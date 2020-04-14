По состоянию на 16:00 14 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в мире составило больше 1 миллиона 938 тысяч. Заболевание забрало жизни более чем 120,5 тысячи человек, вылечились более 460 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты — там заболевание выявили у более чем 587 тысячи человек, более 23,5 тысячи заболевших скончались, почти 37 тысяч выздоровели.

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 172,5 тысячи человек, больше 18 тысяч умерли, более 67,5 тысячи выздоровели. На третьей позиции Италия: около 159,5 тысячи зараженных, 20,4 тысячи погибших, примерно 35,4 тысячи выздоровевших.

Большое количество заболевших также во Франции (более 136 тысяч), в Германии (больше 130 тысяч), в Великобритании (более 88 тысячи) в Иране (более 74 тысяч), в Турции (более 61 тысяч), в Бельгии (более 31 тысяч), в Швейцарии (25,8 тысячи), в Нидерландах (26,5 тысячи), в Канаде (26,6 тысячи), в Бразилии (более 23,7 тысячи) и в России (более 21 тысячи).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на седьмом месте (83,7 тысячи заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (78,3 тысячи поправившихся).

Ситуация на Украине. Закрытие рынков и "удачная" Пасха

На Украине лабораторно подтвердили 3 тысячи 372 случая Covid-19, умерли 98 человек (еще пятеро за сегодняшний день), а 119 выздоровели. Больше всего случаев выявили в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Кировоградской областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о закрытии продуктовых рынков, которые, по его словам, до сих пор работали в антисанитарных условиях, а местные власти игнорировали рекомендации Минздрава.

Чиновник также отметил, что разрешение на работу продовольственных рынков дали для того, чтобы не допустить резкого роста стоимости продуктов, однако цель не была достигнута.

Что касается инициатив в регионах, то мэр Харькова Геннадий Кернес призвал в связи с празднованием Дня Победы немного изменить акцию «Бессмертный полк», взяв портрет своего воевавшего деда или отца и выйти с ним на балкон ровно в 12:00 9 Мая.

Вятрович использовал коронавирус, чтобы попытаться отобрать у УПЦ лавры © Facebook, Vitaliy Selyk Андрей Парубий отказался объяснить, почему члены партии нарушили карантин и собрали митинг возле суда в поддержку подозреваемой в умышленном убийстве бывшего парламентария Татьяны Черновол.

На вопрос, почему партия нарушает режим карантина и собралась на митинг, Парубий поинтересовался, какое издание представляет журналистка, и попросил отойти на разрешенное властями расстояние.

При этом в непосредственной близости к депутатам стояли журналисты «Прямого», который связывают с экс-президентом и лидером партии Петром Порошенко.

Если говорить о прогнозах на будущее, то президент Владимир Зеленский считает, что прохождение пасхальных праздников с соблюдением требований карантина и как можно меньшим количеством заражений позволит говорить об улучшении ситуации.

Ситуация в России. Экстраординарные меры и пик пандемии

Количество заразившихся коронавирусом в России перевалило отметку в 21,1 тысячи человек (более 2,7 тысячи случаев заболевания за сутки), умерли 170 человек, а еще 1694 заболевших вылечились. При этом было проведено более 1,4 млн тестов на наличие COVID-19.

Более 100 заболевших было зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Коми, Нижегородской области, Краснодарском крае, Брянской области, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Мурманской области, Рязанской области и Татарстане.

Как заявил президент Владимир Путин на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией, для остановки пандемии требуются экстраординарные меры.

Глава государства отметил, что в некоторых странах принимаются действительно чрезвычайные меры, но побороть болезнь можно, только объединив усилия международного сообщества.

По словам Путина, российские власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса, при этом президент не исключил, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

В Коммунарке от коронавируса умер специалист по Большому адронному коллайдеру © mk.ru Михаил Кирпичников, эпидемия достигнет пика в конце апреля и затем выйдет на плато. Но как долго будет длиться это плато, зависит в том числе от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер, установленных правительством.

Ситуация в мире. Терроризм на фоне вируса

Как рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру, в связи с пандемией боевики Исламского государства (ИГИЛ, организация запрещена в РФ. — Ред.), или движение Талибан, и не думали уменьшать свою боевую активность.

По его сведениям, наиболее жарко сегодня в Центральной и Западной Африке (особенно в Нигерии и Мозамбике), где сегодня укрепляются филиалы ИГИЛ. Он обратил внимание, что боевики не просто атакуют патрули и КПП силовиков, но и захватывают отдельные населенные пункты, угрожая даже отдельным небольшим городам.

Более того, подчеркнул Серенко, сейчас боевики даже пытаются использовать коронавирус в собственных пропагандистских целях, называя пандемию новым «воином Аллаха», который, по словам пропагандистов «халифата», поражает именно те страны, которые, по их мнению, «ненавистны Господу»: «атеистический» Китай, управляемую «крестоносцами» Италию, управляемые «иудеями» США, а также шиитский Иран.

При этом, указал специалист, ИГИЛ выпустил специальную инструкцию для своих сторонников о том, как себя вести в ситуации с пандемией, рекомендуя им мыть руки, держать закрытыми емкости с водой, не покидать земли, если там уже вспыхнула эпидемия (терпеть, переносить, несмотря на угрозу смерти), а если собирались ехать в страну с пандемией, то отложить поездку.

В этих же инструкциях указано, что если джихадист умрет в результате коронавируса, то он автоматически станет шахидом, то есть смерть от эпидемии приравнивается к смерти на поле боя. Что, в соответствии с мифологией джихада, гарантирует попадание в рай со всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями.

При этом для тех, кто борется с терроризмом, угроза коронавируса создаёт проблемы, а в том же Афганистане армия и силы безопасности, хотя и продолжают жестко и эффективно уничтожать террористов, проводят свои операции с оглядкой на этот фактор, констатировал Серенко.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица