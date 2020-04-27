Пандемия коронавируса изменила мир. Отдельные люди и целые общества пытаются переосмыслить жизнь и происходящее вокруг них. Жители планеты готовятся жить в новой цифровой реальности, в которой требования безопасности грозят сильно потеснить личную свободу и частную жизнь

В это время государства сражаются с заболеванием и попутно ищут, кого обвинить в создании коронавируса.

Экономисты же спорят, какой ущерб понесёт мировая экономика. Звучит астрономическая цифра 9 триллионов долларов. Но и это не предел: рушатся целые сферы и отрасли бизнеса.

Уже понятно, что начавшийся кризис будет затяжным. Страны со слабой экономикой из этого кризиса будут выбираться очень тяжело, и их отставание от лидеров мирового экономического процесса усилится, прогнозирует руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) и эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

По его словам, бенефициаром будет Китай. В отношении него свою линию поведения будут пересматривать страны Евросоюза, которые уже сейчас озабочены тем, что значительная часть их экономических кластеров была сосредоточена в Китае.

«Абсолютно уникальная ситуация». Эксперты о появлении коронавируса и его последствиях © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

США тоже, по словам Серенко, извлекут из этого серьезную выгоду: «по ним пандемия прошлась очень серьёзно, но сила пандемического удара не предполагает, что экономический удар будет точно такой же».

«Конечно, есть серьезные вызовы для американской экономики, но с ее финансовыми возможностями она сможет быстрее других выйти из этого кризиса», - считает политолог.

Мир раздробился на несколько лагерей

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, говоря о пандемии коронавируса, признаёт: он не верит в существование заговора, который ставил бы своей целью заразить им человечество.

«А вот во что я точно верю, так это в то, что те или иные люди, силы, страны пытаются извлечь пользу из этой эпидемии. Эпидемия коронавируса наложилась на существующие в мире противоречия и конфликты. Поэтому США будут делать виноватым Китай, а Китай и те силы в России, которые его поддерживают, будут искать во всем этом американский след», — заявил Затулин.

Еще до коронавируса, поясняет он, мир был поделён на разные лагеря. Есть Америка, у неё свой лагерь. Есть Китай. Россия пытается поддерживать отношения и с Америкой, и с Китаем, хотя в последние годы была ближе к Китаю.

«Но от наших официальных лиц вы никогда не услышите подтверждения того, что вот американцы правы, обвиняя Китай. Вы слышите выступления и пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел, которые отвергают все претензии к Китаю», — сказал Затулин.

Затулин: борьба с коронавирусом приносит больше жертв, чем сам коронавирус © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но есть и такие американцы, которые идут еще дальше, привязывая к эпидемии еще и Россию, находя в коронавирусе и российский след. Они и раньше во всем плохом, что происходит у них в стране, обвиняли лично Путина. По их мнению — он во всем виноват.

Вот эта разделённость мира и наличие лагерей добавляет остроты конспирологии», — рассказал Константин Затулин.

«Если бы коронавируса не было, США его стоило бы придумать»

Так уж устроен мир, что как отдельные люди, так и государства видят чужую беду как возможность заработать очки — так было во время всех войн и эпидемий, так происходит и сейчас. Об этом говорит польский политолог Якуб Корейба.

«Допускаю, что у ведущих мировых держав имеется еще много такого рода вирусов, и не исключено, что в XXI веке нам и вовсе придется привыкать к жизни в режиме санитарной катастрофы», — сказал Корейба.

Он отметил, что сейчас все ведущие державы мира пытаются использовать ситуацию в своих интересах, и, естественным образом, Китай и США, «как две самые сильные страны в мире, делают это интенсивнее всех».

«XXI век пройдёт под знаком китайско-американской конфронтации, ставкой в которой является глобальное лидерство, и любой вопрос международной повестки будет ими использоваться для того, чтобы уменьшить шансы противника на успех», — прогнозирует эксперт.

При этом Корейба добавляет, что с точки зрения американских интересов, если бы коронавируса не было, обязательно надо было бы его придумать.

Корейба о коронавирусе: Мы имеем дело с первой мировой биологической войной © Facebook, Kuba Korejba

Также он признаёт, что сегодня экономическую пользу от борьбы с пандемией извлекает Китай, который вернул экономику в нормальный режим «и производит на всю катушку, в то время как ведущее страны западного мира уничтожают свои экономики карантином».

Уроки и правильные выводы из кризиса

Очевидно, пандемия нанесла ущерб всем интеграционным проектам: тем, которые осуществляет и Россия, и Европейский союз, говорит Константин Затулин. Он поясняет, что всегда в мире присутствовали две тенденции — к интеграции и к отгораживанию, к укреплению национального суверенитета. Они и сейчас сосуществуют в международных соглашениях нераздельно и неслиянно.

Для стран с демократическими традициями отход от свобод, от европейского образа жизни будет хорошей встряской и заставит европейцев ценить тот образ жизни, который был до пандемии, уверен Андрей Серенко.

«Не думаю, что эти страны станут менее свободными и демократичными по итогам этого процесса. Безусловно, будет усилена структура национального здравоохранения, и интеграция в институтах, которые составляют опору европейского образа жизни — Евросоюз и НАТО.

Потому что кризис показал, что в одиночку справиться с такого рода вызовами невозможно. Поэтому, как ни парадоксально, может появиться запрос на более тесную консолидацию на наднациональном уровне. Ни Евросоюз, ни НАТО не выйдут из этого кризиса ослабленными», — прогнозирует политолог.

По его мнению, после работы над ошибками там будут усиливаться процессы не фрагментации европейского пространства, а наоборот, к созданию более эффективных интеграционных структур.

Андрей Серенко: Пандемия выявила структурные недостатки российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

Страх перед новой пандемией и биологическим оружием

Якуб Корейба надеется, что в результате кризиса (если он будет достаточно глубоким и продолжительным) человечество придёт к смене экономической парадигмы и даже шире, к смене мышления: от количественного к качественному.

«Пришло время отказаться от порочной как в материальном, так и в моральном плане модели экономического поведения, которая уничтожает окружающую среду и редуцирует человека до состояния потребляющего автомата. Ведь посмотрите, что огромное количество не только товаров, но и услуг (например, финансовых) не имеет другого смысла, чем чистое потребление», — подчеркнул политолог.

Одной пандемией всё не закончится, предупреждает Константин Затулин. Мир будет принужден жить в страхе перед очередной пандемией.

А Андрей Серенко прогнозирует, что во всех странах будут вестись работы по созданию противоядия от бактериологического оружия.

«Коронавирус показал эффективность вирусных атак, и люди, которые планируют войны и военные конфликты, не оставят это без внимания. С этой проблемой еще предстоит столкнуться», — предупредил эксперт.