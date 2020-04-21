По состоянию на 16:00 21 апреля в мире зафиксировали почти 2 миллиона 496 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 171,2 тысячи человек скончались

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Китае, однако сейчас эта страна оказалась на восьмом месте по заболеваемости — там менее 84 тысяч заразившихся.

По числу выявленных зараженных лидируют США: там обнаружено почти 788 тысяч больных, больше 42,3 тысячи человек погибли. На втором месте Испания — больше 204 тысяч заразившихся и почти 21,3 тысячи скончавшихся. В Италии около 181,2 тысячи заболевших и больше 24 тысяч умерших.

Большое количество заразившихся также во Франции (156,5 тысячи), Германии (больше 147 тысяч), Великобритании (125,8 тысячи), Турции (почти 91 тысяча), Иране (84,8 тысячи)

Ситуация в России

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 5 тысяч 642 — до 52 тысяч 763.

За весь период в России выздоровели 3 тысячи 873 заболевших, зафиксировано 456 смертей, связанных с коронавирусом.

Больше всего заболевших в столичном регионе.

По словам первого замглавы мэра столицы Алексея Немерюка, у властей Москвы пока нет планов введения пропусков для пешеходов на время действия режима самоизоляции.

«Но паспорт лучше всегда с собой носить, потому что полиция может останавливать», — сказал Немерюк.

Столичный мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому жители Москвы с подозрением на коронавирус и с симптомами ОРВИ будут обязаны самоизолироваться дома, как и пациенты с коронавирусом в легкой форме.

Бывший хирургический корпус Химкинской областной больницы в Подмосковье переоборудовали в инфекционный. Сегодня он начал принимать пациентов с коронавирусом. В нем полностью заменили вентиляцию, а также провели косметический ремонт и обустроили шлюз для персонала. В палатах появились кислородные клапаны.

Карантин глазами простых людей, Россия, Курск. После коронавируса будет цифровизация и религиозная несвобода © Facebook, Мария Шанина Виктор Садовничий открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники — Медицинского научно-образовательного центра МГУ на Ломоносовском проспекте.

«Это одна из лучших клиник Москвы. Мы вместе с Виктором Антоновичем обеспечивали технологическое оборудование, поэтому она одна из лучших с точки зрения оснащенности», — сказал Собянин.

Он выразил надежду на то, что специалисты, подготовленные медицинским факультетом МГУ, также примут участие в борьбе с коронавирусом.

Москве и москвичам повезло, что во время пандемии коронавируса мэром столицы является Сергей Собянин — такую оценку его деятельности дал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Работу правительства Мишустина глава Сбербанка также оценил довольно высоко, отметив, что новому составу кабинета министров пришлось «окунуться сразу же после назначения в тяжелейшие испытания».

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов дал советы людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время карантина. По его словам, им нужно заниматься физическими упражнениями и снизить суточное потребление калорий на 30%.

В Новосибирске коронавирусом заразился священнослужитель. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Около 100 журналистов в России имеют диагноз «коронавирусная инфекция», сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В целом, по его прогнозам, вызванный коронавирусом кризис не переживут 10-15% СМИ. Он предсказал гибель изданий из-за падения рекламных доходов.

В свою очередь специалисты «Роспотребнадзора» подтвердили заражение коронавирусом у 78 пациентов и медицинских работников городской больницы Екатеринбурга.

Украина и коронавирус

За последние сутки на Украине выявили 415 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших по стране достигло 6125.

Вспышка коронавируса может произойти через неделю после Пасхи – Минздрав Украины © zik.ua

За все время зафиксирован 161 летальный случай. Полностью выздоровели 367 пациентов. Всего с начала 2020 года поступило 18 тысяч 532 сообщения о подозрении на COVID-19.

По негативному сценарию развития пандемии коронавируса к 1 мая на Украине 15 тысяч человек могут подхватить инфекцию. Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман считает, что коронавирус может серьёзно сказаться на будущем страны. По мнению политика, киевские власти не готовятся к последствиям эпидемии.

Еще четверо военных Вооруженных сил Украины заболели коронавирусом. Теперь общее количество инфицированных в рядах ВСУ составляет 39 человек. Из них двое выздоровели, еще двое умерли. Сейчас на изоляции находятся 272 человека. У 90 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие два дня.

В Днепре полиция обнаружила кафе, которое работало вопреки карантинному запрету. В заведении находились в том числе и подростки — они играли в приставку и пили кофе. В отношении владельца кафе составили административный протокол за нарушение правил карантина, ему грозит внушительный штраф.

В Подольске из-за зараженных медиков городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование.

Около 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин у них возникли новые проблемы. Согласно данным опроса компании Research&Branding Group, к ним отнесли появление финансовых трудностей, заботу о здоровье близких, отсутствие транспортного сообщения между городами и тревогу из-за неопределенности ситуации.

В настоящее время значительная часть украинцев (45%) отмечает, что не имеет никаких сбережений. Большинство владельцев сбережений (30%) считают, что их хватит не более чем на 1 месяц проживания.

Ситуация в мире

В некоторых странах начали смягчать карантинные меры. Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что снятие любых ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, должно быть постепенным: если отменить их слишком рано, может произойти новая вспышка заболевания.

Правительства стран, которые рассматривают вариант отмены карантина, должны действовать осторожно и следить за эпидемической ситуацией, отметил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в странах западной части Тихого океана Такеши Касай. Он подчеркнул, что пока вирус распространяется, ни одна страна не застрахована от новой волны заражений.

«Мы эти вирусы переживаем каждый год»: Лукашенко посетил храм на Пасху и пообщался с прихожанами без маски © Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих "укусить" его страну в связи с пандемией коронавируса. По его словам, Белоруссия якобы оказалась лучше других стран готова к борьбе с коронавирусом, поскольку сохранила необходимые структуры в системе здравоохранения.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, — они выбились из строя», — сказал Лукашенко.

В Испании нашли город-феномен, где нет COVID-19. Почти четверть жителей Саара-де-ла-Сьерра старше 65 лет, и более 30 жителей живут в домах престарелых. В городе ввели строгий режим дезинфекции улиц и транспортных средств, а также внимательно следят за тем, кто приезжает и покидает населённый пункт.

Ожидается, что в результате потери доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, с сильным голодом в 2020 году могут столкнуться более четверти миллиарда жителей планеты. На данный момент в этой категории уже находятся 135 млн человек. Во Всемирной продовольственной программе ООН классифицировали нынешнюю ситуацию с голодом как «острый кризис в области продовольствия и средств к существованию».

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица