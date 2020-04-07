За всеобщей борьбой с пандемией коронавируса всё отчетливее проступают черты мирового экономического кризиса. Украина в этой предштормовой ситуации выглядит как утлая лодочка, давно давшая течь. Пользователи соцсетей рассуждают о ближайших перспективах украинской экономики и приходят к безрадостным выводам

После начала пандемии коронавирусной инфекции страны мира дружно впали в экономическую депрессию. Правда, благовидным оправдательным предлогом стали именно форс-мажорные обстоятельства и всеобщий карантин. Однако причины очередного глобального экономического падения имеют очень глубокие корни и вызревали давно, а свалившаяся на мир инфекция послужила лишь удобным спусковым крючком.

Уже вполне очевидно, что выжить (в экономическом смысле) в кризисе смогут лишь сильные и богатые, а участь остальных — послужить кормовой базой для тех, кто находится на вершине глобальной экономической пищевой пирамиды. Поэтому таким странам, как Украина, не остаётся ничего другого, как за бесценок продавать последние активы в надежде на милость победителей.

Пользователи соцсетей подробно описывают методы, которыми «западные партнёры» будут действовать в эпоху, когда каждый сам за себя.

К примеру политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook обращает внимание, что даже в США экономика рискует пойти по самому неблагополучному сценарию. Украинский политолог поддержал апокалиптический прогноз бывшего главы ФРС США © Facebook, Головачев Андрей

«Бывшая председатель ФРС Джанет Йеллен: «Во втором квартале ВВП США упадет на 30%»

Для США это даже не катастрофа! Нет. Это апокалипсис! Но уважаемая мною г-жа Йеллен, безусловно, права. Все так и будет.

Трамп очень правильно пытался убедить американцев, что эпидемия коронавируса — это неприятно, но нельзя обрушить экономику ради борьбы с ним, потому что в стране начнется массовая безработица, голод, банкротства, потеря всех сбережений, разрушения семей, обрушение доллара, акций, рынка облигаций, цен на недвижимость, выселения из домов и т.д. И тогда, как говорится, живые позавидуют мертвым.

Но Трамп не сумел обуздать панику. Его просто обвинили в том, что он не заботится о нации, а ему надо переизбираться в ноябре…

В обществе возобладали панические тенденции, и оно само стало требовать ужесточения мер, тем более что "доброе заботливое и богатое" государство обещало помочь каждому пострадавшему. Халява сидеть дома и получать субсидии от государства американцам пришлась по душе.

Трамп не смог противостоять тренду на "халявный" карантин и сдался. Вчера он по сути ввел ЧП по всей стране до конца апреля и остановил уже треть экономики США.

Да, рейтинг Трампа сейчас впервые превысил 50%. Американцам понравилась решительность президента и его "забота" о гражданах. Но подождем еще три месяца, когда американцам придется платить по счетам.

Экономика — это не автомобиль, который можно в любой момент заглушить, а потом запустить. За развал экономики придется заплатить», — пишет Головачев.

Взаимосвязь Украины и будущих американских и в целом западных экономических негараздов более чем прямая. И первое, что грозит украинской экономике, — это обрушение финансовой пирамиды ОВГЗ. Как точно заметил украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ, компрадорское по сути государство Украина будет в первую очередь спасать западных спекулянтов, а не национальную финансовую систему. Украинский экономист рассказал, как Нацбанк будет спасать иностранных спекулянтов © Facebook, Алексей Кущ

«В очищенной структуре владельцев ОВГЗ доминируют нерезиденты, портфель которых существенно больше, чем у частных банков, населения и юридических лиц (если брать по отдельности) и сопоставим со всеми владельцами, вместе взятыми.

Именно нерезиденты и заинтересованы в том, чтобы НБУ запустил "лифт ликвидности" по обеспечению их выхода с нашего рынка капитала. Что ждет страну в случае активации этой схемы? Вместо того, чтобы направить плановую эмиссию в размере 100 млрд грн на пополнение антикризисного резервного национального фонда, Нацбанк получает возможность использовать этот ресурс для операций на вторичном рынке ОВГЗ, выкупая облигации нерезидентов, которые не хотят ждать наступления сроков погашения и спешат покинуть Украину.

Естественно, НБУ не будет покупать ОВГЗ напрямую у иностранцев. Схема здесь может быть очень простая: нерезидент продает ОВГЗ банку, а тот — НБУ, вся цепочка закрывается за один день. Естественно, с этой гривной нерезиденты выходят на валютный рынок, и НБУ придется тратить валютные резервы в виде постоянных интервенций — ЗВР регулятора рискуют потерять до 4 млрд дол. за месяц.

То есть получаем двойной шок: расходование плановой эмиссии не на экономику и население, а на финансовых спекулянтов и трату валютных резервов страны не на поддержку курса гривны, а на репатриацию доходов нерезидентов по "приемлемому для них курсу". Сама схема тянет на "шнобелевскую премию", настолько она вредна для экономики, общества и макроэкономической стабильности страны», — описывает предполагаемую схему НБУ экономист.

Как полагает Кущ, в экономическом плане ящик Пандоры для страны уже открыт.

«Желание "провести" нерезидентов с "чемоданами денег" до границы — на самом деле последний тест для власти на ее субъектность и человекоцентричность. Нынешний кризис как никогда ранее требует от руководства страны действовать системно, особенно в контексте расходования государственных денег», — напоминает он.

Вторую мину под экономическое будущее Украины закладывает МВФ, который увязывает продолжение кредитования со все новыми условиями. Причем все они явно не идут на пользу Украине.

Как подчеркивает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, новые требования МВФ вытекают из интереса Фонда к украинскому рынку сельскохозяйственных земель как возможности завести туда большие агрохолдинги и иностранных покупателей. Бортник: МВФ не волнует социальное будущее украинского села © Руслан Бортник

«Похоже, что Мировому банку и другим внешним кредиторам нужен не "рынок сельскохозяйственных земель", а рынок сельскохозяйственных земель для больших агрохолдингов и иностранцев с:

— продажей земель для юридических лиц (через корпоративные права и кредитование которых легко заходят иностранные игроки);

— продажей государственных и коммунальных земель (ведь госдолги Украины как-то гарантировать и отдавать надо);

— контролем над земельным кадастром.

При этом вопросы минимальной цены земли или контроля над её использованием, социального будущего украинского села их не волнуют…

Пока, в нынешней ситуации, существуют риски неполучения финансирования со стороны МВФ или получения его в более ограниченном размере; новых требований со стороны кредиторов», — написал политолог.

Но по большому счету у руководства страны нет иной альтернативы получить столь необходимые кредиты, а поэтому Владимир Зеленский будет и далее продавливать через Верховную Раду любые «пожелания» МВФ.

Как заметил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, слабость украинской власти состоит в том, что она не знает внутренних резервов государства и, по большому счету, не связывает своего будущего с ним. Олейник пояснил, почему Зеленский готов «лечь» под МВФ © РИА Новости, Нина Зотина

«Почему Зеленский готов лечь под МВФ?

Слабость украинской власти в том, что она не знает внутренних резервов государства. Их вроде маловато. Но в этой ситуации нужно рассчитывать только на собственные силы.

Просто все. Они не видят за страной своё. Как там люди будут выживать, они не думают. Продать, взять в долг они пытаются не для себя, а для страны, с которой себя не отождествляют. Они же временщики. Им нужно спасать ситуацию сейчас и здесь, понимая, что через некоторый срок они сами уйдут из власти. Но за этот срок обеспечат себе безбедную старость. В этой безбедной старости не учтены несколько десятков миллионов простых граждан. Эти граждане нужны им здесь и сейчас одномоментно, без оценки будущих последствий для всей страны. Этим продиктовано практически всё, все их шаги от Закона о языке до Закона о продаже земли…

То же самое с землей. То, что страна пойдет с молотка, им безразлично. Им нужно здесь и сейчас получить свой кусок пирога. Поэтому они готовы лечь под кого угодно, лишь бы день простоять да ночь продержаться», — поясняет такую сговорчивость украинской власти Олейник.

А вот политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что в нынешней ситуации массовых дефолтов у стран-должников появляются очень эффективные рычаги противодействия МВФ и Всемирному банку. Песецкий предложил Украине возглавить мировое объединение должников © Facebook, Валерий Песецкий

«Вот стращают нас дефолтом. Как по мне это оружие обоюдострое. Особенно, если бы страны, находящиеся в зоне риска объявления дефолта объединились и ставили бы кредиторам свои требования.

Например, длительная по срокам реструктуризация. Списание половины и более долга. Минимальные проценты по обслуживанию. И прочее. Ведь что происходит сейчас? Каждый — за себя. Вы думаете, что МВФ, Всемирный банк и иже с ними от избытка доброты заявили, что готовы смягчить условия и требования к странам-должникам на период кризиса. Отнюдь.

Они просто решили возглавить процесс и не дать должникам объединиться. Каждая страна сейчас будет торговать себе лучшие условия такого смягчения индивидуально. Надеясь, что персонально для них они будут наилучшими. Этот национальный эгоизм и служит причиной того, что до сих пор не создан клуб должников-заемщиков. Разделяй и властвуй — ничего нового.

Украина, которая так переживает за утрату своей субъектности могла бы в этом процессе взять на себя роль инициатора такого объединения. Почему нет? Одно дело угроза дефолта одной Украины. А десяти-двадцати-тридцати стран одновременно. Все же в долг живут. Такое цунами может подняться, что прежние финансовые кризисы покажутся бурями в стакане.

Уверен, что осознание связанности проблем кредитора и должника, показанное в серьезном масштабе действительно могло бы вынудить МВФ, ВБ и прочих ростовщиков пойти на реально мягкие требования по обслуживанию и возвращению долгов», — считает политолог.

В целом пользователи соцсетей не сомневаются, что у Украины нет хороших сценариев выхода из глобального экономического кризиса. Уже очевидно, что «западные партнёры», так активно толкавшие страну к утилизации национальной промышленности и разрушению традиционных экономических связей, не дали и не дадут Украине другой альтернативы, чем быть источником сырья и объектом разграбления.

Но тут уж украинцам не на кого пенять, поскольку они сами определили своё место в мировой иерархии. А теперь пришла пора расплачиваться с «добрыми» кредиторами. Ничего личного — только бизнес в эпоху глобального кризиса.