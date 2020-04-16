Введённый из-за пандемии коронавируса властями Украины карантин парализовал работу малого и частично среднего бизнеса в стране. Крупные же предприятия, которые еще остались на Украине, из-за карантина работу не прекращали. Но их добивают другие причины. Например, металлурги сворачивают производство в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка

На Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес. Такие данные получило Сообщество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования.

Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес. Те компании, которые продолжают работать, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников.

Треть владельцев бизнеса, преимущественно микроуровня, фиксируют падение доходов на 90-100% с начала карантина. Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом.

Кущ: Мобилизационный потенциал украинской экономики ограничен одним месяцем простоя © Facebook, Алексей Кущ

Металлургия

Крупный бизнес (металл, руда) еще до пандемии попал под ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. А сейчас падение цен на нефть продолжит тянуть вниз цены на сырьевые товары, что и без карантина пагубно влияет на украинскую промышленность.

Корпорация «АрселорМиттал» вынужденно снижает уровень производства в связи с пандемией. «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, отправило пятую часть своих работников в оплачиваемые отпуска и перевело на удаленную работу на дому.

Чтобы внедрение мер, связанных с охраной здоровья, не сказалось на производстве и учитывая, что деятельность некоторых цехов по-прежнему приостановлена, там решили заморозить и отсрочить любые некритичные работы до конца карантина.

Тем не менее, компания не намерена менять долгосрочную стратегию развития на ближайшие пять лет. Все инициативы по реализации экологических проектов не будут приостановлены. Речь идет о строительстве новой фабрики окомкования, газоочистках в конвертерном цехе, модернизации доменной печи № 9.

При этом предприятия группы «АрселорМиттал», особенно в наиболее пострадавших странах, терпят колоссальные убытки в связи с пандемией коронавируса.

Экономический кризис и пандемия коронавируса почти сожрали одно из крупнейших украинских угледобывающих предприятий «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК. Сейчас энергетический гигант вынужден приостановить свою работу.

Настали чёрные дни. Что происходит с металлургией Украины © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова «Метинвест» приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны. «Метинвест» прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах — в первую очередь на «Азовстали». Так, группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате.

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на «Азовстали» и переноса запуска остановленных на капремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на «Азовстали» (с апреля на май). В свою очередь, комбинат «Запорожсталь» (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции.

Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации, констатируется в пресс-релизе.

Также сообщается, что излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта — в частности, в Китай.

На всех предприятиях Группы «Метинвест» отменены все массовые мероприятия — рабочие собрания, совещания и прочие встречи. Организована усиленная уборка и дезинфекция всех помещений и транспорта, на котором по территории предприятия перемещаются сотрудники. Столовые переведены в режим работы «Буфет».

Организована закупка масок, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств. Приостановлены любые командировки. Часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы. А чтобы остальные, работающие по пятидневной рабочей неделе, могли вовремя добираться на работу, предоставлена возможность скорректировать график рабочего дня по заявлениям сотрудников.

Одесский припортовый

Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица? © opz.odessa.net | opz.odessa.net | Перейти в фотобанк

В то же время в медицинских центрах оборудованы места временной изоляции для потенциальных больных коронавирусной инфекцией до момента их госпитализации. В швейном отделении цеха обслуживания и озеленения территории своими силами шьют марлевые маски для сотрудников.

Работникам предприятия разрешили воспользоваться правом работать дома, насколько это возможно, учитывая специфику работы ОПЗ.

При этом в условиях карантина ОПЗ продолжает наращивать объёмы производства удобрений. В рамках договора с «АгроГазТрейдинг» на ОПЗ было переработано 445,4 млн кубометров газа, что позволило изготовить 550 тыс. тонн карбамида и 50 тыс. тонн аммиака. Продукция поставляется в основном на экспорт.

Как сообщили в пресс-службе АГТ, за 250 дней работы на экспорт ушло 89,8% от общего объема производимого карбамида и 85,2% — аммиака. Крупнейшими импортерами карбамида, произведенного на ОПЗ, являются Индия — 241,2 тыс. тонн, Танзания — 75,9 тыс. тонн и Турция — 74,9 тыс. тонн.

Машиностроение

На харьковском «Турбоатоме», где работает 3500 человек, решили перестроить график и перевести часть сотрудников на неполный рабочий день, чтобы они могли ездить на работу и с работы не в пиковые часы, поскольку метро закрыто. График тарифных отпусков тоже нарушили и разрешили рабочим брать их вне очереди.

Схожая ситуация сложилась и на «Электротяжмаше», который только за пару недель до карантина смог вернуться к полноценной рабочей неделе после длительного перерыва. Вводить карантин на заводе пока не будут.

В отличие от «Турбоатома» и «Элетротяжмаша», Тракторный завод приостановил работу до окончания карантина. На заводе — более 1100 сотрудников, которым крайне трудно с закрытием метрополитена добираться на работу. Чтобы не подвергать их опасности и не создавать неудобств, ХТЗ и ушел на карантин. Сотрудники получат 2/3 заработной платы или могут взять тарифный отпуск.

Производство обещают наверстать в апреле.

Некоторые промышленные производства предлагают сотрудникам временно уволиться по соглашению сторон и стать на учет в центре занятости. В Харькове известно как минимум о двух таких предприятиях, на обоих производят запчасти. Руководители обещают вернуть сотрудников на производство, как только кризис закончится.

Карантин убивает бизнес, а не коронавирус: только 3% украинских компаний выдержат длительную осаду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Крупных предприятий практически не осталось

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал Украине.ру, что в стране в принципе не осталось крупных заводов, кроме металлургии. По его словам, химия еще в определенной степени работает.

«У нас крупных заводов правда нет. Они уничтожены.

Крюковский вагоностроительный завод как работал с небольшой загрузкой, так же и работает. И работает всё хуже с течением времени. Но там проблема не карантин, а то, что «Укрзализныця», во-первых, не платит за уже поставленную продукцию, и во-вторых, не хочет заказывать новую, т.к. им выгоднее персонально заказать за кредитные деньги в Китае.

Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева де-факто не существует — это секрет Полишинеля. «Южмаш» — примерно то же самое.

Из новых предприятий на Украине есть довольно большое "Модерн-Экспо". Это один из крупнейших поставщиков торгового оборудования для ритейла и склада в Восточной и Центральной Европе. Около 80% их продукции шла на экспорт, но сейчас часть линий остановлена — нет сбыта. А компания была на несырьевом рынке Украины одной из самых успешных», — сообщил Саливон.

По его информации, удар пришелся больше по средним и малым предприятиям.

«Например, плиточники даже тушат печи, а это дорогое удовольствие. Харьковский плиточный затушил одну печь, АТЕМ — тоже. Производители плитки, напольных покрытий, сантехники и т.п. вынуждены останавливаться из-за идиотского запрета на работу строительных магазинов (кроме «Эпицентра»). Все это вроде и некрупные предприятия, но, по нашим оценкам, это суммарно порядка 40 тысяч рабочих мест.

Ещё есть проблемы у тех, кто работает на экспорт и продает несырьевые товары. Например, в условиях остановки автомобилестроения встал Луцкий подшипниковый завод и те предприятия, которые занимаются скрутками проводов, «Кромберт» и прочие», — сказал Сергей Саливон.

Действительно, завод «Кромберг энд Шуберт» в Луцке отправил своих работников на карантин, та же участь постигла работников Житомирского завода «Кромберг энд Шуберт».

Всего за 4 недели карантина количество безработных в стране, по данным Торгово-промышленной палаты, выросло на 1-1,3 миллиона человек и сейчас составляет около 2,5-2,8 миллиона человек. Уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.