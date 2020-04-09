В ядерной энергетике Украины складывается угрожающая ситуация, за безопасность атомных станций никто не отвечает, последствия могут быть трагическими. Об этом 8 апреля предупредили ветераны атомной промышленности в открытом письме руководству страны

По данным агентства УНИАН, письмо подписали бывший директор Запорожской АЭС, экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Бронников, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин, председатель Совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максим Кремень, бывший заместитель главного инженера Киевского института «Энергопроект» Виктор Шендерович и бывший главный инженер ЧАЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

Авторы обращения, адресованного президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, указывают, что «в течение нескольких месяцев ведущий поставщик электроэнергии в стране, НАЭК «Энергоатом», не имеет постоянных руководителей, которые бы получили соответствующие разрешения органа ядерного регулирования».

«Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?», — говорится в письме.

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«Осознаёте ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?», — интересуются авторы письма.

Подписанты также обеспокоены тем, что на руководящие должности в НАЭК «Энергоатом» пытаются «протащить» людей, не имеющих отношения к атомной энергетике — «для управления финансовыми потоками в интересах третьих лиц».

«Осознаёте ли Вы, что все это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?» — спрашивают авторы письма.

Ветераны атомной промышленности настаивают на прекращении практики назначения «временно исполняющих обязанности» в отрасли и на прекращении «финансовой дискриминации НАЭК «Энергоатом».

«Предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!» — призвали авторы письма.

В компании «Энергоатом» (а это крупнейший производитель электроэнергии на Украине» ранее заявляли о критической ситуации на энергорынке. В обнародованном 2 апреля на сайте компании заявлении «Энергоатом» пояснялось вынужденное ограничение поставок электроэнергии: «за февраль-март 2020 года долг Гарантированного покупателя перед Компанией составит более 5 млрд грн.». При этом «задолженность Укрэнерго перед Энергоатомом по договору купли-продажи электрической энергии для урегулирования небалансов и услуг по балансировке составляет около 400 млн грн.».

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Дефицит средств ставит под угрозу выполнение программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности. Из-за нехватки финансирования возникают существенные трудности в выполнении производственной программы, закупки свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы, уплате налогов, отметили в НАЭК «Энергоатом».

В заявлении также указывается, что «критическая ситуация требует от Компании принять все возможные меры для обеспечения надлежащего уровня безопасной эксплуатации ядерных установок».

Напомним, на Украине действуют 15 энергоблоков на четырёх АЭС (Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская, Хмельницкая). В настоящее время, по информации НАЭК «Энергоатом», в работе — 11 энергоблоков, на четырёх энергоблоках проводится плановый ремонт. Ранее (в 2016 году) издающийся голландской компанией Elsevier профильный журнал Energy Research & Social Science (ERSS) прогнозировал ядерную аварию на одной из украинских АЭС в ближайшие годы с вероятностью 80%. По мнению авторов прогноза, наиболее опасными являются Ровенская и Южно-Украинская АЭС.