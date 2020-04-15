К четырем часам дня 15 апреля в мире количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 2 млн 16 тысяч. По данным сайта coronavirus-monitor.com, за сутки COVID-19 диагностировали у более чем 20 тысяч человек. Общее количество смертельных исходов составляет 127 604

Наиболее высокий уровень заболеваемости по-прежнему в США, где число инфицированных перевалило за 614,2 тысячи. От коронавируса там скончались свыше 26 тысяч заболевших.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Италии, где заразились более 162 тысяч человек, число летальных случаев превысило 21 тысячу.

Во Франции подтвердилось более 143 тысяч случаев коронавируса, эпидемия унесла жизни почти 16 тысяч пациентов.

В Германии за минувшие сутки смертельно опасный диагноз подтвердился у 810 человек, увеличив статистику до 132 210 пациентов. В почти 3,5 тысячах случаях врачи не смогли спасти жизни жертв коронавируса.

В Иране подтвердилось более 76 тысячи случаев коронавируса, свыше 4,7 тысячи человек скончались.

Нет данных о суточном приросте заболевших в Турции. В этой стране к 15 апреля сообщают о более 65,1 тысячи подтвержденных диагнозов.

Ситуация в России

В Российской Федерации количество инфицированных COVID-19 в настоящее время составляет 24 551 человек. В 199 случаях наступил летальный исход. Почти две тысячи пациентов вылечились, за минувшие сутки больницы покинули 290 человек.

Российские ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

«К сожалению, исходя из складывающейся ситуации в мире невозможно в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада», — объяснил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Коронавирус в Европе: карантин во Франции продлён до 11 мая, «Мрия» в Варшаве и «Великая самоизоляция» экономики © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

По данным приложений «Яндекса», к середине дня 15 апреля индекс самоизоляции в Москве упал до 3,4 с 4,7 утром — это значит, что на улице есть люди.

При этом самыми дисциплинированными 15 апреля остаются жители Санкт-Петербурга, там индекс составил 2,6, самое низкое значение индекса — в Самаре (1,8).

Вынужденный режим самоизоляции добавил работы психологам. Специалисты во время тотального карантина отмечают рост суицидальных обращений, усугубление ситуации с домашним насилием, причем и в отношении пожилых людей и детей.

Сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова смогли определить нулевого пациента с коронавирусом в России. Им оказался мужчина, прилетевший из Милана. Этот пациент стал и первым выздоровевшим. Однако он успел заразить своих родителей. У его матери болезнь прошла в легкой форме, а отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Ситуация на Украине

На Украине количество заболевших коронавирусом достигло 3764 человек. За сутки пациентами стали еще 392 человека. Количество умерших от осложнений, вызванных инфекцией составляет 108 человек. Выздороветь смогли 143 пациента.

Коронавирус повлияет на церемонию схождения Благодатного огня, но на Украину он попадёт © Фонд Андрея Первозванного | Фонд Андрея Первозванного | Перейти в фотобанк Леонида Шимана, целью для систем залпового огня может стать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Еще одним заболевшим среди депутатского корпуса Украины стал внефракционный депутат парламента Вадим Новинский. Он сообщил, что прошел проверку на коронавирус и получил положительный результат.

В Офисе президента признали, что начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании, которая лидирует по количеству заболевших в Европе.

Предупредили в Офисе президента и о возможных провокациях с призывами нарушать карантин, что может послужить причиной массового заражения во время богослужений.

Ситуация в мире

В Польше, несмотря на коронавирус, не планируют отказываться от проведения президентских выборов, запланированных на 10 мая. Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 7408 случаев заражения коронавирусом, 268 человек погибли, 668 выздоровели.

Где подцепить коронавирус? Названы потенциально опасные места © СС0, Pixabay

В двух закрытых на карантин городах Казахстана — Нур-Султане и Алма-Ате — с 20 апреля возобновят работу промышленные и строительные предприятия, нотариусы и ряд других организаций.

В Евросоюзе тем временем пришли к выводу, что закрытые границы не смогут сдержать пандемию. В Европе намерены постепенно снимать ограничения на передвижение в рамках Шенгенской зоны, а также на въезд иностранных граждан.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поручил создать временную целевую группу поддержки и обмена информацией между военными ЕС и различными службами, участвующими в борьбе с коронавирусом.

Как борются в разных странах мира с пандемией коронавируса — таблица