительно.

При этом наиболее уязвимыми в условиях пандемии рейтинговое агентство Moody's признало компании транспортного сектора российской экономики. По мнению аналитиков, в категорию наиболее уязвимых попали шесть компаний (10%) из 63: DME Limited (группа компаний, владеющих и оперирующих инфраструктурой аэропорта Домодедово), Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД, предоставляющая услуги перевозки пассажиров и багажа), O1 Properties (инвестиционная компания, владеющая бизнес-центрами в Москве), LLC ROLF (автодилер, руководство которого сейчас обвиняется в незаконных валютных операциях), Globaltrans Investment PLC (единственный собственник оператора железнодорожных грузовых перевозок «Новая перевозочная компания») и TransContainer PJSC (крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России «Трансконтейнер»).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 261 стали летальными. В то же время 1238 пациентов выздоровели.

Тем временем правительство официально разрешило открыть 872 продовольственных рынка страны с 1 мая при соблюдении карантинных требований. Следить за соблюдением норм на рынках будет Госпотребслужба, которой предоставлено право закрытия торговых организаций в случае выявления нарушений.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к политическим силам с просьбой не призывать к протестам против карантина, поскольку любые массовые акции могут привести к резкому скачку заболеваемости. Этому заявлению способствовало то, что незадолго до заседания правительства у здания Кабмина в Киеве несколько сотен предпринимателей устроили протест с требованием разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая.

Но, несмотря на предостережения властей, украинцы пренебрегают карантинными мерами. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что был «неприятно шокирован» количеством разгуливающих по улицам людей.

«Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин. Вывалились на улицы, пренебрегая всеми правилами безопасности. Вчера на Крещатике гуляло уже много людей, преимущественно без масок, более того — с детьми. А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать», — посетовал градоначальник.

Всего на Украине за невыполнение введенных карантинных ограничений полицией составлен 6141 административный протокол. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской (951), Киевской (874) и Львовской (555) областях. В отношении 150 дел суды назначили различные взыскания.

Вынуждены же покидать дома медработники, которым власти обещали увеличить зарплаты. Однако этого не произошло, в связи с чем медики Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе устроили забастовку. Они отказываются работать за 3-5 тысяч гривен (8,1-13,6 тысячи рублей) в условиях эпидемии коронавируса.

Ситуация в мире

Тем временем ученые по всему миру продолжают бороться с коронавирусом. Так, примерно в 170 больницах Великобритании под эгидой ВОЗ и Университета Оксфорда начались два крупнейших в мире клинических испытания лекарств против болезни, вызываемой COVID-19. Участвуют около 8 тысяч пациентов.

Также в Британии 30 апреля исполнилось 100 лет ветерану Тому Муру, который собрал для борющихся с коронавирусом врачей более £28 миллионов (2,6 миллиарда рублей) пожертвований. Он получил более 65 тысяч открыток с поздравлениями к своему дню рождения.

Тем временем Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, предотвратили 11 тысяч смертей. Однако не от коронавируса, а из-за загрязнения воздуха. По данным Центра, благодаря антикоронавирусным мерам производство электроэнергии на основе угля сократилось на 37%, а уровень потребления нефтепродуктов снизился на треть. Благодаря этому концентрация диоксида азота в воздухе уменьшилась на 40%, а содержание твердых частиц — на 10%.

При этом полемика об эффективности и допустимости ограничительных мер продолжается. Так, внимание общественности привлек заочный спор главы Facebook Марка Цукерберга и основателя Tesla Илона Маска. Первый ранее высказался в поддержку карантинных мер и предостерег от слишком раннего их смягчения. В свою очередь, Маск назвал распоряжения властей, принуждающие людей сидеть по домам, «фашизмом», а также нарушением конституции и свобод человека.

Продолжаются споры и о происхождении нового коронавируса. Ряд стран готовятся засудить Китай за якобы сокрытие информации о COVID-19. К ним относятся, например, Австралия и США. По мнению обвинителей, пандемии можно было бы избежать, если бы Пекин действовал решительнее и не утаивал реальное положение дел.

В Китае же напомнили Вашингтону, что его главный враг не Пекин, а коронавирус.