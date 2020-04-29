По состоянию на 16:00 29 апреля в мире зафиксировали больше 3 миллионов 130 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 217,6 тыс. человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 937,5 тыс. заболевших выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — в стране официально подтверждено больше 1 млн 12,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Свыше 58,3 тыс. пациентов скончались.

На втором месте расположилась Испания: 232,1 тыс. случаев заражения, 23,8 тыс. погибших.

Третье место с 201,5 тыс. зараженных занимает Италия. Свыше 27,3 тыс. пациентов скончались от осложнений.

Критической остаётся ситуация во Франции (169 тыс. заражений), Великобритании (162,3 тыс.), Германии (больше 160 тыс.) и Турции (114,6 тыс.).

На восьмую позицию по количеству заражённых поднялась Россия (больше 99,3 тыс.).

Ситуация в РФ

В России выявили еще 5 тысяч 841 заболевшего коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Общее число зараженных теперь составляет 99 тысяч 399 человек в 85 регионах страны.

Таким образом, Россия остается на восьмом месте в списке стран по количеству зараженных. Накануне РФ опередила по этому показателю Иран.

Основным очагом распространения болезни в стране остаются Москва и Подмосковье. В Москве накануне скончалось рекордное за сутки число пациентов с коронавирусом — 67 человек. Общее число заражённых в столице превысило 50 тысяч человек, 546 умерли. В числе наиболее пострадавших регионов также Подмосковье — там 10,9 тыс. зараженных и 90 погибших.

Власти столицы уже приняли решение открыть временные госпитали для больных коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в них можно будет разместить до 10 тысяч пациентов. Точный список объектов, где будут размещать зараженных, он не назвал, отметив, что он будет формироваться в зависимости от развития ситуации.

Накануне уже стало известно о планах переоборудовать под прием больных крупнейший автоцентр столицы — «Москва» на Каширском шоссе. Арендаторов попросили покинуть здание, госпиталь там планируют развернуть до 1 августа.

Госпитали на 1,5 тысячи коек каждый для лечения больных COVID-19 будут также открыты в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме того, такие госпитали могут открыть на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».

Московская область приглашает медиков всех профилей со всей России в больницы, специализирующиеся на коронавирусных пациентах. Зарплаты предлагают такие: заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц, реаниматологу — от 209 тысяч, медсестрам — от 125 тысяч, санитарам — от 60 тысяч рублей. Власти подчёркивают, что профиль медработника не важен. Уже сейчас многие медики, которые работают в COVID-больницах Подмосковья, в короткие сроки перепрофилировались. Хотя раньше они не специализировались на заболеваниях лёгких: кто-то работал хирургом-онкологом, кто-то был ординатором.

Правительство РФ включило зоопарки и цирки в перечень пострадавших от пандемии коронавируса организаций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Им будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне.

Российский ТЭК всегда умел отвечать на вызовы, опыт компаний РФ позволит достойно пройти и ситуацию с коронавирусом, считает президент России Владимир Путин.

Данные опроса Социологического антикризисного центра показали, что почти две трети россиян готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19, как только вакцину разработают.

Российской ресторанной отрасли потребуется пять лет на восстановление и выход из нынешнего кризиса, вызванного мерами борьбы с коронавирусом, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По подсчетам федерации, сейчас закрыто 75% заведений отрасли, а спрос на услуги предприятий общественного питания упал в зависимости от концепции заведения от 30% до 100%.

Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну, ранее объявленный до 30 апреля включительно, до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и в России не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объявил о запуске сайта CoronaFake, который посвящен борьбе с недостоверной информацией об эпидемии коронавирусной инфекции.

По данным ООН и Университета Джона Хопкинса, в России зафиксирован самый низкий процент летальных исходов и случаев заражения на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на то, что Россия входит уже в десятку стран по числу инфицированных, заражено 0,07% на 143,9 млн человек населения.

Коронавирус и Украина

За прошедший день коронавирус был обнаружен у 456 украинцев, а общее количество инфицированных с начала эпидемии приближается к 10 тысячам — на данный момент диагностировано 9 866 случаев COVID-19.

Число выздоровевших на 29 апреля достигло 1 103 человек (111 новых случаев выздоровления за прошедшие сутки).

Скончалось от осложнений болезни 250 пациентов, среди них 138 мужчин и 112 женщин. Большинство из умерших были старше 50 лет.

В Вооружённых силах Украины за сутки выявили нового заболевшего Covid-19.

В Закарпатской области коронавирус нашли у работников супермаркета.

У 13 студентов общежития в Петропавловской Борщаговке подтвердили коронавирус.

Коронавирус. Украинские СИЗО переполнены из-за запрета на этапирование © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Около 500 предпринимателей вышли на протест к зданию Кабмина, они потребовали ослабить карантин. Представители малого и среднего бизнеса просят разрешить им работать с 1 мая с соблюдением карантинных требований.

Кабмин разрешил работу рынков на Украине. На заседании члены правительсва поддержали критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют агропродовольственным рынкам восстановить свою деятельность. Теперь там необходимо проводить ежедневные внеплановые проверки. Кроме того, на территории рынка должны постоянно находиться минимум два инспектора.

Поставка костюмов биозащиты для врачей, которые закупили в Китае, может задержаться, поскольку Пекин ввел дополнительное регулирование на экспорт средств индивидуальной защиты.

На Украину тремя эвакуационными рейсами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись больше 300 человек.

Минздрав Украины собирается закупить 200 отечественных аппаратов ИВЛ на сумму 100 млн гривен (почти 300 млн рублей) за счет Фонда борьбы с респираторными заболеваниями. Каждый аппарат стоит около полумиллиона гривен.

Президент Владимир Зеленский призвал Минздрав не сбавлять обороты с тестированием во время майских выходных.

В Днепре в больнице имени Мечникова у женщины с коронавирусом родился абсолютно здоровый ребенок.

Кабинет министров Украины выделил из Фонда борьбы с коронавирусом больше 1,6 млрд гривен (около 4,5 млрд рублей) на выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей.

Рейс PS1118 Киев-Лондон, который должна была выполнить авиакомпания МАУ для доставки в Великобританию украинцев, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом, был отменен за два часа до вылета из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.

Ситуация в мире

В Британии не хватает тысяч сезонных работников для сбора урожая. В предыдущие годы приезжали около 30 тысяч человек, в основном из стран ЕС. Сейчас в Британии находятся лишь треть из них. Правительство призвало британцев помочь собрать урожай.

Германия продлит ограничения на поездки за границу до середины июня.

На Бали нашли мёртвой пару из Украины. Подозревают, что супруги могли умереть от Covid-19. Персонал апартаментов обратился в полицию после того, как пара не выходила из комнаты целый день.

Китайская загадка для Европы. ЕС почти нашел того, кто виноват в распространении коронавируса © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс, которые недавно переболели коронавирусом, родился сын. Джонсон стал отцом в шестой раз.

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллион случаев заражения коронавирусом в его стране — следствие лучшей в мире системы тестирования. Он добавил, что другие страны просто отстают от американцев по тестированию, поэтому и выявили меньше случаев.

Болгария собирается открыть пляжный сезон с 1 июля, несмотря на пандемию. Готовиться к нему начнут с середины июня.

Япония обвинила Китай в разворачивании информационной войны по всем направлениям.

Мопс по кличке Уинстон из штата Северная Каролина стал первой в США собакой, у которой выявили коронавирус. Животное проживало в доме с тремя людьми, у которых была подтверждена инфекция.

Число умерших от осложнений коронавирусной инфекции в США превысило 58,3 тысячи человек. Это больше, чем потери американцев во Вьетнамской войне.

У зараженных коронавирусом детей из Нью-Йорка и стран Европы обнаружили редкий воспалительный синдром, который, предположительно, связан с COVID-19. Трое детей в возрасте от полугода до восьми лет лечились от коронавируса в медицинском центре Колумбийского университета. У всех был жар, воспаление сердца и кишечника. Эксперты считают, что эти процессы напоминают болезнь Кавасаки — заболевание, поражающее кровеносные сосуды всего тела. Похожий случай изучают в Университете Стэнфорда в Калифорнии. Там в больницу также поступил шестимесячный ребенок с болезнью Кавасаки, а позднее у него диагностировали COVID-19.