На первом месте по числу заражений остаются Соединённые Штаты: 869,1 тыс. заразившихся, 49,9 тыс. погибших, 80,9 тыс. выздоровевших.
Вторую позицию занимает Испания — здесь зарегистрировано 219,7 тыс. заражений, 22,5 тыс. человек скончались, 92,3 тыс. выздоровели.
Закрывает тройку Италия, где коронавирус был диагностирован у 189,9 тыс. человек. Более 25,5 тыс. пациентов скончались, 57,5 тыс. человек выздоровели.
Критической ситуация остаётся во Франции (159,4 тысячи заражений), Германии (153,3 тысячи) и Великобритании (139,2 тысячи).
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 7 647 случаев заражения COVID-19. Заболевание унесло жизни 193 людей, 601 пациент выздоровел. За последние сутки в стране зарегистрировали 477 заболевших.
В Киеве за последние сутки коронавирус выявили у 63 человек, в том числе девяти священнослужителей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пятеро из них — из Киево-Печерской лавры, трое — из Покровского Голосеевского монастыря, еще один — из женского монастыря Святого Пантелеймона.
В Одессе вспышка COVID-19 зафиксирована в доме престарелых «Символ заботы». Заболевание диагностировали у пяти человек, трое из них — медработники. Всего в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом.
Переболевший коронавирусом народный депутат Сергей Шахов предложил ослабить карантин для людей, которые так же, как и он, победили болезнь. Гражданам, у которых выявят антитела к инфекции, он предложил выдавать специальные «карточки иммунитета», позволяющие вернуться к нормальной жизни.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала Минздрав Украины за использование в лечении COVID-19 некоторых препаратов, в том числе плаквенила. В организации отметили, что часть лекарств не была оценена в рамках рандомизированных клинических исследований.
Замминистра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, сколько стоит один день лечения пациента с коронавирусом. По ее словам, в зависимости от того, в каком состоянии находится пациент, стоимость лечения может варьироваться от 11 до 370 долларов в сутки (от 820 до 27,5 тыс. рублей). Затраты на лечение украинцев берёт на себя государство.
Ситуация в России
В России зарегистрировано 68,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 615 человек скончались, 5 568 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 849 пациентов.
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования на следующей неделе направить на практику в больницы студентов медвузов четвертых и пятых курсов. По его словам, в медучреждениях сейчас не хватает кадров, а привозить их из других регионов бессмысленно.
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом. По совету медиков, митрополит принял решение пройти лечение в стационаре. Отмечается, что у священнослужителя — начальная стадия заболевания, его состояние не вызывает опасений.
Власти Курганской области ограничили въезд в регион из-за угрозы распространения коронавируса. Правоохранители круглосуточно дежурят на постах ДПС и не пропускают лиц без прописки на территорию области. Исключение составляют водители, осуществляющие междугородние перевозки или люди, едущие через Курганскую область транзитом.
В Москве режим самоизоляции чаще всего нарушают родители с детьми или дети старшего возраста без родителей, играющие на детских площадках. А также молодёжь, которая собирается в большие группы. По данным специалистов, около половины зараженных, которые поступают в московские больницы — это молодежь и люди среднего возраста.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации Москва впервые за долгое время останется без праздничных украшений к 1 мая. Подсветку зданий не будут переводить в праздничный режим, а на медиафасадах не появятся привычные москвичам открытки с поздравлениями.
Ситуация в мире
Власти китайского Уханя заявили о том, что в городе выздоровел последний тяжелобольной пациент с диагнозом COVID-19. Больше «тяжелых» пациентов с коронавирусом не осталось ни в самом Ухане, ни в провинции Хубэй. Новых случаев заражения за последние сутки также не выявлено.
Грузия с 27 апреля начнет снимать некоторые ограничения, введённые в связи с пандемией. Процесс будет поэтапным, перерыв между каждым этапом будет длиться две недели. С 27 апреля будет запущено движение легковых автомобилей и такси, разрешена онлайн-торговля, доставка продуктов.
Жительница сообщества Андалусия в Испании Ана дель Валье, переболевшая «испанкой» в семилетнем возрасте, излечилась от коронавируса. Женщина, которой уже исполнилось 107 лет, живёт в доме престарелых.
Посольство России в Италии получило еще несколько запросов на помощь в борьбе с коронавирусом от разных итальянских регионов. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии, а также Фриули — Венеция-Джулия. Власти регионов просят направить к ним российских военных для проведения работ на их территории.