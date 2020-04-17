К 16:00 17 апреля количество выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 2 миллиона 194 тысячи. По данным сайта coronavirus-monitor.com, скончались почти 147,4 тысячи пациентов, более 555,7 тысяч выздоровели

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 17 апреля

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано почти 185 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 10,45% (19,3 тысяч) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют почти 169 тысяч человек. Из них умерли свыше 22,1 тысяч (13,13%) пациентов.

На четвертом месте антирейтинга расположилась Франция (более 165 тысяч инфицированных, почти 18 тысяч, или 10,86%, умерших). Далее идут Германия (более 138 тысяч, свыше 4 тысяч, 2,97%) и Великобритания (более 103 тысяч, порядка 13,7 тысяч, 13,32%).

В Китае, где началось распространение коронавируса, на данный момент зафиксировано более 84 тысяч заболевших, свыше 4,6 тысяч (5,52%) из которых скончались.

Ситуация в России

По состоянию на 16:00 в России общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 32 041-го, число умерших — 275 человек, а выздоровевших — 2597.

Для предотвращения дальнейшего распространения вируса в Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции, которые могут применяться ко всем больным ОРВИ. Теперь им в соответствии с предписанием главного санитарного врача автоматически будут ставить подозрение на COVID-19, в связи с чем на них распространяется норма об обязательном 14-дневном карантине.

Для тех же, кто вынужден нарушать режим самоизоляции, МЧС опубликовало рекомендации по защите от заражения. Ведомство посоветовало носить маску только в местах массового скопления людей, в общественном транспорте или при уходе за больными. На улице же, куда россияне стали выходить значительно реже, министерство посоветовало снимать маски и дышать свежим воздухом.

В пользу этой рекомендации говорит и заявление главного внештатного эпидемиолога России, академика Российской академии наук (РАН) Николая Брико, который опроверг слухи о том, что численность заболевших коронавирусом связана с перемещением вируса во воздуху. По его словам, в воздухе вирус может прожить не дольше получаса.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил использовать для лечения COVID-19 не зарегистрированный в России китайский препарат «Гидроксихлорохин», который безвозмездно поставили в Россию из КНР. Глава правительства поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать лекарство организациям, которые борются с коронавирусом.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 125 стали летальными. В то же время 246 пациентов выздоровели.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подписал закон о защите населения от коронавируса. Нормативный акт позволяет власти обрабатывать персональные данные граждан без их согласия. Речь идет об информации, касающейся состояния здоровья, места госпитализации и самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы). Кроме того, новый закон позволяет создавать обсерваторы, места, в которых осуществляется обязательная госпитализация украинцев.

Тем временем в Киеве в связи с ростом числа заболевших на девяти въездах в город начали проводить температурный скрининг. По словам мэра столицы Виталия Кличко, за сутки были зарегистрированы 40 человек с высокой температурой.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, из-за вспышки COVID-19 киевские власти приняли решение ввести карантин в Ионинском монастыре, на территории которого было зафиксировано несколько случаев инфицирования. К слову, с 18 апреля в Киеве также будет ограничен доступ к кладбищам. Исключением станут только случаи захоронения.

Продолжают вводиться дополнительные ограничительные меры и в регионах. Так, в Сумах людям запретили появляться в общественных местах с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля. По объяснению властей, решение связано с многочисленными нарушениями карантинного режима жителями области. А во Львове местные власти закрывают все продовольственные рынки с 16:00 18 апреля до 24 апреля.

Ситуация в мире

Япония, долгое время предпочитавшая ограничиваться мягкими ограничительными мерами, 16 апреля ввела режим чрезвычайного положения в стране, когда число заболевших коронавирусом достигло 191 человека. Режим ЧП будет длиться до 6 мая.

Тем временем власти Великобритании еще «как минимум» на три недели продлили введенный в стране карантин. По мнению главы МИД Доминика Рааба, спешка с отменой карантина может стать причиной новых жертв среди британцев в случае начала второй волны пандемии.

В свою очередь Болгария ограничивает въезд и выезд из своей столицы. В болгарском кризисном штабе опасаются, что бегущие из Софии люди могут распространить болезнь на другие регионы.

А вот президент США Дональд Трамп считает, что Штаты уже прошли пик пандемии, в связи с чем представил трехэтапный план снятия карантина, введенного в стране. По словам координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Деборы Биркс, если в течение 14 дней в США будет снижаться число подтвержденных случаев заражения, то Вашингтон приступит в реализации этого плана.

Тем временем в Бразилии были приостановлены клинические испытания противомалярийного препарата для борьбы с коронавирусом — одного из двух препаратов, который Трамп рекомендовал для лечения коронавируса. Причиной стала смерть 11 участников исследования, которым давали двойную дозу хлорохина.

А в Китае ВВП из-за коронавируса упал на 7% в первом квартале. Стоит отметить, что отрицательный рост экономики в стране был зафиксирован впервые с 1992 года.

Как борются с пандемией коронавируса в разных странах мира - таблица