Введение карантина на Украине негативно сказалось на криминальном мире - домушники, карманники, автоугонщики остались без средств к существованию. Единственные, кто сегодня процветает, — это мошенники, наркоторговцы и грабители

Полициеские не могут нарадоваться тому, что кривая преступности резко пошла вниз, притом что они сами для этого не ударили палец о палец. Удар для одних, шанс для других. Чем чревата пандемия COVID-19 для преступников © РИА Новости, Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

Впервые в истории украинской полиции можно отметить уменьшение преступности по всей стране. И заслуга в этом не украинских пинкертонов, а введенного режима чрезвычайной ситуации — запрета без надобности покидать дома, пользоваться общественным транспортом без специального пропуска, закрытием вокзалов и аэропортов, торговых центров и прочих мест скопления людей, то есть тех самых точек, где работали карманники. Криминальному элементу на время карантина пришлось залечь на дно.

Теперь становится понятно, почему еще до введения запретов на передвижение по Киеву начальник полиции столицы Андрей Крищенко высказался за необходимость ужесточения контроля за передвижением граждан в столице. Он уже тогда говорил, что данные меры помогут снизить количество преступлений. И как в воду глядел. Карманники остались без дохода, особо отчаянные занялись гоп-стопом: нападали на «загулявших» по случаю карантина прохожих, вырывали из рук сумки и обчищали припаркованные автомобили. Но все равно общее количество преступлений существенно снизилось — большая часть преступного мира вынужденно самоизолировалась.

Руководство министерства уверяет, что за время карантина преступная активность в Украине снизилась на треть. В первую очередь пошла вниз статистика по квартирным кражам и воровству в общественном транспорте. При этом и общая криминогенная ситуация также существенно успокоилась. Согласно статистике Нацполиции, если в начале марта было зарегистрировано около 1000 сообщений о кражах, то в конце марта, после введения ЧС, только 649. Полиция следит за нарушителями карантина через соцсети - Геращенко © Facebook/Антон Геращенко

Гоп-стоп никто не отменял

Так как домушники не могут работать из-за того, что все хозяева сидят по домам, настала благодатное пора для грабителей и разбойников, которые нападают на частные домовладения.

На днях четверо неизвестных, как положено, прикрывающих лица медицинскими масками, но с пистолетами в руках, пробрались под утро на территорию частного дома в Голосеевском районе Киева. Нет, в дом они не вламывались, а ждали на пороге, когда утром хозяева откроют дверь и выпустят на прогулку собаку. Как только хозяйка открыла замки, грабители дернули двери и вбежали в помещение. Женщину оглушили и связали, так же обездвижили ее супруга и дочь. Под дулом пистолета хозяева им отдали золото и 800 тысяч гривен (30 000 долларов). Грабители, которые разговаривали с грузинским акцентом, удовлетворенные награбленным, тут же ушли.

А вот другой случай. В дом под Киевом злоумышленники залезли среди ночи — порылись в гараже в поисках ценных инструментов, открыли входную дверь в жилище, подобрав ключи, и, схватив сумки супругов, стоявшие в коридоре, сбежали. Документы, банковские карточки и деньги исчезли. Хозяева и даже их собака, ночевавшая в доме, не проснулись.

Третий случай, произошедший так же в Киеве, и вовсе был вопиющий. Около 4 утра житель Оболони пошел в круглосуточный супермаркет, да только на обратном пути стал жертвой нападения двоих молодых людей. Киевлянина избили и отобрали у него мобильный телефон и деньги.

Но появились жертвы и среди охочих до чужого добра. В киевской области хозяин сельского кафе с охотничьим ружьем охранял свое имущество. Когда среди ночи неизвестный стал бить камнями окна в помещении, он выскочил во двор и выстрелил в темноту. Попал в местного жителя, который давно терроризировал хозяина местной наливайки.

Аферисты снова «на коне» Карантинные мошенники: с киевлян собирают деньги на похороны несуществующих соседей © CC0, Pixabay

Зато сегодня настоящий рай наступил для мошенников.

Из-за повышенного спроса на медицинские маски и дезинфекторы и полного отсутствия их в аптечной сети, мошенники в Интернете предлагают их приобрести, но по полной предоплате. Понятное дело, что после перечисления требуемой суммы оплаченный товар никто не увидит. В полицию поступают тысячи обращений, киберполиция проверила 483 сообщения и открыла 41 уголовное производство. Заблокировала 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью «наживы» во время пандемии.

А вот другая история. В Киевской области орудуют мошенники, которые под видом инспекторов Госпродспотребслужбы или других служб «проверяют» соблюдение карантина предпринимателями. Ушлые товарищи посещают продмаги, аптеки, магазины средств связи и находят массу нарушений. Угрожают безумными штрафами и закрытием, но, между делом, предлагают уладить вопрос за вознаграждение в половину штрафа. Карантин глазами простых людей. Деревня под Переяславом. Много непонятного, все возмущены © Украина.ру/Рима Войсток

А еще за последнюю неделю на телефоны некоторых граждан стали приходить СМС от имени одного из госбанков, в которых говорится, что, дескать, на время карантина государство вам выделило материальную помощь (пособие) в размере 1000 гривен, но для его получения сообщите номер карточки, дату, до которой она действительна, и, конечно же, код CVC (три цифры на обратной стороне карты). Притом что никакой помощи государство не выделяло и не направляло, только пообещало, но мошенники уже подсуетились и тут же снимают с карточек всё, что на них есть.

Карантинный всплеск криминала

Как считают сотрудники правоохранительных органов, после затишья, после того как криминал залег на дно, нас ждет всплеск преступности. Изголодавшиеся воры и разбойники, как только закончится карантин, усиленно займутся экспроприацией собственности у населения. По сути, после карантина, нас ждут времена похлеще 90-х.

Более того, переднел криминального мира, не смотря на карантин, никто не отменял. В Черновцах убили уголовного авторитета Евгения Боршана по кличке "Пача", который занимался контрабандой. В Николаеве подстрелили местного бизнесмена Михаила Титова по кличке «Мультик», "поднявшегося" в 90-х и известного в регионе в качестве успешного рейдера фермерских хозяйств, похищением людей под выкуп, рэкетом, угонами автотранспорта. В

Но если "авторитеты" пока занимаются уничтожением конкурентов, после этого начнут заниматься приумножением истощившихся в карантин активов.

«Карантин продлится минимум до конца мая. В мае нас будет ожидать всплеск преступности — организованные банды начнут нападать на работников АЗС и обменных пунктов, ломбардов, где водятся живые деньги. Другие будут вламываться в закрытые торговые центры, магазины бытовой техники и ювелирные. И, конечно же, в дома к тем, у кого по декларациям под матрасом хранятся деньги и драгоценности, а таких в стране не мало. В общем, нас ждут самые страшные времена с разгулом преступности. И это не считая того, что после снятия ограничений на передвижение в общественном транспорте, на свою работу выйдут карманники и домушники. Расслабленные граждане будут легкой добычей», — считает экс-сотрудник УБОП МВД Украины Виталий Коваленко. Аваков ликвидирует УБОП, чтобы уничтожить досье на нацистов © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Готовятся к всплеску преступности и граждане — количество продаваемого травматического оружия за время карантина резко выросло.