Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Однако скандальный закон принимали с очевидными нарушениями, и его вполне могут отменить, говорят политэксперты

За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требовал снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

Сколько депутатов было в зале — загадка

За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Депутаты от ОПЗЖ, в частности, заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции.

Так, по их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений. Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме.

Ночь, которая изменила Украину. Зеленский и МВФ продавили введение рынка земли © REUTERS, AP Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.

«Карантин не вечен»: протесты грядут?

Еще в конце 2019 года из-за рассмотрения закона о рынке земли по всей Украине вспыхивали акции протеста. Разные политические силы, националисты и общественные организации выступали против. Однако сейчас в связи с эпидемией коронавируса митинги на Украине запрещены, и у недовольных гораздо меньше шансов выразить свою позицию.

В свою очередь члены общественной организации «Рух сопротивления капитуляции», куда входят также участники боевых действий в Донбассе, ждет завершения карантина, чтобы выйти на протесты против рынка земли и закона о банках. Об этом организация сообщила в Facebook 31 марта.

«Карантин не вечен. Выйдем из него, сможем скорректировать все, что захотим. Или у кого-то есть сомнения, что эта власть ослабевает с каждым днем?» — говорится в сообщении.

Отмечается, что земельное законодательство изменили с нарушениями регламента и в спешке, что дает возможность в будущем использовать суды для корректировки этого законодательства.

При этом «Рух» приветствует принятие закона в целом, что, по их мнению, отдаляет Украину от России. В организации считают, что если бы закон не приняли, Украине пришлось бы просить деньги у России, а не у Международного валютного фонда (МВФ).

При этой власти отменить закон шансов нет

Насколько масштабными могут быть протесты против рынка земли, а также есть ли шансы, что закон вообще отменят (например, после опротестования в Конституционном суде), изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP Костя Бондаренко.

Отменят ли закон о рынке земли — это будет интрига на несколько ближайших лет, считает политтехнолог Сергей Слободчук. Шанс на отмену есть, говорит он.

«Но надо учитывать, что в Конституционном суде у нас трудятся люди, для которых верховенство права — это не просто пустой звук, а очень пустой звук. Поэтому они будут смотреть на мнение власти. Возможно, при этой власти опротестовать закон не удастся», — сказал эксперт, отметив, что, возможно, закон отменят уже после смены власти.

«Очень по-украински, если закон через полгода-год отменят»

Теоретически может случится что угодно, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Но надо понимать, что сейчас в условиях карантина можно проводить только внеочередные заседания, а вот какие вопросы рассматривать на этих заседаниях — решает парламент.

«Именно он формирует повестку внеочередных заседаний Верховной Рады. И я не припомню в Конституции норму, ограничивающую определение повестки внеочередных заседаний», — отметил эксперт, комментируя «незаконность» голосования за рынок земли.

Сейчас Зеленский будет пытаться «продать» это решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента. Об этом говорит замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Кузьмин: Закон о продаже земли — рейдерский захват и мошенническая схема ограбления украинцев © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Слово за Конституционным судом

Закон голосовался в нарушение всех возможных процедур, подчёркивает эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

«Что будет делать Конституционный суд, сложно сказать. Но напомню, что в течение почти полутора лет — с февраля 2018 года и до отстранения бывшего главы КСУ Святослава Шевчука — Конституционный суд имел практику принятия решений о признании неконституционными законов на основании нарушения регламента.

Я понимаю, что у нас римское, а не островное право, но, тем не менее, идти на 180 градусов против своих же принятых решений новый состав Конституционного суда вряд ли будет. Потянуть время — да, возможно. Но если нарушение регламента будет доказано, то так или иначе придется признавать данное решение неконституционным», — заявил Гаврилечко.

Возможны ли протесты?

Кость Бондаренко считает, что сейчас, в условиях карантина, протесты вряд ли возможны. Тем более людям, которые живут на селе, сейчас не до протестов — у них начинается посевная.

Протесты невозможны, убеждён Кирилл Молчанов. Протестный потенциал из-за коронавируса подавлен, власть этим воспользовалась.

В Киеве нет комендантского часа или других подобных ограничений, но между тем в условиях карантина нельзя проводить массовые акции, массовые собрания, подчёркивает Владимир Фесенко.

Дьяченко: Зеленский идет по пути Ющенко, когда целесообразность выше законности © UKRLIFE.TV

Еще одни очень существенный момент: значительная часть этих акций были нанятые люди, в том числе и Коломойским. Поэтому я бы не ожидал каких-либо массовых протестов», — пояснил политолог.

Проводить какие-то акции протеста уже после того, как закон приняли, смысл имеет разве что для мобилизации электората. Об этом говорит Юрий Гаврилечко.

«А мобилизация электората имеет смысл только тогда, когда у тебя на носу выборы. Поскольку Рада проголосовала за изменения в бюджет и деньги на выборы идут, значит, у нас выборы в октябре все-таки состоятся. По крайней мере, из сегодняшней позиции», - подытожил эксперт.