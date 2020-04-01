За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требовал снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.
Сколько депутатов было в зале — загадка
За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.
Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».
Депутаты от ОПЗЖ, в частности, заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции.
Так, по их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений. Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме.
Однако первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.
«Карантин не вечен»: протесты грядут?
Еще в конце 2019 года из-за рассмотрения закона о рынке земли по всей Украине вспыхивали акции протеста. Разные политические силы, националисты и общественные организации выступали против. Однако сейчас в связи с эпидемией коронавируса митинги на Украине запрещены, и у недовольных гораздо меньше шансов выразить свою позицию.
В свою очередь члены общественной организации «Рух сопротивления капитуляции», куда входят также участники боевых действий в Донбассе, ждет завершения карантина, чтобы выйти на протесты против рынка земли и закона о банках. Об этом организация сообщила в Facebook 31 марта.
«Карантин не вечен. Выйдем из него, сможем скорректировать все, что захотим. Или у кого-то есть сомнения, что эта власть ослабевает с каждым днем?» — говорится в сообщении.
Отмечается, что земельное законодательство изменили с нарушениями регламента и в спешке, что дает возможность в будущем использовать суды для корректировки этого законодательства.
При этом «Рух» приветствует принятие закона в целом, что, по их мнению, отдаляет Украину от России. В организации считают, что если бы закон не приняли, Украине пришлось бы просить деньги у России, а не у Международного валютного фонда (МВФ).
При этой власти отменить закон шансов нет
Насколько масштабными могут быть протесты против рынка земли, а также есть ли шансы, что закон вообще отменят (например, после опротестования в Конституционном суде), изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.
Закон вряд ли отменят, а «Батькивщине» и «ОПЗЖ» нужно было сохранить лицо перед своими избирателями, чтобы сказать им: «мы делали все, что могли, но были же нарушения», не более того. Такое мнение у директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко.
Отменят ли закон о рынке земли — это будет интрига на несколько ближайших лет, считает политтехнолог Сергей Слободчук. Шанс на отмену есть, говорит он.
«Но надо учитывать, что в Конституционном суде у нас трудятся люди, для которых верховенство права — это не просто пустой звук, а очень пустой звук. Поэтому они будут смотреть на мнение власти. Возможно, при этой власти опротестовать закон не удастся», — сказал эксперт, отметив, что, возможно, закон отменят уже после смены власти.
«Очень по-украински, если закон через полгода-год отменят»
Теоретически может случится что угодно, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Но надо понимать, что сейчас в условиях карантина можно проводить только внеочередные заседания, а вот какие вопросы рассматривать на этих заседаниях — решает парламент.
«Именно он формирует повестку внеочередных заседаний Верховной Рады. И я не припомню в Конституции норму, ограничивающую определение повестки внеочередных заседаний», — отметил эксперт, комментируя «незаконность» голосования за рынок земли.
Сейчас Зеленский будет пытаться «продать» это решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента. Об этом говорит замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.
«Специально могли допустить эти нарушения, чтобы потом отменить закон о земле», — сказал политолог.
Слово за Конституционным судом
Закон голосовался в нарушение всех возможных процедур, подчёркивает эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.
«Что будет делать Конституционный суд, сложно сказать. Но напомню, что в течение почти полутора лет — с февраля 2018 года и до отстранения бывшего главы КСУ Святослава Шевчука — Конституционный суд имел практику принятия решений о признании неконституционными законов на основании нарушения регламента.
Я понимаю, что у нас римское, а не островное право, но, тем не менее, идти на 180 градусов против своих же принятых решений новый состав Конституционного суда вряд ли будет. Потянуть время — да, возможно. Но если нарушение регламента будет доказано, то так или иначе придется признавать данное решение неконституционным», — заявил Гаврилечко.
Возможны ли протесты?
Кость Бондаренко считает, что сейчас, в условиях карантина, протесты вряд ли возможны. Тем более людям, которые живут на селе, сейчас не до протестов — у них начинается посевная.
Протесты невозможны, убеждён Кирилл Молчанов. Протестный потенциал из-за коронавируса подавлен, власть этим воспользовалась.
В Киеве нет комендантского часа или других подобных ограничений, но между тем в условиях карантина нельзя проводить массовые акции, массовые собрания, подчёркивает Владимир Фесенко.
«Но я хотел бы напомнить, что даже когда можно было проводить акции протеста, они были около Верховной Рады, но количество участвующих в них было несравнимо меньше, чем некоторые другие политические акции, не говоря уже о Майданах.
Еще одни очень существенный момент: значительная часть этих акций были нанятые люди, в том числе и Коломойским. Поэтому я бы не ожидал каких-либо массовых протестов», — пояснил политолог.
Проводить какие-то акции протеста уже после того, как закон приняли, смысл имеет разве что для мобилизации электората. Об этом говорит Юрий Гаврилечко.
«А мобилизация электората имеет смысл только тогда, когда у тебя на носу выборы. Поскольку Рада проголосовала за изменения в бюджет и деньги на выборы идут, значит, у нас выборы в октябре все-таки состоятся. По крайней мере, из сегодняшней позиции», - подытожил эксперт.