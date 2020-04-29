Украина находится в шаге от полномасштабного кризиса на рынке электроэнергетики, последствия которого могут привести к сбоям в работе энергосистемы. На Запорожской и Ривненской АЭС выводятся в резерв три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт. Дешевая электроэнергия «Энергоатома» была вытеснена ради дорогой энергии «зелёной» и тепловой генерации

Еще в начале апреля украинские ветераны-атомщики заявили о критической ситуации в ядерной энергетике страны.

«В течение нескольких месяцев ведущий поставщик электроэнергии в стране, НАЭК «Энергоатом», не имеет постоянных руководителей, которые бы получили соответствующие разрешения органа ядерного регулирования. Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?» — говорится в письме Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины, адресованном президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Причём специалисты, которые подписали документ, имеют непосредственный опыт в этом вопросе, так как многие из них ранее руководили разными АЭС: экс-директор Ривненской АЭС Владимир Коровкин, бывший глава Запорожской АЭС Владимир Бронников, экс-директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг и другие.

Ветераны-атомщики бьют тревогу: Украина сползает к новому Чернобылю © РИА Новости, Фалин | Перейти в фотобанк

«НАЭК «Энергоатом» испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаёте ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?» — задаются вопросом ветераны-атомщики.

Представители Ассоциации обращают внимание руководства государства на то, что в последнее время не прекращаются попытки «протащить» в руководство НАЭК «Энергоатом» людей, профессионально далёких от ядерной энергетики, для управления финансовыми потоками в интересах лиц, для которых собственное процветание выше благополучия страны и ее населения.

«Осознаёте ли Вы, что все это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?» — еще один вопрос властям от ветеранов отрасли.

Обращаясь к президенту Украины, премьер-министру и председателю парламента, авторы письма отмечают: «Мы не просим и не призываем, а настаиваем: прекратите практику ВРИО (временно исполняющих обязанности), прекратите финансовую дискриминацию НАЭК «Энергоатом», предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!»

Остановка реакторов

21 апреля Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

В «Укрэнерго» объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

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"С учетом предоставленных НЭК "Укрэнерго" данных о прогнозном увеличении балансовых ограничений мощности АЭС в конце апреля, с целью уменьшения негативных последствий на оборудование энергоблоков АЭС от работы на пониженной мощности, планируется дополнительно вывести в резерв энергоблок №3 РАЭС (1000 МВт) после планового завершения ремонта и подключения к сети ТГ-3 энергоблока РАЭС-2", — сказано в сообщении пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

О выведении в резерв энергоблока №6 на Запорожской АЭС изданию Украина.ру стало известно из письма «Энергоатома» директору по управлению Объеденной энергосистемы Украины – главному диспетчеру «Укрэнерго». Решение принято по результатам рассмотрения проектного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год, показатели которого рассматривались 27 апреля на совещании у премьер-министра Украины.

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля. В частности, резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Полная остановка трех блоков позволит остальным работать на уровне мощности, близком к номинальному.

Таким образом, в течение нескольких месяцев на атомных электростанциях Украины в вынужденном простое будут находиться 3 энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт.

Вместо электроэнергии «Энергоатома», 85% которой продаётся ГП «Гарантированный покупатель» по цене 567 грн (1553 руб.) за МВт*ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по «зелёному" тарифу. Средневзвешенный «зелёный» тариф в 2020 году составляет около 4280 грн (11 725 руб.) за МВт*ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн (3561 руб.) за МВт*ч.

Очевидно, что предпочтение отдано генерациям, которые находятся в частной собственности: ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% «зелёной» генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Кризис усугубляется

Вводя карантин, правительство запретило отключать электроэнергию для населения за неуплату. И это было воспринято потребителями как возможность не платить вообще.

Альтернативы быть не должно. Как Ахметов будет повышать цены на электроэнергию на Украине © AFP, Alexander KHUDOTEPLY

ГП «Гарантированный покупатель» в целом имеет более 10 млрд грн (27,4 млрд руб.) долгов. В частности, перед производителями ВИЭ — 6,3 млрд грн, перед «Энергоатомом» — 4 млрд, перед «Укргидроэнерго» — 200 млн.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупредило, что неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения. А это приведёт к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению.

Как свидетельствуют данные недавнего опроса онлайн-платформы Gradus, 70% украинцев ожидают, что в стране начнутся веерные отключения электричества из-за роста задолженности населения за потребленную электроэнергию во время карантина.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Кабинет министров в связи со сложившийся ситуацией создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Правда, никаких деталей о составе штаба Гончаренко не уточнил.

«Холодный резерв» ради безопасности

Экономический аналитик Александр Рябоконь назвал вывод в "холодный резерв" трех энергоблоков-тысячников вынужденным, но единственно правильным решением в сложившихся обстоятельствах.



«Основных причин данного решения две — общее многолетнее падение потребления электроэнергии на Украине, усугубленное выведенными правительством жесткими карантинными мерами, и существенное (в последние два года) вытеснение базовой атомной генерации из энергобаланса страны непомерно растущей в созданных предыдущими властями "тепличных" условиях "зелёной" генерацией, прежде всего, СЭС.

К данному решению вела неумолимая логика роста ограничений мощности АЭС в балансе энергосистемы ещё с конца февраля, в аккурат когда появилось много "солнышка". Своего пика в апреле балансовые ограничения для АЭС достигли на Пасху, составив 2,15 ГВт. При этом следует отметить, что далее выработка солнечной генерации будет только нарастать, ведь установленная мощность СЭС в Украине уже превысила 5 ГВт. Часть энергоблоков работала на мощности, близкой к половине номинального значения. Длительная работа на существенно сниженной мощности приводит к существенно ускоряющемуся износу турбинного, трубопроводного и регулирующего оборудования ядерных энергетических установок. Кроме того, данный режим абсолютно не в лучшую сторону влияет на технические и экономические характеристики используемого ядерного топлива



Таким образом, вывод трех энергоблоков в "холодный резерв" позволит остальным работать в режиме мощности, близком к регламентируемым номинальным значениям, что также является благотворным с точки зрения обеспечения ядерной безопасности», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Естественно, отмечает аналитик, что данное решение приведет к увеличению доли на рынке электроэнергии более дорогой тепловой и более дорогой «зелёной» генерации.

«Соответственно, и усугубит кризис платежеспособности действующих игроков и потребителей. Впрочем, многое будет зависеть от целесообразности и эффективности принятых нынешней властью решений в рамках недавно созданного Антикризисного энергетического штаба.

Пока не ясно, сможет ли и каким образом власть достигнуть компромисса по изменению условий работы на Украине ВИЭ-генерации. Каковы будут предложения по выходу из кризиса для тепловой генерации и смежной с ней угольной отрасли. Какие планы будут предложены базовой атомной отрасли страны и имеющим важное значение в энергобалансе гидрогенерации и гидроаккумуляции.

Будут ли рассмотрены возможные пути по увеличению экспорта электроэнергии или возможному взаимному обмену электроэнергией с Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Об этом можно будет с некоей долей определенности говорить только после озвученных решений и предложений», — заключил Рябоконь.