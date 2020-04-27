По состоянию на 16:00 27 апреля коронавирус диагностировали почти у 2 миллионов 995 тысяч человек в мире. Заболевание забрало жизни 207,2 тыс. человек, 881,6 тыс. заразившихся выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты: там заболевание выявили почти у 966 тысяч человек, больше 54,8 тысячи заболевших скончались.

В Испании, занимающей вторую позицию, коронавирус диагностировали у 236,2 тысячи человек, 23,5 тысячи скончались.

На третьем месте находится Италия: почти 197,7 тысячи заболевших, 26,6 тысячи умерли.

Сложной остаётся ситуация во Франции (162,2 тыс. заражений), Германии (157,7 тыс.), Великобритании (больше 154 тыс.) и Турции (110,1тыс.).

Ситуация в России

В России зафиксировали больше 87 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил свыше 6 тысяч человек, после чего Россия обогнала Китай, первоначально являвшийся эпицентром пандемии (сейчас в нем сообщается меньше чем о 84 тыс. заболевших).

Почти 800 пациентов в России умерли, 7 346 человек выздоровели.

В Москве за сутки от коронавируса скончался 31, а излечились 349 пациентов. Количество новых случаев в столице России увеличилось на 2 тысячи 871 и составило 45 тысяч 351.

Профессор РАН Александр Лукашев считает, что разговоры о смягчении ограничительных мер могут идти в случае, если прирост заражённых будет стабильно ниже 5%. Сейчас рост числа заболевших коронавирусом в Москве — около 8% в день, поэтому, по мнению вирусолога, нельзя утверждать, что ситуация под контролем. Профессор предлагает продлить ограничительные меры до конца майских праздников.

По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлы Адамян, почти 400 беременных россиянок имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция».

За прошедшие сутки, сообщил «Роспотребнадзор», были сделаны 139 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество тестов, проведенных в России с начала распространения коронавируса, превысило три миллиона.

Эксперт назвал условие, при котором Россия сможет извлечь выгоду из эпидемии коронавируса © предоставлено Андреем Серенко Севастополе маски необходимо иметь для проезда в городском транспорте и при посещении магазинов. Аналогичные меры введены по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, а также в четырех районах и четырёх населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 1 мая ношение маски обязательно во всех общественных местах Свердловской области. 24 апреля масочный режим заработал на Камчатке и Ивановской области. До этого — в Хабаровском крае и в части Кузбасса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал пандемию COVID-19 серьёзным ударом по экономике практически всех государств.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что пора бы уже россиянам «аккуратно возвращаться к привычной жизни, если не хотим годами компенсировать ущерб».

Известная телеведущая и врач Елена Малышева отреагировала на заявления ряда чиновников, которые из-за дефицита средств индивидуальной защиты предложили врачам самим их сшить. Она обратила внимание, что основная обязанность медика — лечить пациентов, а власти «должны для этого создать условия».

Центрфорвард молодежной сборной России по хоккею с шайбой Александр Хованов, выступавший за канадский клуб «Монктон», вернулся на самоизоляцию в родной Вольск Саратовской области.

Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Николая Романова) права проповедовать за призыв нарушать режим самоизоляции и посещать храмы.

Учёные из сингапурского университета технологии и дизайна на основе анализа данных высказали предположение, что распространение коронавируса в России подойдет к концу в июле. Согласно опубликованным результатам исследований, к 20 мая ситуация завершится на 97%, к 28 мая на 99%, а на 100% окончание прогнозируют к 20 июля.

Несмотря на активную борьбу с распространением коронавируса и достаточно благоприятные прогнозы, некоторые россияне на протяжении всей пандемии готовятся к худшему. В частности, в начале пандемии многие начали экстренно скупать ружья.

Специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» провели исследование и назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России. Наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшую обеспокоенность авторы исследования зафиксировали у жителей Санкт-Петербурга.

Коронавирус и Украина

Коронавирус на Украине не снижает темпов распространения. Ежедневно фиксируется от 400 до 500 новых официально подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на 27 апреля в стране насчитывается 9009 заболевших. За истекшие сутки подтверждение получили 392 случая заражения. Также увеличилось количество умерших от COVID-19, сейчас оно составляет 220 человек.

Украина: люди устали бояться коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Коронавирусом также заболели 11 украинских пограничников.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 на Украине за прошедшие сутки было зафиксировано в Харьковской области. Тесты на коронавирус подтвердились у 49 человек. При этом 11 инфицированных являются пациентами областной психиатрической больницы. Предположительно, заражение произошло от санитарки больницы. На данный момент ожидаются результаты еще 30 человек, находящихся на лечении в данном медучреждении. Все инфицированные пациенты не имели симптомов заболевания и свободно перемещались по населенному пункту.

В Черновицкой области, лидирующей по числу зараженных COVID-19 в стране, за минувшие сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания. Также сообщается о пяти смертях с подозрениями на коронавирус.

В Киеве получили подтверждение 29 новых случаев COVID-19, среди которых 5 детей, а также 10 медработников. Один случай оказался летальным.

В Подольске Одесской области коронавирусную инфекцию обнаружили у 88 человек, при этом у более 40 сотрудников двух больниц. В связи с этим в город направлены эксперты медицины катастроф и усилены карантинные меры.

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на эвакуационные рейсы с 28 апреля по 8 мая между 16 странами и Украиной. Из Украины смогут вылететь только иностранцы, на Украину вернутся только граждане страны.

Сециальный коммерческий самолет компании МАУ забрал 259 пассажиров из Майами в Киев.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабинет министров и президента пересмотреть карантин и позволить работать малому и среднему бизнесу, поскольку «от этого зависит жизнедеятельность страны и города». По словам Марцинкива, ситуация с заболеванием коронавирусом «хорошая», поэтому постановление о карантине необходимо пересматривать.

Днепропетровский Облсовет попросил у Кабмина снять карантинные ограничения с малого бизнеса.

Около 300 продовольственных рынков планируют открыть на Украине уже до конца недели. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна должна учиться жить и работать в новых условиях.

«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность безопасно работать. Давайте установим четкие правила и позволим их открыть», — отметил Зеленский.

Бортническое кладбище в Киеве закрыто полностью. У входа дежурят полицейские. Не на камеру они говорят, что каждые семь минут приходят люди. На Дарницком кладбище тоже дежурят полицейские, но не загораживают вход. Не комментируют ничего, на просьбу зайти намекают на штраф.

На совещании у Зеленского отчитались, что кладбища на поминальные дни посетили 13 тысяч человек.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что движение городского, пригородного и междугороднего транспорта в стране могут возобновить уже с 12 мая — при условии соблюдения некоторых ограничительных мер.

В Киеве купить экспресс-тест на коронавирус можно в аптеках большей части крупных сетей. Обойдется он в 440-490 гривен (1,2-1,4 тысячи рублей) за штуку.

Ситуация в мире

В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу заражённых коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили всего 10 новых случаев заболевания, что стало самым низким показателем с начала марта.

Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают также в Италии и Республике Корея. Положительная динамика наблюдается на Мальте. За последние сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. В связи с этим местные власти намерены в ближайшее время отменить ряд карантинных ограничений.

Коронавирус в Европе: сокращение смертности, протесты на границах, борьба с «российской дезинформацией» © СС0, Pixabay Чехии. Возобновляют работу ряд крупных магазинов, фитнес-центры, библиотеки, а также зоопарки на открытом воздухе. В костёлах и церквях разрешено проводить богослужения.

В Швейцарии открываются стоматологические кабинеты, салоны красоты, автомойки и магазины хозяйственных товаров. В Греции возобновляют работу некоторые госслужбы.

Жителей Германии обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах. Гражданам разрешено покрывать нос и рот также шарфом или платком. Новые правила вступают в силу с 27 апреля. Одновременно с ними в стране ослабили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Власти итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия обратились в России с просьбой отправить российских военных для помощи в борьбе с пандемией кооронавируса. Как сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, новости о работе российских военных облетели всю Италию. В посольство поступают сотни звонков и благодарственных писем в адрес России и президента Владимира Путина.

Экс-председатель ЕС Дональд Туск заявил о том, что пандемия коронавируса может привести к распаду Европейского союза. Чтобы предотвратить это, по его мнению, европейские власти должны восстановить свою репутацию, по которой сами нанесли сильный удар, проявив равнодушие к Италии и Испании, оказавшимся в самой тяжелой ситуации из-за COVID-19.

После окончания пандемии гостиницы Турции откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов. Число шезлонгов на пляже уменьшат вдвое. В первую очередь откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что многие страны мира ввели режим полной изоляции, взяв за основу действия китайских властей в Ухане, очаге распространения коронавируса в КНР. Но переняли их не полностью.

В ВОЗ сообщили, что разработка вакцины затягивается из-за мутации коронавируса.

В последнее время медики в США и Китае отмечают, что среди зараженных резко возросло число людей с почечной недостаточностью. В результате в больницах уже заметна острая нехватка аппаратов для гемодиализа.