Соединённые Штаты ещё не достигли пика эпидемии коронавируса, но уже испытывают нехватку врачей, средств защиты, аппаратуры, больничных коек. На этом фоне президент страны Дональд Трамп с благодарностью принял предложение помощи от российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Соединённые Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по количеству заболевших COVID-19: диагноз подтверждён у 188 578 человек, 4 054 летальных исходов, излечился 7 251 пациент. Как сообщил днём ранее, 31 марта, телеканал CNN, за сутки скончалось рекордное количество заразившихся — не менее 770. В ближайшее время, согласно прогнозам, ситуация не улучшится. «Отмените карантин!» Лукашенко нашел новый способ правильно бороться с коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Нас ждут очень тяжёлые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», — предупредил на брифинге президент США Дональд Трамп.

По подсчётам, пик смертности от COVID-19 в стране придётся на 15 апреля, когда могут умереть 2214 человек, после чего уровень смертности от вируса пойдёт на спад и к 1 июля не будет превышать 100 человек в день.

Такой эпидемии не ожидал никто

Американские власти не были готовы, что пандемия примет такие масштабы. И 22 января, и 24 февраля Трамп спокойно говорил, что ситуация полностью под контролем, а 30 марта он уже называл врагом смерть и признавал, что умирает много людей и это ужасно. Недооценив всю серьёзность ситуации на раннем этапе, Вашингтону теперь приходится искать пути решения возникших проблем, а их немало.

Внимание приковано прежде всего к крупным населённым пунктам. Медицинские эксперты сходятся во мнении, что нелегко придётся городским агломерациям Бостона, Детройта, Чикаго, Атланты, Милуоки и Лос-Анджелеса. В ожидании всплеска эпидемии местные власти принимают меры: крупнейший в стране выставочный центр McCormick Place, расположенный в Чикаго, уже переоборудован для приёма пациентов, на помощь медицинским учреждениям Лос-Анджелеса прибыл плавучий госпиталь ВМС США USNS Mercy, на борту которого могут разместить 1000 человек.

Если не предпринимать никаких ограничительных мер, то, как заявила пресс-служба Белого дома, жертвами коронавируса могут стать до 2,2 млн человек, а если власти будут регулировать ситуацию, то это количество составит от 100 до 220 тысяч человек.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка сейчас в штате Нью-Йорк, где заболевших 41 771 человек, скончались 1 096. В больницах не хватает ни аппаратов искусственной вентиляции лёгких, ни средств защиты (персонал вынужден использовать вместо них обычные пластиковые пакеты, а одну маску носят несколько дней), ни врачей (в приёмное отделение вызывают рентгенологов, гинекологов). В интервью программе «Вести» доктор госпиталя «Элмхерст» в районе Куинс Колин Смит сказал: «Становится только хуже и хуже. Нам пришлось складывать тела умерших пациентов в прицеп с холодильной камерой». Больницы переполнены, и люди, задыхаясь, умирали прямо в коридорах. Многие медики, которые контактируют с больными, сами заразились COVID-19. «Два великих благодетеля принесут помощь»: в предсказаниях Нострадамуса нашли дату конца коронавируса © pixabay.com

Для того чтобы разгрузить медицинские учреждения, 29 марта в Центральном парке города начали возводить мобильный госпиталь, куда будут доставлять пациентов с подтверждённым диагнозом. Эти 14 палаток, в некоторых из них установлены аппараты искусственной вентиляции лёгких, могут вместить 68 человек. Лечением пациентов займётся группа из 70 медиков под руководством доктора Эллиотта Тенпенни, который имеет опыт работы с больными лихорадкой Эбола в Африке, сирийскими беженцами в Ираке и жертвами землетрясения в Эквадоре.

«Мы предполагаем, что по крайней мере половина всех ньюйоркцев заразятся этим вирусом. Я буду честен: ситуация будет ухудшаться. Мы должны понимать, что любые прогнозы, обещающие нам улучшение ситуации к Пасхе, для Нью-Йорка не сбудутся», — заявил мэр города Билл Де Блазио.

Чтобы хоть немного сдержать темпы распространения коронавируса за счёт простой рекомендации — держаться на расстоянии друг от друга, он пообещал ввести штрафы на сумму $500 за несоблюдение социальной дистанции.

Эту войну в одиночку не выиграть

Эпидемиологическая обстановка в США настолько непростая, что Дональд Трамп согласился принять помощь от других стран, хотя совсем недавно говорил, что Штаты справятся сами за пару недель. Причём не от традиционных союзников, а от тех, с кем вступал в прямое противостояние, — от Китая и России. После телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер написал в Twitter, что Китай прошёл через борьбу с эпидемией и сильно продвинулся в понимании вируса, и они тесно работают вместе. Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

30 марта Трамп сам позвонил в Кремль, чтобы обсудить с российским коллегой распространение COVID-19 и экономические последствия пандемии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе беседы Владимир Путин на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке предложил помощь в виде предоставления медицинской техники и средств защиты, и Трамп с признательностью ее принял. По его словам, предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью. Днём 31 марта проходило техническое согласование и подготовка груза, но при этом, как сказал Песков, сложилось впечатление, что со стороны США некоторые как минимум не способствовали оперативному решению вопросов. Тем не менее, самолёт вылетел и должен прибыть в пункт назначения 1 апреля.

С большой благодарностью к решению Москвы протянуть Вашингтону руку помощи в такой сложной ситуации отнеслась русская диаспора в США. В письме на имя президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Елена Брэнсон писала, что члены диаспоры из разных уголков Америки признательны за отправку 120 тонн медикаментов, оборудования и средств личной защиты, а также за своевременную организацию возвращения соотечественников на родину, готовность оказать поддержку пострадавшим и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за ограничительных мер.

«В критический момент соотечественники почувствовали помощь Отечества и искренне надеются, что эти бескорыстные шаги послужат делу улучшения международных связей, российско-американских отношений. Настоящие друзья познаются в беде», — говорится в документе.

Согласие Трампа принять помощь от Москвы и Пекина в очередной раз продемонстрировало, что COVID-19 — это общий враг для всех стран, он не знает государственных границ и проникает туда, где принято недостаточно мер. Только объединив усилия, отодвинув политические амбиции на задний план, государства смогут побороть неизвестную до сей поры инфекцию.