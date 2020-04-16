Эпидемия коронавируса поставила глобализацию на паузу, и сейчас каждый играет сам за себя, но карантин рано или поздно закончится, и мир вернётся к прежней жизни. Только отношения между странами претерпят изменения, потому что во время эпидемии одни совершенно неожиданно протянули руку помощи пострадавшим, а союзники отвернулись друг от друга

На онлайн-брифинге в медиацентре МИА «Россия сегодня» научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов дал прогноз, как будут развиваться отношения Соединённых Штатов с ключевыми игроками на мировой арене после снятия ограничений.

Россия

За последние недели президент США Дональд Трамп несколько раз звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке, а также другие темы, включая двусторонние отношения. На брифинге в понедельник американский лидер назвал воскресный разговор чрезвычайно важным. Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, поможет ли эпидемия, а точнее вызванная ею необходимость объединять усилия, сделать контакты между Москвой и Вашингтоном регулярными после победы над коронавирусом или внутриполитические оппоненты Трампа вновь будут критиковать его за любое действие, так или иначе связанное с российской стороной, Рогов отметил, что отношения между двумя странами такие же плохие, как были во времена холодной войны, а в чём-то даже хуже. Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Существует реальная перспектива полного развала режима контроля над вооружениями, и тогда начнётся соперничество без всяких правил, а это крайне опасно. Но сейчас можно говорить, что какие-то проблески надежды появляются, например, то же сотрудничество (по борьбе) с коронавирусом, и Российская академия наук несколько дней назад подписала вместе с американскими академиками совместное заявление о мерах, касающихся борьбы с эпидемией. Тем не менее, не стоит преувеличивать возможности такого сотрудничества. Тем временем Китай миллионами штампует маски и оборудование, Россия этого, конечно, не делает, хотя какие-то символические жесты Москва делает, в том числе направив самолёт в Нью-Йорк», — сказал он.

Не ожидает эксперт никаких изменений в торгово-экономических отношениях, поскольку антироссийские санкции поддерживают как республиканцы, так и демократы, а каких-либо реальных политических сил, поддерживающих отмену ограничительных мер, в Америке нет. По словам Рогова, кто бы ни победил на президентских выборах в ноябре, санкции сохранятся. Они, конечно, в той или иной степени наносят ущерб России, но гораздо больший вред для России представляют энергетическая война, падение цен на нефть и коронавирус.

«Что касается военной сферы, мы ещё сохраняем ядерный паритет с США, а в чём-то превосходим их. Последние несколько недель появились первые признаки, что американцы готовы начать переговоры, правда, делается это в достаточной грубой, если не сказать хамской, форме. Раньше просто хамили и отказывались от переговоров, а теперь хамят, но соглашаются начать переговоры. По поводу самих переговоров можно только надеяться на какое-то чудо. Ни в администрации Трампа, ни в Госдепартаменте, ни в Пентагоне нет сторонников договорённости с Россией по контролю над вооружением. Назначение американского спецпредставителя по контролю над вооружениями не вызывает у меня энтузиазма, потому что Маршалл Биллингсли известен как противник договорённости с Россией, и вся его политическая биография, как у Джона Болтона, хотя он не такого масштаба деятель, но взгляды примерно такие же — любое соглашение, предусматривающее принцип паритета, должно быть прекращено», — заявил Рогов.

Накануне представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон готов вести и с Москвой, и с Пекином переговоры по вооружениям, которые будут отвечать американским критериям. По словам дипломата, Белый дом оценивает возможность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, учитывая современные угрозы, меняющуюся обстановку в области безопасности и заявление России об отсутствии предварительных условий для продления документа.

Китай

В 2019 году США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности, не только обвиняя Россию в его нарушении, но и указывая на наращивание Китаем количества ракет средней и малой дальности.

По словам Рогова, у Пекина действительно много ракет такого класса, но требование Трампа подключить Китай к российско-американскому СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, довольно глупое, потому что ядерные арсеналы России и США раз в 10 больше, чем у Китая. В таком случае возможно два варианта. Первый — для Китая должны установить такие же лимиты, как для РФ и Штатов, а это означает зелёный свет для наращивания китайских ядерных вооружений до уровня двух стран, но этого не хотят ни русские, ни американцы. Второй — сокращение до китайского уровня, то есть Москва и Вашингтон должны многократно сократить свои ядерные арсеналы, но это им тоже не надо. В связи с этим эксперт уверен, что это требование США, скорее всего, выдвигают, чтобы не продлевать действие договора и покончить с режимом контроля вооружения, а Китай привязывают потому, что он, нарастив военные расходы, становится всё более и более серьёзным военным противником для Штатов. Украинский политолог: Прежде чем Китай заплатит за коронавирус, рассчитаться должны США © Facebook, Глеб Ляшенко | Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

«США придерживаются стратегии двойного сдерживания и Китая, и России, это касается и экономики, и политики, и военной сферы. Но главным соперником Штатов объявлен Китай, может быть, России это немножко обидно, но нас воспринимают как соперника в военной сфере, причём ядерной, но не в экономике. Здесь администрация Трампа предприняла ряд очень серьёзных шагов, чтобы ослабить Китай экономически и снизить зависимость США от китайского импорта, хотя он всё равно остаётся высоким. Экономическое противоборство, бесспорно, будет нарастать. Сегодня оно переместилось в сферу информационных технологий, американцы ведут войну против компании Huawei и других ведущих производителей», — заявил Рогов.

Он также обращает внимание на тот факт, что госсекретарь Майкл Помпео объявил Китайскую коммунистическую партию главным идеологическим врагом Америки, то есть как в годы первой холодной войны, когда был острый идеологический конфликт между США и СССР, так и сейчас антикоммунистическая пропаганда стала одним из инструментов США, но не в противоборстве с Россией — её обвиняют в авторитаризме, имперских замашках, в распространении дезинформации.

Трамп активно использует тезис о том, что, раз коронавирус COVID-19 зародился в Китае и оттуда начал распространяться по миру, вся ответственность за пандемию лежит на Пекине, и он должен заплатить за это. Даже Всемирной организации здравоохранения он предъявил претензии в излишней благосклонности к Китаю.

Европейский союз

Бессильным перед коронавирусом оказалось стратегическое партнёрство западного мира, то есть Европейского союза и США. Трамп оперативно ограничил авиасообщение со всеми европейскими странами, кроме Великобритании. Помочь друг другу в борьбе с эпидемией они не смогли, потому что оказались в списке лидеров по количеству заболевших, а запасов средств защиты и медицинской аппаратуры не хватило для собственных нужд. Германия отвергла санкции США против «Северного потока-2»

По словам Рогова, отношения между Вашингтоном и Брюсселем и без коронавируса были очень сложными, даже имеющими тенденцию к ухудшению. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, в отличие от своего предшественника демократа Барака Обамы, Трамп предпочитает ставить американских союзников перед свершившимся фактом, не проводит консультаций, а идёт напролом и в то же время заставляет союзников слепо следовать за ним, а это часто вызывает недовольство. Во-вторых, президент США пошёл на экономическую войну, не столь масштабную, как против Китая, но позволяет себе достаточно серьёзные выпады в сторону Европы. В-третьих, не лучшим образом сказываются действия Вашингтона в сфере безопасности, в том числе по линии НАТО, в частности, разрыв договора РСМД и перспективы развёртывания в Европе ракет нового поколения создают угрозу для России и европейских стран, но не для США, поскольку туда ракеты средней дальности не долетят, к тому же Трамп требует от европейцев увеличить военные расходы до 2% ВВП.

«Коронавирус создал новую ситуацию — очень большие деньги приходится тратить, чтобы предотвратить экономический крах. Белый дом выделил беспрецедентную сумму, таких больших государственных вливаний в экономику не было со времён Франклина Рузвельта — 20% ВВП. В большинстве европейских стран это 10%, 15%, а в некоторых, как в Германии, даже больше 20% ВВП. И деньги на военные цели в таких условиях выбивать будет очень сложно, да и потом защищаться от кого — от коронавируса или от России? Что важнее: покупать танки, бомбардировщики или маски и строить больницы? Ясно, что общественное мнение имеет однозначный приоритет. Эти расхождения между США и Европой имеют важное значение, но никакого разрыва отношений не произойдёт, тем более когда ЕС трещит по швам. Выход Великобритании, наплыв иммигрантов и фактическое прекращение действия шенгена поставили под вопрос будущее ЕС. Он, конечно, сохранится, но сильнее не станет, наоборот. И в этих условиях Европа по традиции будет прятаться под американским зонтиком, в случае чего дядя Сэм нас защитит, от кого и чего, не важно. Просто самостоятельно они отвыкли действовать», — утверждает Рогов.