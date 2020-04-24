По состоянию на 16:00 пятницы, 24 апреля, в мире зафиксировано свыше 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 191,6 тысячи человек, 748,8 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений остаются Соединённые Штаты: 869,1 тыс. заразившихся, 49,9 тыс. погибших, 80,9 тыс. выздоровевших.

Вторую позицию занимает Испания — здесь зарегистрировано 219,7 тыс. заражений, 22,5 тыс. человек скончались, 92,3 тыс. выздоровели.

Закрывает тройку Италия, где коронавирус был диагностирован у 189,9 тыс. человек. Более 25,5 тыс. пациентов скончались, 57,5 тыс. человек выздоровели.

Критической ситуация остаётся во Франции (159,4 тысячи заражений), Германии (153,3 тысячи) и Великобритании (139,2 тысячи).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 7 647 случаев заражения COVID-19. Заболевание унесло жизни 193 людей, 601 пациент выздоровел. За последние сутки в стране зарегистрировали 477 заболевших.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Виталий Кличко. Пятеро из них — из Киево-Печерской лавры, трое — из Покровского Голосеевского монастыря, еще один — из женского монастыря Святого Пантелеймона.

В Одессе вспышка COVID-19 зафиксирована в доме престарелых «Символ заботы». Заболевание диагностировали у пяти человек, трое из них — медработники. Всего в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом.

Переболевший коронавирусом народный депутат Сергей Шахов предложил ослабить карантин для людей, которые так же, как и он, победили болезнь. Гражданам, у которых выявят антитела к инфекции, он предложил выдавать специальные «карточки иммунитета», позволяющие вернуться к нормальной жизни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала Минздрав Украины за использование в лечении COVID-19 некоторых препаратов, в том числе плаквенила. В организации отметили, что часть лекарств не была оценена в рамках рандомизированных клинических исследований.

Замминистра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, сколько стоит один день лечения пациента с коронавирусом. По ее словам, в зависимости от того, в каком состоянии находится пациент, стоимость лечения может варьироваться от 11 до 370 долларов в сутки (от 820 до 27,5 тыс. рублей). Затраты на лечение украинцев берёт на себя государство.

Ситуация в России

В России зарегистрировано 68,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 615 человек скончались, 5 568 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 849 пациентов.

Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования на следующей неделе направить на практику в больницы студентов медвузов четвертых и пятых курсов. По его словам, в медучреждениях сейчас не хватает кадров, а привозить их из других регионов бессмысленно.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 24 апреля Дионисий заразился коронавирусом. По совету медиков, митрополит принял решение пройти лечение в стационаре. Отмечается, что у священнослужителя — начальная стадия заболевания, его состояние не вызывает опасений.

Власти Курганской области ограничили въезд в регион из-за угрозы распространения коронавируса. Правоохранители круглосуточно дежурят на постах ДПС и не пропускают лиц без прописки на территорию области. Исключение составляют водители, осуществляющие междугородние перевозки или люди, едущие через Курганскую область транзитом.

В Москве режим самоизоляции чаще всего нарушают родители с детьми или дети старшего возраста без родителей, играющие на детских площадках. А также молодёжь, которая собирается в большие группы. По данным специалистов, около половины зараженных, которые поступают в московские больницы — это молодежь и люди среднего возраста.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации Москва впервые за долгое время останется без праздничных украшений к 1 мая. Подсветку зданий не будут переводить в праздничный режим, а на медиафасадах не появятся привычные москвичам открытки с поздравлениями.

Ситуация в мире

Власти китайского Уханя заявили о том, что в городе выздоровел последний тяжелобольной пациент с диагнозом COVID-19. Больше «тяжелых» пациентов с коронавирусом не осталось ни в самом Ухане, ни в провинции Хубэй. Новых случаев заражения за последние сутки также не выявлено.

Коронавирус в Европе: триллион евро на борьбу с пандемией, вакцина из Германии и Англии и «масочный режим» во Франции и Румынии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Жительница сообщества Андалусия в Испании Ана дель Валье, переболевшая «испанкой» в семилетнем возрасте, излечилась от коронавируса. Женщина, которой уже исполнилось 107 лет, живёт в доме престарелых.

Посольство России в Италии получило еще несколько запросов на помощь в борьбе с коронавирусом от разных итальянских регионов. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии, а также Фриули — Венеция-Джулия. Власти регионов просят направить к ним российских военных для проведения работ на их территории.