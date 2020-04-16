По состоянию на 16:00 16 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в мире составило почти 2,1 млн. Заболевание забрало жизни более чем 135,6 тысячи человек, вылечились более 524,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 182,8 тысячи человек, больше 19,1 тысячи умерли, более 74,7 тысячи выздоровели. На третьей позиции Италия: около 165,1 тысячи зараженных, 21,6 тысячи погибших, более 38 тысяч выздоровевших.

Большое количество заболевших также во Франции (более 147 тысяч), в Германии (больше 134 тысяч), в Великобритании (более 98 тысяч) в Иране (более 77,9 тысячи), в Турции (более 69,3 тысячи), в Бельгии (более 34,8 тысячи), в Бразилии (более 29 тысяч), в Канаде (более 28,3 тысячи), в Нидерландах (более 28,1 тысячи), в России (более 28 тысяч) и в Швейцарии (более 26,3 тысячи).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на седьмом месте (83,7 тысячи заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (78,5 тысячи поправившихся).

Ситуация на Украине. Карантин от «Укрпочты» и оптимизм Кличко

Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 397 — до 4 тысяч 161 человека, скончались 116 человек, а 186 (44 за сегодня) выздоровели. Больше всего инфицированных в Черновицкой области — 662, Киеве — 644, Ивано-Франковской области — 401 и Тернопольской области — 333.

Если говорить о конкретных ограничениях в регионах, то вокруг украинской столицы установили девять блокпостов, у водителей и пассажиров автомобилей проверяют температуру.

В Тернопольской области запретили массовые посещения кладбищ и поминальных служб, продажу весового мороженого и напитков на разлив в торговой сети, приостановили работу пунктов приема вторичного сырья, а также уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский пригрозил не выплачивать 25 тыс. гривен (около 67 тыс. рублей) компенсации за заражение, в случае, если будет доказано, что сотрудник заразился в ходе посещения массовых мероприятий на пасхальные праздники.

Что касается оценок властей, то, по словам киевского мэра Виталия Кличко, Украина благодаря вовремя внедренным ограничительным мерам имеет наименьшее количество больных на Covid-19 среди стран европейского пространства.

По его словам, если бы жесткие меры вовремя не ввели, страна получила бы приблизительно 17 тыс. больных. Градоначальник добавил, что люди, которые распространяют в соцсетях недостоверную информацию о коронавирусе, ставят под угрозу жизни украинцев.

Ситуация в России. Пик пандемии и развенчание мифов

В России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заражения коронавирусом, 232 человека умерли, а 2 тысячи 304 человека уже выздоровели. При этом медикам удалось протестировать более 1,61 млн человек.

За сутки зафиксировано 3 тысячи 448 новых случаев заражения. Из них только 1 тысяча 370 приходится на Москву — в предыдущие несколько дней доля столицы от общего количества новых случаев составляла около половины.

Что касается жизни регионов, то глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса минимум до конца мая. Сейчас жителям республики разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома.

Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции, причем детям запрещено выходить на улицу с 18:00 до 13:00, а людям старше 65 лет — с 18:00 до 10:00.

Глава Минсвязи направил обращение операторам сотовой связи с просьбой отменить плату за связь абонентов, застрявших за границей. Речь идет об отмене оплаты за смс и входящие звонки.

Кроме того, специалисты опровергли некоторые стереотипы относительно заболевания. По словам внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, инкубационный период COVID-19 может продлиться более двух недель.

Эпидемиолог Виктор Ларичев уточнил, что медики пока еще не зафиксировали ни одного случая передачи коронавируса через кровь, в связи с чем людям следует не переживать о ранках после бритья, а опасаться передачи инфекции воздушно-капельным путем.

Как прогнозирует врач-инфекционист Николай Малышев, пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, и только потом начнется снижение числа заболевших.

Остальной мир. Взгляд изнутри на ситуацию в Казахстане

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт отметил, что если поначалу власти немного растерялись, то теперь они начали активно подключать своих политтехнологов к освещению этой проблемы и даже провели социологический опрос, в котором, по его мнению, были задействованы лишь коренные жители крупных городов.

Так вот подавляющее большинство коренных горожан, указал политолог, по данным этого опроса, очень рады этим карантинным мерам, потому что к ним перестали ездить жители пригородов и сел, к которым они относятся как к «понаехавшим».

Говоря об экономическом аспекте карантина, Мамырайымов обратил внимание, что пособие в 42,5 тысячи тенге (около 100 долларов) пока дошло не до всех (подали заявку более четырех млн, получили чуть менее двух), и что этой суммы все равно мало для семей, в которой единственный кормилец лишился постоянного дохода.

Таким образом, чем дольше будет действовать режим тотального карантина, тем больше будет накапливаться общественное недовольство, заключил собеседник издания.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица