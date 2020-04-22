По состоянию на 16:00 22 апреля в мире выявлено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 178 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 695,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Первую позицию в антирейтинге занимают Соединённые Штаты — 825,3 тысячи заражений. Более 45 тысяч человек скончались, 75,6 тысячам удалось выздороветь.

На втором месте по числу заражений расположилась Испания — здесь коронавирус диагностировали у 208,3 тысячи человек, 21,7 тысячи умерли, 85,9 тысячи выздоровели.

Тройку замыкает Италия: 183,9 тысяч случаев заражения COVID-19, 24,6 тысяч погибших, 51,6 тысяч выздоровевших.

Критической остаётся ситуация во Франции (159,3 тысячи заражений), Германии (148,7 тысяч), Великобритании (130,1 тысяча) и Турции (95,5 тысяч).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 6592 случая заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни 174 человек, 424 удалось выздороветь. За последние сутки заболевание диагностировали у 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медработников.

Правительство Украины приняло решение продлить карантинные меры до 11 мая. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, существует два условия выхода страны из карантина: первое — в течение 10 дней прирост новых случаев заболевания не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе — больницы для зараженных COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Правительство так объявило о введении госрегулирования цен на социально значимые продукты питания, лекарства и медицинские товары. В число социальных продуктов вошли гречка, сахар, мука, макароны, молоко, яйца, сливочное масло, хлеб, минеральная вода без газа. Среди лекарств — парацетамол, азитромицин, ампицилин, моксифлоксацин, цефтриаксон, а также некоторые средства для дезинфекции.

Кроме того, власти будут регулировать стоимость защитных масок, перчаток, костюмов биологической защиты и т.п.

В Офисе президента заявили о разработке украинскими учеными препарата, который может снизить смертность от коронавируса. Отмечается, что клинические исследования препарата уже начались. Название лекарства пока не сообщается.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 человек скончались, 4 420 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 236 пациентов.

Смертность от коронавируса, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России составляет менее 1%. Это один из самых низких показателей в мире. В целом ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране Мурашко назвал управляемой.

В Министерстве здравоохранения призывают продлить режим самоизоляции в стране на майские праздники. По словам главного внештатного специалиста, эпидемиолога Минздрава Николая Брико, говорить о том, что Россия достигла пика заболеваемости или вышла на плато, еще рано, поэтому меры по самоизоляции и дистанцированию пока смягчать нельзя.

Отличный повод для войны. Зачем в мире заговорили об искусственном создании коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В России во время режима самоизоляции стали популярны новые схемы мошенничества, среди наиболее частых — СМС с требованием оплатить штраф за якобы нарушение самоизоляции, просьбу заплатить «за соблюдение карантина». А также звонки с сообщением о том, что кто-то из родственников якобы попал в больницу.

Ситуация в мире

В Литве за минувшие сутки зафиксировали рекордно низкое число случаев заражения коронавирусом. Накануне было сделано наибольшее с начала эпидемии количество тестов на COVID-19 — больше шести тысяч. При этом процент положительных результатов оказался рекордно низким — около 0,3%.

Несмотря на улучшение ситуации, власти Литвы приняли решение продлить карантин до 11 мая.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 апреля

Власти Китая оценили иск от штата Миссури, назвав его «сутяжническим делом» и «недобросовестным актом с целью досадить». Ранее американский штат подал в суд иск к КНР, обвиняя власти республики в сокрытии информации о коронавирусе. По словам представителя МИД КНР, заявление не подкреплено никакими фактологическими и юридическими доказательствами.

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения, владелец компании «Киевская площадь» Год Нисанов пожертвовал более $1 млн на борьбу с коронавирусом в Азербайджане. Ранее компания Нисанова также предлагала властям Москвы разместить медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, в четырехзвездочном отеле Radisson Славянская.