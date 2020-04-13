Украинское общество, как и весь остальной мир, постепенно привыкает к новой реальности существования в условиях пандемии и карантина. Однако, как отмечают пользователи соцсетей, постепенно на первый план выходит вопрос: какой будет экономика государств после победы над болезнью и в состоянии ли будет Украина встроиться в новую мировую систему?

Для украинской экономики, которая в последние годы испытывает колоссальное давление при попытках перестроить ее в угоду идеологическим желаниям, этот вопрос рискует стать гамлетовским: «Быть или не быть?»

Беда в том, что советский запас прочности благодаря «стараниям» различных революционеров-евроинтеграторов практически исчерпан. И это было бы полбеды — если бы на дворе был «тучный» период активного расширения Евросоюза на восток. Сегодня экономическая, а следовательно, и политическая ситуация в корне иная и никому на Западе в голову не приходит содержать Украину, исходя только из идеологических соображений.

Пандемия коронавируса лишь подстегнула пересмотр евроинтеграционных процессов и наверняка оставит украинскую экономику выкарабкиваться из депрессии самостоятельно. Максимум, на что может рассчитывать Владимир Зеленский (и то при удачном раскладе и выполнении необсуждаемых условий), так это получение кредитов от МВФ.

Многие пользователи соцсетей полагают, что расхожая нынче фраза «Мир больше никогда не будет прежним» в украинском варианте должна звучать куда более мрачно. Так как, пытаясь представить реальные последствия пандемии для украинской экономики, никто из них не видит оптимистичных сценариев.

К примеру, украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что правительство страны сегодня даже не осознает, что вследствие пандемии коронавируса украинские рынки ожидает глубочайшее падение и кардинальная трансформация. Гончаров: Объемы ВВП Украины просто обрушатся, а народ совсем обнищает © скриншот с видео "112 Украина"

«[Премьер-министр ]Шмыгаль явно недооценивает масштабы коронакризиса в Украине, или сегодня уже каждый сам за себя. Слишком тяжелы текущие потрясения в украинской экономике, и если сейчас государство не будет оказывать действенную и эффективную помощь малому и среднему бизнесу в сохранении рабочих мест, то в дальнейшем восстановление национальных рынков и отраслей будет идти очень и очень трудно.

Объемы ВВП Украины просто обрушатся, народ совсем обнищает. Однако о крайне тяжелом положении украинской экономики Кабмин Д.Шмыгаля молчит, а ведь падение объемов мировой торговли в этом 2020 году может превысить 30% из-за пандемии коронавируса, в частности, аналитики Всемирной торговой организации (ВТО) прогнозируют:

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13% — 32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире».

И надо честно сказать, что заявление Д.Шмыгаля о планах создания Кабмином в этом 2020 году 500 тыс. рабочих мест — это просто дурость», — возмущается экономист.

Хотя нужно отметить, что кое-какие идеи правительство все же озвучивает, вот только особых восторгов у специалистов они не вызывают. К таким «простым решениям» относится увеличение денежной массы, а попросту печатание новых гривен.

Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса в связи с этим отметил, что неконтролируемая эмиссия без кредитов МВФ только на первый взгляд выглядит простым решением сложной проблемы, но на самом деле это только усугубит дисбалансы в украинской экономике. Фурса: Запуск печатного станка приведет Украину к венесуэльскому сценарию © Facebook, Сергей Фурса

«Зеленскому предлагают печатать деньги… и выбрать ролевую модель Венесуэлы. Хотя назовут это методами Рузвельта по выводу США из Великой депрессии. Но на самом деле это будет классический популизм и метод завести страну в эту самую Великую депрессию.

Два совершенно не связанных между собой, со стороны, процесса происходят в Украине. Во-первых, на очередной внеочередной сессии парламента 13 апреля не собираются голосовать антиколомойский закон. Но собираются принимать новый бюджет. Это именно новый бюджет, учитывая количество изменений и тот факт, что дефицит бюджета будет увеличен более чем в 3 раза, до 7,5 процентов от ВВП.

Во-вторых, множество спикеров от власти, занимающие важные позиции в экономическом блоке, начали петь песню о том, что нет ничего плохого, если Нацбанк запустит печатный станок. И напечатает гривну. Приводя в пример аналогичное поведение регуляторов в США и Европе.

Что это может значить? Очень просто. Нет смысла принимать новый бюджет без голосования по антиколомойскому закону. Ведь бюджет — это про распределение ресурсов. А первично — где эти ресурсы взять. И логика действий должна быть такая. Принятие антиколомойского закона, потом получение поддержки от МВФ, потом уже распределение этой поддержки.

Нет смысла, если вы собираетесь идти по пути здорового человека. Но если вы хотите послать МВФ, или сделать так, чтобы вас послали, вы можете принять бюджет с огромным дефицитом. Не получить поддержки. Обвинить в этом всем проклятых империалистов. И запустить печатный станок, ведь другого способа покрыть дефицит бюджета у вас не будет. А к тому времени говорящие головы от власти продадут идею, что в эмиссии нет ничего страшного», — заметил он.

Рисуя недалекое будущее в случае «включения печатного станка», Фурса напомнил, что Украина — страна третьего эшелона.

«А что происходит в стране третьего эшелона, которая посылает МВФ, обвиняет всем проклятых империалистов и начинает печатать свою валюту? Там происходит Венесуэла.

Достаточно посмотреть на инфляцию в миллион процентов и голодные бунты, чтобы не хотеть такого повторять. Но видно кто-то плохо выучил уроки. Как и уроки 90-х в Украине, когда страна также увлекалась печатным станком. Что будет, если одновременно мы откажемся от сотрудничества с МВФ и запустим станок? Вся гривна, которая будет попадать в систему, сразу будет превращаться в доллары, и вытекать из нее. Все», — прогнозирует украинских экономист.

Еще одно вполне вероятное последствие эпидемии и экономического кризиса, ей вызванного, отмечает политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов. Спиридонов: Посткарантинная безработица может спровоцировать бунты на Украине © Facebook, Николай Спиридонов

На своей странице в Facebook он написал, что одним из отрицательных эффектов эпидемии коронавируса и связанного с ней карантина, может быть неконтролируемый рост цен на продукты питания в стране, что в свою очередь приведет к массовым социальным протестам.

«По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано уже около 3 тысяч заражённых коронавирусом и их количество, к сожалению, увеличивается каждый день! Если карантин не закончится в ближайший месяц (а он, скорее всего, не закончится), то в мае нас ожидает массовая безработица, возможно, даже рекордная для новейшей истории страны.

Миллионы людей останутся без средств к существованию, и это приведёт к созданию революционной ситуации.

Многие уже забыли, что одной из причин «Арабской весны» был именно рост цен на продукты питания и отсутствие доступа к дешёвым продуктам. Увы, но нечто похожее может ожидать и Украину», — убеждён Спиридонов.

Он полагает, что аграрные предприятия могут вытянуть Украину из нынешней экономической ямы, и государство должно им всецело в этом содействовать.

«Критическим для украинской экономики может стать уже ближайший месяц. Нельзя терять время — оно сейчас на вес золота! Мир сейчас стремительно меняется и если принимать решения медленно, то потом исправить ситуацию будет уже почти невозможно.

Избежать экономического краха смогут только государства, которые будут принимать быстрые и эффективные решения», — напоминает он.

Рассчитывать на внешнюю поддержку в условиях разрастающегося мирового кризиса Украине очень сложно, тем более при нехватке достаточного политического опыта. На это, в частности, указывает украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ. Украинский экономист оценил эффективность дипломатии Зеленского © Facebook, Алексей Кущ

«Чудеса нынешней дипломатии нашей страны и хорошая иллюстрация ее эффективности и конвертации в экономические бонусы.

В начале нынешнего года, Зеленский летал в Оман, а гуманитарная помощь прибыла из ОАЭ… Логично, не правда ли, особенно учитывая ту значимость личных контактов, которая всегда была важна для стран Персидского залива.

Знаю это из личного опыта: если ты провел хорошие переговоры с условным шейхом, то он всегда окажет тебе помощь, если ты попадешь в затруднительную ситуацию. Мы много слышали о помощи Украине со стороны Омана? О чем это говорит? Да лишь о том, что все эти контакты были фикцией, пустышкой.

Если Лукашенко общается с китайским лидером, то оный пришлет в Беларусь помощь по первому знаку. Если Трамп тесно взаимодействует с израильским руководством, то новая вакцина, разработанная израильтянами, наверняка в первую очередь попадет в США.

На что может рассчитывать Украина? Лишь на малый процент людей старше 80 лет. И визиты президента, хоть и были оплачены женой, имели для страны отрицательный результат», — горько иронизирует экономист.

Если обобщить самые расхожие оценки пользователей соцсетей и экономических экспертов, можно сделать вывод: во-первых, экономическое посткарантинное будущее Украины сейчас если и просматривается, то его черты не внушают какого-либо оптимизма. А во-вторых, одной из главных проблем нынешних экономических рулевых Украины является их непрофессионализм и отсутствие стратегического планирования.

Хотя очевидно, что политики Украины сегодня, как, впрочем, и все годы независимости, не строит далеко идущих планов.