По состоянию на 16:00 пятницы, 10 апреля, в мире зафиксировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 96,7 тысяч людей, 361,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в режиме реального времени

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу заражений — согласно последним данным, заболевание выявили у 466,2 тысяч человек, 16,6 тысяч скончались, 26,5 выздоровели.

Но втором месте Испания: здесь коронавирус обнаружили у 157 тысяч человек, 15,8 тысяч пациентов скончались, 55,6 тысяч выздоровели.

Италия, которая еще недавно считалась эпицентром заражения COVID-19 в Европе, находится на третьей позиции — 143,6 тысяч случаев заражения, 18,2 тысяч смертей, 28,4 тысячи выздоровлений.

Ситуация на Украине

На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 2 203 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 69 украинцев, 61 пациенту удалось выздороветь. За последние сутки зарегистрировано 311 случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что показатель летальности от коронавируса в целом по Украине составляет 3,1% (в мире — 6%).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

К таким данным с недоверием отнесся президент Украины Владимир Зеленский — ему сообщили, что тестирований в области проводится слишком мало, а к качеству средств, с помощью которых делают анализы, есть вопросы. В связи с этим президент поручил срочно провести проверку в регионе.

В стране продолжают действовать принятые из-за эпидемии ограничительные меры, с которыми многие украинцы не согласны. В связи с этим Окружной административный суд города Киева рассматривает 11 исков по обжалованию постановления правительства Украины. В частности, истцы просят суд признать противоправными отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и в целом все постановление.

Также сообщается, что на предстоящих выходных в Киеве усилят патрулирование для выявления нарушителей карантина. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы оставаться дома и не подвергать опасности себя и своих близких.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в Росси выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 пациента скончались, 795 выздоровели. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 1786 человек.

Региональные власти постепенно расширяют список предприятий, которые возобновят работу в апреле, несмотря на режим самоизоляции. Так, в Красноярском крае снова начнут работать предприятия, занимающиеся строительством, транспортным обслуживанием, бухгалтерскими услугами, а также салоны красоты с медицинской лицензией.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 10 апреля

Пока одни регионы снимают ограничения, другие их вводят: в республике Марий Эл запретили продажу алкоголя с 18:00 по 14:00. Такие меры связаны с тем, что из-за чрезмерного потребления алкоголя во время самоизоляции возросло число обращений к и без того загруженным медработникам.

Ситуация в мире

Стало известно о выздоровлении министра территориальной политики Испании Каролины Дариас — о том, что политик заболела коронавирусом, стало известно 12 марта. Дариас понадобилось 30 дней, чтобы справиться с инфекцией, в настоящее время она чувствует себя хорошо.

Также сообщается, что в Испании 10 апреля зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 24 марта — 605 человек. Власти отмечают, что количество летальных случаев снижается уже второй день.

Гудбай, Америка: коронавирус покончил с мировым превосходством США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Режим ЧП из-за коронавируса также продлили до конца месяца в Казахстане (802 заражения). Как заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пик заболеваемости в стране еще не пройден, а поэтому расслабляться рано.

Стало известно, что на Филиппинах (4,1 тысяча заражений) от коронавируса скончался младенец — мальчик прожил всего 28 дней, анализ на COVID-19 медики провели уже после его смерти. Предположительно, ребенок стал самой юной жертвой коронавируса в стране. Ранее о похожем случае сообщали в США — погибшему ребенку было шесть недель.

Как борются с кронавирусом в разных странах мира — таблица