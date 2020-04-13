К полудню 13 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило 1 млн 850 тысяч. Количество летальных исходов, по данным сайта coronavirus-monitor.com, составляет 114 290

Побороть заболевание смогли более 429 тысяч пациентов. В США число инфицированных превышает 560 тысяч человек. За сутки в этой стране выявили 3362 новых случая. Общее количество умерших составляет 22 115 человек, в том числе за последние сутки там скончались 163 пациента.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Пандемия коронавируса продолжает собирать жертвы во Франции (132,5 тысячи зараженных), Германии (127,8 тысячи) и Великобритании (84,2 тысячи).

В Китае, где пик заболеваемости давно прошел, за сутки зарегистрировали 74 новых случая заражения. В основном это граждане КНР, которые вернулись из-за стран, где сложилась критическая ситуация.

Ситуация в России

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек, десять из них — в Москве. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии возросло до 148.

Суточный прирост по инфицированию Covid-19 в РФ составил свыше 2,5 тысяч случаев, общее число заболевших в стране превысило 18,3 тысячи.

Более 1,3 тысячи заболевших зарегистрировали в Москве, в Московской области — 495, в Санкт-Петербурге — 121. Больше половины новых заболевших в Москве — младше 45 лет.

Коронавирус в Европе: «масочный режим», мафия против коронавируса, папа римский не появился на Пасху © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

Сеть ресторанов быстрого питания KFC решила поддержать своих российских сотрудников и пообещала выплатить тысячу долларов каждому заболевшему коронавирусом.

С этой недели в столице начинает действовать пропускной режим. Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заверил, что индивидуальные предприниматели могут сами оформлять себе пропуска для передвижения по Москве.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, карантинные меры, введённые по всему миру, влияют на цену на нефть.

«Сложно давать прогноз, если мы до конца не знаем прогноза по снятию карантинных мер по всему миру. А это в первую очередь будет влиять. Но мы надеемся, что если через какое-то время ближайшее начнет восстанавливаться спрос, начнет восстанавливаться экономика, тогда, конечно, и мы увидим более стабильные цены», — сказал он в интервью, опубликованном на сайте ассоциации «Глобальная энергия».

Ситуация на Украине

На Украине к 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавируса, 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.

Наибольшее число больных зарегистрировали в Киеве и Черновицкой области — 495 и 462 человека соответственно. Еще 300 и 273 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Эпидемия унесла жизнь архимандрита Киево-Печерской лавры Нектария. Он скончался в Александровской больнице. В эту же больницу госпитализировали настоятеля монастыря, митрополита Павла.

Три группы населения, отрицающих коронавирус. В какой вы? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция уже начала выписывать штрафы нарушителям карантина.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!… У нас свобода совести, но имейте же совесть!» — написал Аваков.

Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, выпустил клип на песню «Молитва за Украину», который сняли в Софийском соборе Киева. Исполнитель отметил, что молитва посвящается Украине и всему миру, сражающемуся с коронавирусом.

Ситуация в мире

Пандемия коронавируса затормозила расследование обстоятельств авиакатастрофы украинского самолета, сбитого в небе над Тегераном в январе этого года.

Канада и ряд других стран попросили власти Ирана отложить расшифровку и анализ данных бортовых самописцев украинского авиалайнера.

Несмотря на карантин, жители Брюсселя устроили массовые протесты из-за гибели 19-летнего парня, который на днях на скутере врезался в полицейский автомобиль.

Во время митинга молодые люди стали бросать в полицейских камни. К середине дня 12 апреля было задержано 57 человек. При разгоне толпы стражи порядка применяли водометы.

Власти Туркмении, которые отрицают наличие эпидемии коронавируса в стране, планируют с 19 апреля возобновить национальный чемпионат по футболу. Временный запрет на футбольные баталии ввели 24 марта.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org Игорь Додон пообещал снять некоторые ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, к концу апреля.

По его словам, за последние восемь дней в стране относительно положительная динамика в плане распространения COVID-19, в среднем ежедневный прирост случаев заражения составляет 9,4%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что темпы распространения коронавируса снижаются в Испании, Италии, Германии и Франции.

Тем не менее смягчать режим самоизоляции пока рано, утверждает директор организации Тедрос Гебреисус.

Как борются с коронавирусом в разных странах мира — таблица