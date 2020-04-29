Еще в начале апреля украинские ветераны-атомщики заявили о критической ситуации в ядерной энергетике страны. 

«В течение нескольких месяцев ведущий поставщик электроэнергии в стране, НАЭК «Энергоатом», не имеет постоянных руководителей, которые бы получили соответствующие разрешения органа ядерного регулирования. Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?»  — говорится в письме Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины, адресованном президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову

Причём специалисты, которые подписали документ, имеют непосредственный опыт в этом вопросе, так как многие из них ранее руководили разными АЭС: экс-директор Ривненской АЭС Владимир Коровкин, бывший глава Запорожской АЭС Владимир Бронников, экс-директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг и другие.

Ветераны-атомщики бьют тревогу: Украина сползает к новому Чернобылю
Ветераны-атомщики бьют тревогу: Украина сползает к новому Чернобылю
© РИА Новости, Фалин | Перейти в фотобанк
Они отмечают, что управляемая дезорганизация так называемого энергорынка привела к неплатежам за произведенную электроэнергию. 

«НАЭК «Энергоатом» испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаёте ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?» — задаются вопросом ветераны-атомщики.

Представители Ассоциации обращают внимание руководства государства на то, что в последнее время не прекращаются попытки «протащить» в руководство НАЭК «Энергоатом» людей, профессионально далёких от ядерной энергетики, для управления финансовыми потоками в интересах лиц, для которых собственное процветание выше благополучия страны и ее населения. 

«Осознаёте ли Вы, что все это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?» — еще один вопрос властям от ветеранов отрасли.

Обращаясь к президенту Украины, премьер-министру и председателю парламента, авторы письма отмечают: «Мы не просим и не призываем, а настаиваем: прекратите практику ВРИО (временно исполняющих обязанности), прекратите финансовую дискриминацию НАЭК «Энергоатом», предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!»

Остановка реакторов

21 апреля Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

В «Укрэнерго» объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

«Мы здесь будем жить»: Лукашенко призвал осваивать зону отчуждения Чернобыльской АЭС
«Мы здесь будем жить»: Лукашенко призвал осваивать зону отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
Вслед за энергоблоком №2 Запорожской АЭС в резерв с 10 мая будет выведен энергоблок №3 Ривненской АЭС и энергоблок № 6 Запорожской АЭС, оба мощностью  1000 МВт.
"С учетом предоставленных НЭК "Укрэнерго" данных о прогнозном увеличении балансовых ограничений мощности АЭС в конце апреля, с целью уменьшения негативных последствий на оборудование энергоблоков АЭС от работы на пониженной мощности, планируется дополнительно вывести в резерв энергоблок №3 РАЭС (1000 МВт) после планового завершения ремонта и подключения к сети ТГ-3 энергоблока РАЭС-2", — сказано в сообщении пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
О выведении в резерв энергоблока №6 на Запорожской АЭС изданию Украина.ру стало известно из письма «Энергоатома» директору по управлению Объеденной энергосистемы Украины – главному диспетчеру «Укрэнерго». Решение принято по результатам рассмотрения проектного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год, показатели которого рассматривались 27 апреля на совещании у премьер-министра Украины.
В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля. В частности, резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Полная остановка трех блоков позволит остальным работать на уровне мощности, близком к номинальному.
Таким образом, в течение нескольких месяцев на атомных электростанциях Украины в вынужденном простое будут находиться 3 энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт.

Вместо электроэнергии «Энергоатома», 85% которой продаётся ГП «Гарантированный покупатель» по цене 567 грн (1553 руб.) за МВт*ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по «зелёному" тарифу. Средневзвешенный «зелёный» тариф в 2020 году составляет около 4280 грн (11 725 руб.) за МВт*ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн (3561 руб.) за МВт*ч.

Очевидно, что предпочтение отдано генерациям, которые находятся в частной собственности: ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% «зелёной» генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Кризис усугубляется

Вводя карантин, правительство запретило отключать электроэнергию для населения за неуплату. И это было воспринято потребителями как возможность не платить вообще. 

Альтернативы быть не должно. Как Ахметов будет повышать цены на электроэнергию на Украине
Альтернативы быть не должно. Как Ахметов будет повышать цены на электроэнергию на Украине
© AFP, Alexander KHUDOTEPLY
За последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили «колоссальные» долги. Поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн (13,7 млрд руб.) перед «Укрэнерго». 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения. 

ГП «Гарантированный покупатель» в целом имеет более 10 млрд грн (27,4 млрд руб.) долгов. В частности, перед производителями ВИЭ — 6,3 млрд грн, перед «Энергоатомом» — 4 млрд, перед «Укргидроэнерго» — 200 млн.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупредило, что неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения. А это приведёт к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению.

Как свидетельствуют данные недавнего опроса онлайн-платформы Gradus, 70% украинцев ожидают, что в стране начнутся веерные отключения электричества из-за роста задолженности населения за потребленную электроэнергию во время карантина. 

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Кабинет министров в связи со сложившийся ситуацией создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Правда, никаких деталей о составе штаба Гончаренко не уточнил.

«Холодный резерв» ради безопасности

Экономический аналитик Александр Рябоконь назвал вывод в "холодный резерв" трех энергоблоков-тысячников вынужденным, но единственно правильным решением в сложившихся обстоятельствах.

«Основных причин данного решения две — общее многолетнее падение потребления электроэнергии на Украине, усугубленное выведенными правительством жесткими карантинными мерами, и существенное (в последние два года) вытеснение базовой атомной генерации из энергобаланса страны непомерно растущей в созданных предыдущими властями "тепличных" условиях "зелёной" генерацией, прежде всего, СЭС. 

К данному решению вела неумолимая логика роста ограничений мощности АЭС в балансе энергосистемы ещё с конца февраля, в аккурат когда появилось много "солнышка". Своего пика в апреле балансовые ограничения для АЭС достигли на Пасху, составив 2,15 ГВт. При этом следует отметить, что далее выработка солнечной генерации будет только нарастать, ведь установленная мощность СЭС в Украине уже превысила 5 ГВт. Часть энергоблоков работала на мощности, близкой к половине номинального значения. Длительная работа на существенно сниженной мощности приводит к существенно ускоряющемуся износу турбинного, трубопроводного и регулирующего оборудования ядерных энергетических установок. Кроме того, данный режим абсолютно не в лучшую сторону влияет на технические и экономические характеристики используемого ядерного топлива

Таким образом, вывод трех энергоблоков в "холодный резерв" позволит остальным работать в режиме мощности, близком к регламентируемым номинальным значениям, что также является благотворным с точки зрения обеспечения ядерной безопасности», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Лидерство упущено: США придумали, как потеснить Россию и Китай с мирового рынка атомной энергетики
Лидерство упущено: США придумали, как потеснить Россию и Китай с мирового рынка атомной энергетики
© РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Естественно, отмечает аналитик, что данное решение приведет к увеличению доли на рынке электроэнергии более дорогой тепловой и более дорогой «зелёной» генерации. 

«Соответственно, и усугубит кризис платежеспособности действующих игроков и потребителей. Впрочем, многое будет зависеть от целесообразности и эффективности принятых нынешней властью решений в рамках недавно созданного Антикризисного энергетического штаба. 

Пока не ясно, сможет ли и каким образом власть достигнуть компромисса по изменению условий работы на Украине ВИЭ-генерации. Каковы будут предложения по выходу из кризиса для тепловой генерации и смежной с ней угольной отрасли. Какие планы будут предложены базовой атомной отрасли страны и имеющим важное значение в энергобалансе гидрогенерации и гидроаккумуляции. 

Будут ли рассмотрены возможные пути по увеличению экспорта электроэнергии или возможному взаимному обмену электроэнергией с Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

Об этом можно будет с некоей долей определенности говорить только после озвученных решений и предложений», — заключил Рябоконь.