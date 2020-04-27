В это время государства сражаются с заболеванием и попутно ищут, кого обвинить в создании коронавируса.
Экономисты же спорят, какой ущерб понесёт мировая экономика. Звучит астрономическая цифра 9 триллионов долларов. Но и это не предел: рушатся целые сферы и отрасли бизнеса.
Уже понятно, что начавшийся кризис будет затяжным. Страны со слабой экономикой из этого кризиса будут выбираться очень тяжело, и их отставание от лидеров мирового экономического процесса усилится, прогнозирует руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) и эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.
По его словам, бенефициаром будет Китай. В отношении него свою линию поведения будут пересматривать страны Евросоюза, которые уже сейчас озабочены тем, что значительная часть их экономических кластеров была сосредоточена в Китае.
«Их зависимость от китайской экономики в ходе пандемии была выявлена, это не устраивает развитые страны, и они будут возвращать, как минимум, часть производств из Китая и стран третьего мира в национальные границы. Думаю, это приведёт к существенной перестройке экономик стран Евросоюза и стран, входящих в НАТО», — отметил эксперт.
США тоже, по словам Серенко, извлекут из этого серьезную выгоду: «по ним пандемия прошлась очень серьёзно, но сила пандемического удара не предполагает, что экономический удар будет точно такой же».
«Конечно, есть серьезные вызовы для американской экономики, но с ее финансовыми возможностями она сможет быстрее других выйти из этого кризиса», - считает политолог.
Мир раздробился на несколько лагерей
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, говоря о пандемии коронавируса, признаёт: он не верит в существование заговора, который ставил бы своей целью заразить им человечество.
«А вот во что я точно верю, так это в то, что те или иные люди, силы, страны пытаются извлечь пользу из этой эпидемии. Эпидемия коронавируса наложилась на существующие в мире противоречия и конфликты. Поэтому США будут делать виноватым Китай, а Китай и те силы в России, которые его поддерживают, будут искать во всем этом американский след», — заявил Затулин.
Еще до коронавируса, поясняет он, мир был поделён на разные лагеря. Есть Америка, у неё свой лагерь. Есть Китай. Россия пытается поддерживать отношения и с Америкой, и с Китаем, хотя в последние годы была ближе к Китаю.
«Но от наших официальных лиц вы никогда не услышите подтверждения того, что вот американцы правы, обвиняя Китай. Вы слышите выступления и пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел, которые отвергают все претензии к Китаю», — сказал Затулин.
По его словам, американцы, которые считают, что они «такие лучшие в мире и у них все самое лучшее», в том числе и система здравоохранения, не допускают и мысли о том, что они оказались не на высоте во время эпидемии. Поэтому считают, что в этом виноват кто-то извне, в данном случае китайцы.
«Но есть и такие американцы, которые идут еще дальше, привязывая к эпидемии еще и Россию, находя в коронавирусе и российский след. Они и раньше во всем плохом, что происходит у них в стране, обвиняли лично Путина. По их мнению — он во всем виноват.
Вот эта разделённость мира и наличие лагерей добавляет остроты конспирологии», — рассказал Константин Затулин.
«Если бы коронавируса не было, США его стоило бы придумать»
Так уж устроен мир, что как отдельные люди, так и государства видят чужую беду как возможность заработать очки — так было во время всех войн и эпидемий, так происходит и сейчас. Об этом говорит польский политолог Якуб Корейба.
«Допускаю, что у ведущих мировых держав имеется еще много такого рода вирусов, и не исключено, что в XXI веке нам и вовсе придется привыкать к жизни в режиме санитарной катастрофы», — сказал Корейба.
Он отметил, что сейчас все ведущие державы мира пытаются использовать ситуацию в своих интересах, и, естественным образом, Китай и США, «как две самые сильные страны в мире, делают это интенсивнее всех».
«XXI век пройдёт под знаком китайско-американской конфронтации, ставкой в которой является глобальное лидерство, и любой вопрос международной повестки будет ими использоваться для того, чтобы уменьшить шансы противника на успех», — прогнозирует эксперт.
При этом Корейба добавляет, что с точки зрения американских интересов, если бы коронавируса не было, обязательно надо было бы его придумать.
«Подчеркну: выход госбюрократии, сращенной с транснациональным бизнесом, это не уникально американская проблема, но у США, как у державы, страдающей излишней имперской растяженностью (imperial over-stretch), оно наблюдается сильнее всех. Третий Рим — это не Москва, а Вашингтон. Причем Рим на закате в тяжелой стадии институциональной и идейной дегенерации», — рассказал политолог.
Также он признаёт, что сегодня экономическую пользу от борьбы с пандемией извлекает Китай, который вернул экономику в нормальный режим «и производит на всю катушку, в то время как ведущее страны западного мира уничтожают свои экономики карантином».
Уроки и правильные выводы из кризиса
Очевидно, пандемия нанесла ущерб всем интеграционным проектам: тем, которые осуществляет и Россия, и Европейский союз, говорит Константин Затулин. Он поясняет, что всегда в мире присутствовали две тенденции — к интеграции и к отгораживанию, к укреплению национального суверенитета. Они и сейчас сосуществуют в международных соглашениях нераздельно и неслиянно.
Для стран с демократическими традициями отход от свобод, от европейского образа жизни будет хорошей встряской и заставит европейцев ценить тот образ жизни, который был до пандемии, уверен Андрей Серенко.
«Не думаю, что эти страны станут менее свободными и демократичными по итогам этого процесса. Безусловно, будет усилена структура национального здравоохранения, и интеграция в институтах, которые составляют опору европейского образа жизни — Евросоюз и НАТО.
Потому что кризис показал, что в одиночку справиться с такого рода вызовами невозможно. Поэтому, как ни парадоксально, может появиться запрос на более тесную консолидацию на наднациональном уровне. Ни Евросоюз, ни НАТО не выйдут из этого кризиса ослабленными», — прогнозирует политолог.
По его мнению, после работы над ошибками там будут усиливаться процессы не фрагментации европейского пространства, а наоборот, к созданию более эффективных интеграционных структур.
«Кризис показал, что Европа страдает не от избытка интеграционных инициатив, а от недостатка качественных инициатив. Мало говорить о единстве, надо, чтобы это единство было эффективным. Здесь роль Евросоюза и НАТО будет только возрастать», — убеждён Серенко.
Страх перед новой пандемией и биологическим оружием
Якуб Корейба надеется, что в результате кризиса (если он будет достаточно глубоким и продолжительным) человечество придёт к смене экономической парадигмы и даже шире, к смене мышления: от количественного к качественному.
«Пришло время отказаться от порочной как в материальном, так и в моральном плане модели экономического поведения, которая уничтожает окружающую среду и редуцирует человека до состояния потребляющего автомата. Ведь посмотрите, что огромное количество не только товаров, но и услуг (например, финансовых) не имеет другого смысла, чем чистое потребление», — подчеркнул политолог.
Одной пандемией всё не закончится, предупреждает Константин Затулин. Мир будет принужден жить в страхе перед очередной пандемией.
А Андрей Серенко прогнозирует, что во всех странах будут вестись работы по созданию противоядия от бактериологического оружия.
«Коронавирус показал эффективность вирусных атак, и люди, которые планируют войны и военные конфликты, не оставят это без внимания. С этой проблемой еще предстоит столкнуться», — предупредил эксперт.