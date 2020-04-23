По состоянию на 16:00 23 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов 647,5 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 184,2 тысячи человек скончались, около 721,3 тысячи заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Китае. Однако сейчас страна оказалась на девятом месте по количеству заболевших (около 84 тысяч), пропустив вперед Иран (почти 86 тысяч обнаруженных случаев COVID-19), Турцию (98,7 тысячи больных), Великобританию (134,6 тысячи зараженных), Германию (150,7 тысячи), Францию (больше 157 тысяч инфицированных).

Больше всего заболевших выявили в Соединённых Штатах: там обнаружено свыше 842,6 тысячи больных, 46,8 тысячи человек скончались.

Первое место антирейтинга по количеству зараженных в Европе занимает Испания — больше 213 тысяч заболевших и свыше 22,1 тысячи погибших. В Италии инфицированных меньше — 187,3 тысячи человек, но больше всего умерших в Европе — свыше 25 тысяч.

Ситуация в России

За последние сутки в России коронавирусом заболели 4 тысячи 774 человека. Суточное число заразившихся снижается второй день подряд. Общее количество инфицированных при этом достигло почти 63 тысяч.

Новые случаи инфицирования были выявлены в 81 регионе страны. В 47,8% случаев выявить болезнь удалось, несмотря на отсутствие клинических проявлений.

Выздоровел за сутки 471 человек, а общий показатель за все дни достиг 4 тысячи 891.

Больше всего заразившихся за сутки было зафиксировано в Москве — 1959. При этом в столице, как и накануне, число заболевших составило менее половины от всех случаев по стране. Почти 690 человек заболели в Подмосковье, 191 в Санкт-Петербурге.

Один случай инфицирования за все время с начала эпидемии был зафиксирован в Ненецком автономном округе.

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, в российских регионах пик коронавируса придётся, скорее всего, на конец мая. Это обусловлено тем, что в регионах эпидемический процесс начался позднее, чем в столице.

Самоизоляция и освоение пространств. Михеев рассказал, какие выводы должна сделать Россия после эпидемии коронавируса © РИА Новости,

В Ростове-на-Дону власти ужесточили режим самоизоляции. Теперь по городу можно ходить только по единому пропуску установленного образца. Его выписывают по данным налоговых органов и только для сотрудников системообразующих предприятий.

В Свердловской области с 1 по 10 мая будет введен пропускной режим, заявил замглавы региона Павел Креков.

«Стратегически наша задача — сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад… Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно», — заверил он.

Со следующей недели эту систему планируют начать внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского начали испытывать новую методику лечения коронавируса с использованием гелия. Эффективность применения гелия в лечении острых лёгочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Он может предотвращать кислородное голодание, а следовательно, способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

В Челябинской области очагом распространения коронавируса стала городская больница №1 в Златоусте. Почти все из 60 новых случаев коронавируса, зафиксированных в регионе за последние сутки, — это пациенты и врачи этого медучреждения, сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер.

В Приморье за последние сутки зафиксировали семь новых случаев коронавируса (всего в регионе заболели 178 человек), в том числе у бригады скорой помощи — у водителя, фельдшера и подсобного рабочего.

Большинство случаев коронавируса в Приморье приходится на Владивосток — там 126 заболевших. Очагом заболевания в городе стала Владивостокская клиническая больница №2 — там коронавирус нашли у 42 человек, 17 из которых — врачи.

В Красноярске на карантин отправили сотрудников реанимации краевого ожогового центра. Такие меры были приняты из-за пациента с подтвержденным коронавирусом, который скончался в медучреждении.

Некоторым российским компаниям могут отказать в господдержке на выплату зарплат сотрудникам из-за долгов по налогам. Такая проблема может коснуться в том числе тех предприятий малого и среднего бизнеса, у кого есть небольшие задолженности перед бюджетом.

Президент Путин публично раскритиковал банкиров, призвав их всё-таки давать предприятиям льготные кредиты, а гражданам — кредитные каникулы: «абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны».

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин учреждения социального обслуживания, в которых живут престарелые люди. Соответствующие телеграммы направлены во все субъекты федерации.

По прогнозам директора по развитию исследовательско-консалтинговой компании IFORS Юлии Ермоленко, для восстановления российского бизнеса до уровня 2019 года после пандемии коронавируса понадобится более двух лет в случае, если введённые из-за инфекции ограничительные меры будут сняты в середине июня текущего года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около миллиона предприятий и индивидуальных предпринимателей смогут воспользоваться безвозмездной помощью от государства в размере 12 тысяч 130 рублей на сотрудника.

Актер Станислав Садальский раскритиковал в своём Instagram-аккаунте главврача ГКБ №71 Александра Мясникова. Шоумен сравнил Мясникова с телеведущей Еленой Малышевой, намекая, что врач стал слишком часто общаться с прессой. По мнению Садальского, врачи должны заниматься лечением людей и научной работой, а не раздавать интервью. Более того, Садальский был возмущен тем, что Мясников дал неверный прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса.

Однако многие россияне заняли противоположную позицию. По их мнению, Мясников — хороший врач. Более того, пользователи соцсети уверены, что именно такой человек должен рассказывать о болезнях, лекарствах и лечении. А то, что Мясников дал неправильный прогноз и извинился за это, говорит только о его порядочности.

В Петербурге вывели новую породу кур для борьбы с коронавирусом. Сотрудники НИИ генетики и разведения сельхозживотных уже имеют на руках куриные эмбрионы, на которых можно будет испытывать вакцину.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не зафиксировал подтверждённых аргументов в пользу того, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусной инфекции.

В России наметилась тенденция к тому, что число новых заразившихся станет уменьшаться, однако говорить о прохождении пика эпидемии можно будет лишь при длительных положительных изменениях, отметили в ВОЗ.

Коронавирус и Украина

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 на Украине выросло до 7170 человек. За минувшие сутки зафиксировали наибольшее число новых случаев коронавируса за все время — 578.

«Злюка в короне»: на Украине детям предложили книгу про коронавирус © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В Винницкой области зафиксировано максимальное число выздоровевших от коронавируса пациентов по сравнению с другими регионами: поправились 45 человек.

В селе Ижвицы Черновицкой области, которая лидирует по числу заразившихся коронавирусом на Украине с более чем тысячей зарегистрированных случаев, с разницей в сутки от инфекции скончались два молодых брата. В день похорон скончалась бабушка молодых людей, их отец сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. В семье есть еще старший сын, который первым в Ижвицах заразился SARS-CoV-2.

В период карантина аэропорт «Борисполь» теряет около 380 млн гривен ежемесячно (больше миллиарда рублей).

По словам врача-иммунолога Андрея Волянского, коронавирусы могут стать привычной инфекцией для Украины.

«В течение нескольких месяцев в Украине будет расти количество инфицированных. <…> Через два-три сезона мы привыкнем к коронавирусу», — сказал врач.

Украинский самолет АН-225 «Мрия» доставил в Киев рекордное количество товаров медицинского назначения: около 1 тысячи 300 кубических метров груза. Рекорд планируют зафиксировать в Книге рекордов Гиннесса.

В Лисичанске запретили появляться на улице без масок или респираторов.

Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП страны на 5%.

Ситуация в мире

Пенсионерки попали на обложку мексиканской версии известного журнала Vogue. На обложке также была напечатана фраза «уроки жизни». Именно таким необычным образом журналисты издания решили поблагодарить бабушек, которые играют главную роль в образовании мексиканцев. Сегодня они также являются самой уязвимой частью населения из-за коронавирусной инфекции, которая особенно опасна для пожилых людей. Обложка получилась весьма необычной для модного издания, однако она стала очень трогательной, что понравилось многим.

Медики выяснили, что молодые пациенты с коронавирусом иногда умирают от резко возникающих тромбов.

«Вирус, по-видимому, вызывает увеличение свертываемости в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту», — сказал нейрохирург Томас Оксли.

По его словам, за последние две недели в 7 раз увеличилась частота внезапных инсультов у молодых пациентов.

Премьер Австралии предложил наделить ВОЗ полномочиями по расследованию причин пандемии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Тедрос Аданом Габреисус считает, что борьба с новым коронавирусом и его распространение во всем мире затянется надолго. Поэтому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить из карантина нужно взвешенно и постепенно.

Количество безработных американцев выросло еще на 4,4 миллиона.

На 26 американских военных кораблях выявлены заболевшие коронавирусом моряки, сообщили ВМС США.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил перенос чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021 на 2022 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Европе после появления коронавируса запустили программу, способную отслеживать передвижение людей, сохраняя при этом личные данные. Сейчас европейские разработчики заинтересованы в том, чтобы передать технологию другим государствам. По мнению специалистов, такие меры будут способствовать сокращению заболеваний и своевременному предупреждению людей об опасностях.

Авторы проекта исключают использование на территории ЕС китайского варианта слежки, когда местоположение каждого человека определялось через смартфон. Многие учёные из сферы информационных технологий отказываются принимать участие в таких проектах. Они считают эти инструменты противоречащими свободе личности и опасными для каждого конкретного человека.