По состоянию на 12:00 8 апреля в мире зафиксировано более 1,43 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Свыше 82 тысяч человек скончались, 301,5 тысячи заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (Миннесота, США), который отслеживает развитие пандемии в режиме реального времени

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США (399,9 тысячи человек заболели, 12,9 тысячи — скончались), Испания (141,9 тысячи, 14 тысяч) и Италия (135,5 тысячи, 17 тысяч).

При этом в пятерке антирейтинга с вечера 7 апреля произошли изменения: число подхвативших коронавирус французов выросло на 12 тысяч и достигло 110 тысяч (17 тысяч скончались). Таким образом, Франция обогнала Германию, где на данный момент зафиксировано 107,6 тысячи случаев заболевания COVID-19.

За ней следует Китай, откуда, согласно официальным данным, началось распространение инфекции. Сейчас эпидемия коронавируса в этой стране пошла на спад: всего там заболели 82,7 тысячи человек, 3,3 тысячи умерли.

Ситуация в России

Российские власти зафиксировали за последние сутки 1175 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 12:00 8 апреля в стране зафиксировано 7497 случаев заболевания коронавирусом: 58 человек скончались, 494 выздоровели.

Стоит отметить, что другие данные представлены на сайте coronavirus-monitor.com. Согласно этому ресурсу, на данный момент больны 7 521 россиянин, 61 умер, а 505 вылечились.

Но это еще не пик. Глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что в России до пика заболеваемости коронавирусом осталось 10-14 дней. По её прогнозам, спад заболеваемости предположительно может начаться в июне.

Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство РФ зарегистрировало две тест-системы по выявлению COVID-19, чувствительность которых составляет десять во второй степени. На сегодняшний день это самая высокая чувствительность в мире.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 7 апреля

В целом уровень одобрения гражданами РФ мер по борьбе с коронавирусом поднялся до 63%. За пять дней доля тех, кто считает, что власти предпринимают достаточно шагов для борьбы с инфекцией, выросло на 12%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМа.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 8 апреля зафиксировано 1 462 случая заболевания коронавирусом, 58 из которых стали летальными. В то же время 28 пациентов выздоровели.

Сейчас на Украине обсуждается возможность повторного продления введенного в стране карантина, который должен действовать до 24 апреля. По словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вопрос отмены карантина МОЗ будет комментировать не ранее, чем через десять дней, то есть не ранее 18 апреля.

При этом глава МВД Украины Арсен Аваков не исключал возможности, что карантин в стране может продлиться еще два месяца, а по оптимистичным прогнозам, к нормальной жизни украинцы смогут вернуться после 15 мая.

А пока карантин не отменён, депутаты Верховной Рады стремятся воспользоваться текущей обстановкой. Так, СМИ сообщили, что группа нардепов хочет воспользоваться экономическим кризисом, нарастающим в стране на фоне коронавируса, и продавить законопроект о легализации на Украине медицинского каннабиса.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 7 апреля Максима Бужанского, его коллеги по фракции хотят принять закон с нарушением регламента и не рассматривать поданные 16 тысяч правок. Он напомнил, что закон о рынке земли был принят и вовсе за одну ночь и тоже с нарушением регламента.

Тем временем из-за ужесточения карантинных мер, вступивших в силу 6 апреля, под вопросом остается формат празднования на Украине Пасхи. Так, глава т.н. «Православной церкви Украины» Епифаний (Думенко) выступил против отмены богослужений в предпасхальные дни и на сам праздник, однако предложил, чтобы верующие присоединялись к ним посредством онлайн-трансляций.

При этом президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации попросил граждан Украины с пониманием отнестись к мерам жесткого карантина и «не превращаться в обиженных детей».

Ситуация в мире

Тем временем в международных инстанциях на фоне пандемии COVID-19 назревает кризис. Президент Европейского исследовательского совета — ведущего агентства по финансированию науки в ЕС — Мауро Феррари раскритиковал реакцию Еврокомиссии на коронавирусный кризис и подал в отставку.

Он заявил, что «потерял веру в систему»: помимо несостоятельности финансировать ученых для преодоления кризиса, Феррари отметил «полное отсутствие координации политики в области здравоохранения между странами-членами, постоянное противодействие сплоченным инициативам финансовой поддержки, всестороннее одностороннее закрытие границ и предельную шкалу синергетических научных инициатив» от ЕС.

Непростые времена ожидают и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), бюджет которой может лишиться взносов США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить выделение средств организации, так как, по его мнению, ВОЗ уделяла больше внимания Китаю, чем другим странам, и в общей сложности «облажалась».

Неутешительный прогноз был дан и азиатским странам. По данным экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), валовой внутренний продукт Азиатско-Тихоокеанского региона может снизиться на 0,8% (на $172 миллиарда) из-за пандемии коронавируса, оказавшей негативное влияние на торговлю этих стран с ЕС и США.

В то же время хорошие новости ожидают страны СНГ, которым по состоянию на 6 апреля Россия передала 1 526 тест-наборов на 100 исследований лабораторной диагностики нового коронавируса каждый. На этом Москва не намерена останавливаться: в ближайшее время она планирует передать государствам СНГ еще 3045 тест-наборов, в том числе 1740 наборов реагентов для пробоподготовки.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица