Европейские страны понемногу смягчают карантинные ограничения. Однако дата открытия внутренних, а тем более внешних границ ЕС пока остаётся неизвестной

Европейский Союз должен разработать пакет мер для целевой поддержки европейского туристического сектора после пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом в понедельник, 27 апреля, по итогам видеоконференции министров, которые отвечают за сферу туризма. «Министры выступили в поддержку новых и инновационных мер поддержки туристического сектора, которые должны быть приняты как на национальном, так и на европейском уровне, для эффективного восстановления туризма после пандемии», — указывается в документе.

Хотя ныне ведущие страны ЕС готовятся к началу поэтапной отмены карантина, согласно рекомендациям Еврокомиссии, этот процесс должен быть очень медленным и постепенным, а открытие границ и разрешение туристических поездок, вероятнее всего, произойдет на поздних уровнях снятия ограничений. При этом в ходе упомянутой видеоконференции еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу потребуются беспрецедентные финансовые средства для преодоления кризиса, в том числе для восстановления туристической отрасли, пострадавшей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Китайская загадка для Европы. ЕС почти нашла того, кто виноват в распространении коронавируса © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Нам потребуются беспрецедентные средства для преодоления этого кризиса. Существует необходимость в новом «плане Маршалла» с мощным бюджетом ЕС, чтобы дать толчок европейскому восстановлению и более сильному и жизнеспособному союзу. Нам потребуются быстрые действия, прагматизм и творческий подход для восстановления и создания устойчивой индустрии туризма. Но прежде всего этот кризис требует солидарности, ни одна страна не может преодолеть этот кризис в одиночку», — отметил еврокомиссар.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Европейского совета по итогам встречи, министры в первую очередь сосредоточились на внутриевропейском туризме. До пандемии три четверти самих европейцев выбирали для зарубежных поездок другие страны ЕС, соответственно, этот рынок и собираются возобновлять в первую очередь. Для этого предлагается, в частности, открыть «зеленые коридоры» для туристов между отдельными странами ЕС, успешно справившимися с распространением эпидемии. Над критериями и возможными дополнительными мерами по обеспечению безопасности туристов ещё должны поработать эпидемиологи. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц уже предлагал открыть авиасообщение между «безопасными» странами, а с 1 мая венгерский лоукостер Wizz Air возобновит рейсы из аэропорта Вены в некоторые города Европы. При этом самолёты авиакомпании «Белавиа» уже с 25 апреля ежедневно летают между Минском и Веной. Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас 26 апреля в интервью изданию Bild am Sonntag предостерёг от слишком быстрого открытия туристических направлений, заявив, что Европе следует договориться об общем пути возвращения к свободе передвижения.

Как подчеркнули профильные министры стран-членов ЕС по итогам видеоконференции 27 апреля, туризм должен быть одним из приоритетов плана восстановления Евросоюза — из-за ущерба, нанесённого отрасли в результате распространения новой коронавирусной инфекции. До пандемии сфера туризма обеспечивала порядка 10% ВВП ЕС и около 12% рабочих мест всего сообщества. При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик — от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.

А на следующий день, 28 апреля, состоялась видеоконференция министров внутренних дел стран-членов ЕС, на которой обсуждалось открытие внутренних границ Евросоюза. По словам Давора Божиновича, министра внутренних дел Хорватии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, главы МВД согласились, что при открытии внутренних границ следует действовать так же осмотрительно, как и в случае возможного открытия внешних. Языковая политика: Балканы дают урок Украине © nation-news.ru

Божинович подчеркнул, что 27 стран-членов ЕС намерены ослаблять меры противодействия коронавирусу в тесном взаимодействии друг с другом, чтобы предотвратить вторую волну заражений. «Ограничения будут ослабляться с течением времени, в первую очередь в сферах с относительно низким риском распространения вируса», — указал хорватский министр. Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон также заявила, что контроль на границах не следует отменять разом, а лишь поэтапно. Ныне среди стран, входящих в ЕС и Шенгенскую зону, границы для своих граждан открыла только Чехия. Правда, чехам по возвращении придётся доказать, что они не заражены: либо предоставить отрицательный тест на коронавирус, либо провести две недели в принудительном карантине.

При этом к людям из постсоветского пространства Чехия применяет куда более жёсткий подход. Так, почти 240 граждан Молдавии более двух суток провели на франко-германской границе неподалёку от Страсбурга. Они отправились домой 25 апреля на трёх автобусах из Парижа, но людям пришлось остановиться на немецкой границе, поскольку Германия и Чехия не разрешали проезд в условиях ограничений на передвижение транспорта, связанных с коронавирусом. С немецкими властями этот вопрос удалось уладить, однако Чехия не согласилась пропустить автобусы, сообщило молдавское посольство в Париже. Поэтому только вечером 27 апреля люди отправились в Молдавию через Германию, Австрию, Венгрию и Румынию.

А вот границы Испании, которая занимает первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (больше 232 тысяч случаев), пока остаются закрытыми наглухо, хотя власти этой страны и представили четырехэтапный план по ослаблению ограничений — начиная с 4 мая. Премьер-министр страны Педро Санчес, выступая в парламенте Испании 28 апреля, назвал целью вернуться к нормальной жизни до конца июня. При этом в разных регионах процесс может происходить по-разному, в зависимости от коэффициента заражаемости коронавирусом, количества свободных коек в палатах интенсивной терапии и от того, насколько четко соблюдаются предписания по соблюдению социальной дистанции.

За последние сутки в Испании от коронавируса умер 301 человек — на 30 меньше, чем днём ранее. Снижение смертности произошло, несмотря на так называемый «эффект уик-энда», когда во вторник обычно сообщают о росте числа смертельных случаев из-за задержки с поступлением данных за выходные. Всего от коронавируса в Испании умерли 23 822 человека, в стране также зарегистрировано почти 124 тысячи человек, которые излечились от коронавируса.

Второе место в Европе по числу инфицированных коронавирусом и первое по летальным случаям от него занимает Италия — соответственно, 201 505 и 27 359 человек. В этой стране с 4 мая также будут отменены некоторые карантинные ограничения, о чём было объявлено ещё в конце минувшей недели. В частности, возобновят работу бары и рестораны для обслуживания навынос, некоторые оптовые торговцы и строительные компании, а также большинство производств. Некоторые предприятия, которые считаются стратегическими и ориентированы преимущественно на экспорт, могут возобновить работу уже на этой неделе — при условии, что получат разрешение от местных префектов.

Также с 4 мая итальянцам будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнять сертификаты с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы по-прежнему нельзя будет ездить, кроме случаев рабочей необходимости. При этом в магазинах, в офисах, на производствах и в транспорте люди должны носить маски.

Премьер-министр Франции, которая находится та третьей позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 166 тысяч случаев), во вторник, 28 апреля, представил Национальному собранию стратегию выхода из карантина. Ограничительные меры во Франции должны начать снимать с 11 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил Эдуар Филип. План, в частности, предполагает открытие магазинов и рынков, но рестораны и бары по-прежнему будут закрыты.

«Защиту, тестирование и изоляцию» глава правительства назвал основными ориентирами при выходе из карантина. Первый этап снятия ограничений продлится до 2 июня, когда меры могут быть адаптированы. При этом премьер сообщил, что направит в парламент законопроект, продлевающий чрезвычайное положение во Франции до 23 июля. Этот закон, если его примет парламент, позволит правительству вплоть до этого срока указами ограничивать свободу собраний и передвижения граждан, а также работу предприятий.

Эдуар Филипп также отметил, что вирус распространился неравномерно по стране, некоторые департаменты затронуты сильно, где-то случаев заражения практически нет. Поэтому карантин по-разному будут снимать в разных департаментах в зависимости от активности распространения вируса, возможностей больниц и готовности местной системы тестирования. Поездки в другой департамент или регион с 11 мая будут разрешены только по работе или по неотложным семейным обстоятельствам.

«Ношение масок будет обязательным на всех видах транспорта, в метро и в автобусе. И операторы должны будут — как минимум в ближайшие три недели — сделать так, чтобы в транспорте соблюдалась дистанция», — заявил глава правительства Франции. Премьер пообещал, что к 11 мая во Франции будет достаточно масок, учитывая производство в стране и импорт. Накануне госсекретарь Франции по вопросам экономики Аньес Панье-Рюнаш заявила, что маски для населения выпускают уже 242 местных предприятия. Если в транспорте ношение масок будет обязательным, то французские власти также рекомендуют носить маски в общественных местах — в первую очередь в магазинах. В тот же день французская полиция сообщила об изъятии 140 тысяч масок, предназначенных для продажи на чёрном рынке. Изъятые маски включали 5000 респираторов класса FFP2 для использования пациентами с коронавирусом, а около трети были хирургическими масками.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании выросло до 161 145 — это четвёртый показатель в Европе. По состоянию на вечер 28 апреля в стране от COVID-19 умерли 21 678 человек. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок во вторник заявил, что с 29 апреля в стране будут публиковать данные об умерших в домах престарелых и общинах (треть смертей от коронавируса в Англии и Уэльсе приходится именно на дома престарелых). Ранее эти данные публиковались Управлением национальной статистики с отставанием более чем в неделю, что вызывало путаницу.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в понедельник вышел на работу, сообщил, что правительство представит план ослабления карантина в стране в ближайшие дни. Он отметил, что пока не может сказать, как быстро и когда именно может начаться ослабление. «Хочу заверить, что эти решения будут приниматься с максимальной прозрачностью, и я буду делиться всеми нашими наработками и соображениями с вами, британским народом. Конечно, мы будем, как всегда, руководствоваться научно обоснованной информацией, как мы это делали с самого начала», — отметил Борис Джонсон. В Британии масочный режим пока не введён, однако 28 апреля первый министр Шотландии Никола Стерджен представила новые указания шотландского правительства по противодействию пандемии, содержащие рекомендации ношения масок в общественном транспорте или в других местах, где поддержать социальную дистанцию трудно.

В Германии, которая занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 160 тысяч случаев), масочный режим вступил в силу во всех без исключения федеральных землях с 27 апреля. При этом больше двух третей жителей Германии (67%) намерены носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте, как того требуют новые правила. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa. 15% опрошенных собираются лишь частично выполнять эти предписания, а 4% готовы их игнорировать. Ещё 7% сообщили, что не могут носить маску, потому что им не удалось ни купить её, ни сшить самим.

При этом недостатка масок в стране нет: только 27 апреля украинский Ан-255 «Мрия» доставил в Германию больше 10 млн защитных масок из Китая. Это часть общей поставки в Германию из Китая объемом около 25 миллионов масок. Самолёт встречала лично министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, её ведомство также опубликовало видео с прибытием «Мрии».

А министр экономики ФРГ Петер Альтмайер во вторник, 28 апреля, объявил, что Германия намерена ужесточить контроль над иностранными инвестициями в сферу здравоохранения. По его словам, планируется повысить барьеры для поглощения компаний в стратегически важных сферах. В частности, правительство намерено проверять инвестиции из стран за пределами ЕС в объеме более 10 процентов (сейчас более 25%) капитала в компаниях, производящих вакцины, медикаменты, медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с инфекционными заболеваниями. Напомню, в марте 2020 года президент США Дональд Трамп предлагал немецкой фирме CureVac высокое вознаграждение за разработку вакцины от коронавирусной инфекции исключительно для США.

С 20 апреля в Германии позволили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. Планируется, что с 4 мая возобновят работу школы и парикмахерские. Но на совещании канцлера Германии Ангелы Меркель и глав федеральных земель, которое должно состояться 30 апреля, не готовятся решения об ослаблении действующих ограничительных мер, об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

А вот в соседней с Германией Австрии с 1 мая будут сняты ограничения на выход из дома из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер. Требование к соблюдению социальной дистанции в метр между людьми в публичном пространстве, по его словам, останется в силе, как и запрет на собрания больше десяти человек. А министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер уточнил, что сделано исключение для похорон, в которых смогут принять участие до 30 человек. Для демонстраций и митингов будет создана отдельная правовая база, которая урегулирует разрешённое количество участников. При этом в стране уже несколько недель действует всеобщий масочный режим. По состоянию на вечер 28 апреля в Австрии зафиксировано чуть более 15 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, по этому показателю страна даже не входит в первую десятку в Европе. Умерло от COVID-19 в Австрии 569 человек.

Следующую за альпийской республикой позицию в Европе по числу заражений коронавирусом занимает Польша — тут 12 2018 инфицированных. Умерло от последствий коронавируса почти 600 человек, причём 28 апреля было 34 летальных случая. Больше смертей от вируса в сутки зафиксировано только 24 апреля — 40 человек. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал в среду представить подробности и сроки отмены очередных карантинных ограничений в стране, а также анонсировал программу поддержки микрофирм, малых и средних предприятий на общую сумму в 75 миллиардов злотых (около 16,6 млрд евро).

Такая щедрость польского правительства объясняется просто: власти страны продолжают подготовку к президентским выборам, намеченным на 10 мая в «почтовом режиме» (хотя закон об этом ещё не вступил в силу). При этом 28 апреля сомнения в демократичности таких выборов высказали международные организации. Так, в Human Rights Watch заявили, что, «учитывая беспрецедентный характер корреспондентского голосования в Польше и слишком короткое время для его подготовки, кажется маловероятным, если не вообще невозможным, что этот процесс гарантирует честность и прозрачность выборов». А Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чей офис находится в Варшаве, в тот же день обнародовало оценку, в которой сказано, что президентские выборы в Польше в нынешнем формате не соответствуют требованиям ОБСЕ, чтобы быть признанными демократичными.