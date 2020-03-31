В понедельник, 30 марта, в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили распространение эпидемии, двусторонние отношения и снижение нефтяных котировок. К сожалению, вместо того чтобы внести вклад в борьбу с COVID-19 и отменить санкции, Вашингтон заботится о предотвращении экономического обвала

О разговоре двух лидеров мировая общественность узнала не постфактум, а от президент США Дональда Трампа, который анонсировал разговор 30 марта в эфире телеканала Fox News. Он заявил, что сразу после этого звонка в студию будет говорить с «джентльменом по имени Владимир Путин», и назвал темы, которые хотел бы обсудить со своим коллегой. Конечно, одной из них должна была стать борьба с эпидемией коровинаруса, потому что, как утверждает хозяин Белого дома, у России «большая проблема с вирусом». Стороны также планировали обсудить торговлю, о которой и так много говорят, по словам Трампа, Россия хотела бы торговать с его страной, но серьёзный ущерб нанесли слухи о содействии Москвы его победе на президентских выборах 2016 года, что в итоге оказалось чушью.

«Россия и Саудовская Аравия ведут борьбу, они снизили цены на нефть. Мы будем обсуждать энергетику. Мы не хотим, чтобы у нас была индустрия, которая выведена из игры, что, кстати, плохо и для них, и для всех. Ладить с Россией — это хорошо. Я говорил об этом во время (избирательной. — Ред.) кампании. Честно говоря, у нас есть большие проблемы с другими странами, чем с Россией», — добавил президент США.

Он не исключил, что речь также может зайти о ситуации в Венесуэле.

Россия и США на страже мирового здоровья

Беседа лидеров двух стран действительно вскоре состоялась. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп выразили серьёзную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире, проинформировали друг друга о мерах, которые предпринимаются в их странах для противодействия эпидемии, и рассмотрели возможности более тесного взаимодействия на этом направлении. Кроме того, они обменялись мнением о ситуации на мировом нефтяном рынке и решили провести консультации на уровне министров энергетики, а также договорились о продолжении личных контактов. Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В сообщении пресс-службы Белого дома акцент больше сделан на экономический аспект. В распространённом заявлении сказано, что Путин и Трамп договорились тесно сотрудничать в рамках G20 для противодействия распространению COVID-19 и оживления мировой экономики, подчеркнули необходимость обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках, а также американский лидер выразил заинтересованность в демократическом переходе в Венесуэле, поскольку он может покончить с кризисом в стране.

Через несколько часов в продолжение беседы президентов телефонные переговоры провели главы внешнеполитических ведомств. Как уточнил МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, помимо пандемии коронавируса, затронули и другие актуальные вопросы международной повестки, в том числе стратегическую стабильность и сирийское урегулирование, проблемы двусторонних отношений.

Ещё немного позже американский лидер на брифинге в Белом доме заявил: «Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлён».

Впрочем удивляться и умиляться здесь нечему — Соединённые Штаты удерживают первое место в мире по количеству заболевших COVID-19 (164 253 подтверждённых случаев, 3167 умерших, 5507 выздоровевших). Россия находится на 32 месте по этому показателю (вирус диагностирован у 1836 человек, 9 скончались, 66 выздоровели), это к слову о «большой проблеме с вирусом» в стране, как говорил Трамп. На фоне распространения инфекции по всему миру Москва прикладывает максимум усилий для её локализации и оказывает помощь наиболее пострадавшим странам.

Сблизит ли коронавирус Россию и США?

Общая беда часто сближает людей. Так и странам сейчас было бы полезно объединить усилия, забыв хотя бы на время о разногласиях, чтобы противостоять пандемии, которая не знает границ, но не всё так однозначно.

Несколько дней назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран G20 отменить односторонние ограничительные меры, которые мешают доставке товаров первой необходимости и медицинских препаратов, необходимых для более оперативной и эффективной борьбы с инфекцией. 8 государств — Россия, Китай, Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба и Никарагуа — обратились к главе Всемирной организации с просьбой потребовать, чтобы снятие санкций было незамедлительным и полным. Как подчёркивают представители МИД РФ, исключения и изъятия гуманитарного характера предусмотрены в санкционных режимах Совета Безопасности ООН, и эти предохранительные механизмы не должны давать сбоя из-за политизированных установок отдельных стран. Россия наносит ответный удар. Именно США больше других ощутят на себе экономический кризис © REUTERS, Lee Celano/File Photo | REUTERS, Lee Celano/File Photo | Перейти в фотобанк

Ведущие телеканала Fox News спросили Трампа, только что анонсировавшего звонок Путину, как он отреагирует, если российский коллега поднимет тему об отмене ограничений в отношении Москвы.

«Он, возможно, попросит об этом. Он уже в течение двух лет просит об этом. Именно я ввёл санкции, никто другой. Я проявлял большую жёсткость в отношении России, чем любой другой президент в истории страны», — ответил американский лидер.

Только вот тут неувязочка вышла. Даже не одна. Во-первых, антироссийские санкции инициировал его предшественник — 44-й президент США Барак Обама — после референдума в Крыму, по итогам которого регион вышел из состава Украины и присоединился к РФ, Трамп лишь продлевал их действие и включал в чёрные списки новые физические и юридические лица. Во-вторых, Путин публично много раз говорил, что Россия просить об отмене санкций не будет, — не она их вводила, и 30 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что с такими просьбами Путин к Трампу в разговоре не обращался.

Но на этом Трамп не остановился в перечислении своих «заслуг» по этой части. Он заявил, что знает о санкциях больше других, поскольку якобы он их против России и вводил, более того, никому до него и в голову не приходило ввести ограничительные меры в отношении газопровода «Северный поток-2». Характеризуя состояние российско-американских отношений, Трамп в эфире Fox News признал, что безупречными их назвать нельзя, но Москва и Вашингтон должны их обсуждать. Он с недоумением отметил, что сейчас США говорят с Германией, которая была их противником во Второй мировой войне, и при этом не говорит с Россией, бывшей партнёром Штатов в той войне и понесшей многомиллионные человеческие потери.

«Честно говоря, мы должны находить общий язык, но когда речь заходит об отмене санкций, то это выглядит как будто я мягкотелый», — подчеркнул Трамп.

Эта фраза наглядно демонстрирует нежелание и неготовность американского президента идти на уступки и отменять ограничения. Более того, по информации газеты The Wall Street Journal, Белый дом изучает возможность введения антироссийских санкций для стабилизации нефтяных котировок.

В комментарии РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов выразил мнение, что в ситуации, когда каждый погружён в свои проблемы и не до дипломатических переговоров, звонок Трампа Путину связан прежде всего с нефтяной темой, потому что США оказались в сложном положении: с одной стороны, президент говорит, что от низких цен людям хорошо, а с другой — представители энергетической отрасли требуют от него решить этот вопрос. При этом, по словам политолога, неясно, как Трамп может повлиять на ситуацию, потому что представить его посредником между Россией и Саудовской Аравией сложно, к тому же интересы сторон сильно различаются. В контексте борьбы с коронавирусом Лукьянов считает сотрудничество Москвы и Вашингтона тоже маловероятным, потому что каждая страна действует самостоятельно.

«Можно говорить о том, когда уже это начнёт сходить на нет и на первый план выйдут экономические проблемы, чтобы там как-то координироваться, но на практике это тоже не совсем реально. Потому что рецессия будет такой глубокой, что каждый будет выживать как может», — добавил он.

Вирус вирусом, а санкции санкциями

Нежелание отменять санкции не касается конкретно и только России.

«Руководство США, проявляя эгоизм и непонимание нынешних чувствительных условий, довело политику враждебности и максимального давления на мировое сообщество до беспрецедентного уровня. По этой причине борьба с этим убийственным вирусом, которая ведётся некоторыми находящимися под американскими санкциями странами, включая Исламскую Республику Иран, столкнулась с трудностями и протекает с большим трудом», — заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в статье, написанной для газеты «Коммерсантъ».

Он объяснил, каким образом ограничительные меры Вашингтона мешают Тегерану противостоять эпидемии. Во-первых, политика максимального давления препятствует экспорту Ирана, что приводит к сокращению источников для инвестиций. Объём поставок нефти — самого важного источника доходов исламской республики — достиг минимума, и стоимость одного барреля топлива сильно упала, в результате финансовая мощь Ирана ослабла. Во-вторых, санкции США запрещают закупку лекарств и оборудования иранским правительством. К тому же продавать Тегерану свою продукцию отказываются и компании-производители медицинского оборудования Европы из-за угроз Вашингтона. В-третьих, отказ от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, используемого авиационными компаниями Ирана, мешает стране пользоваться своим самолётным парком и использовать информационные технологии в борьбе с COVID-19. По словам Зарифа, применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы, что ведёт к гуманитарной катастрофе. Чума XXI века: их ласковый и нежный зверь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«В нынешний чувствительный момент единственное полезное дело, которое Америка может сделать, — не мешать борьбе Ирана с коронавирусом и не создавать перебои в доставке международной помощи», — подчеркнул дипломат.

По количеству заболевших коронавирусом Иран занимает седьмое место в мире (41 495 подтверждённых случаев, 2757 летальных исходов, 13 911 пациентов выздоровели). За последние 10 дней число новых подтверждённых диагнозов резко выросло: если 21 марта их было 966, то 30-го уже 3186.

«США не могут отделаться от дурных привычек: даже в разгар эпидемии планируют эскалацию боевых действий в Ираке, рассчитывая уничтожить там «проиранские группы». Победой это для США не закончится. Это уже сейчас выглядит как заранее проигранная схватка на чужой территории», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

США не могут отделаться от дурных привычек: даже в разгар эпидемии планируют эскалацию боевых действий в Ираке, рассчитывая уничтожить там «проиранские группы». Победой это для США не закончится. Это уже сейчас выглядит как заранее проигранная схватка на чужой территории. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 28, 2020

К сожалению, общая для всего человечества угроза не убедила Трампа в том, что мобилизация поможет справиться с пандемией COVID-19 намного быстрее и эффективнее, ведь инфекция государственных границ не знает, а это значит, чем сложнее эпидемиологическая обстановка в одной стране, тем больше опасности для всех остальных. К тому же, укрепив сотрудничество с лидерами других стран, президент США мог бы заработать политические очки. Например, он так и не выполнил своё предвыборное обещание 2016 года поладить с Россией из-за противостояния своих оппонентов в лице Демократической партии, а сейчас основание более чем оправданное — спасти жизни многих американцев.

Однако приближающиеся выборы президента диктуют Трампу линию поведения — и он должен действовать с оглядкой на них, сохранять лицо. Если он позиционирует себя как самого жёсткого по отношению к Москве хозяина Белого дома, то не может в одночасье назвать себя лучшим другом российского народа. Хотя обвинения в связях с Кремлём и импичмент провалились, демократы с удовольствием ухватятся за этот повод, чтобы в очередной раз обвинить Трампа в каком-нибудь опасном для страны деянии.

Впрочем, сейчас у президента США есть проблемы куда более серьёзные, чем традиционные партийные разборки, — его ключевые тезисы предвыборной программы рушатся на глазах: безработица в Штатах растёт, бизнес теряет прибыль, экономический рост завершился, и национальная экономика входит в рецессию.

Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, сейчас Трамп пытается найти баланс между эпидемической опасностью и опасностью полного экономического обвала, поскольку можно предотвратить какое-то количество смертей, а потом всю нацию превратить в нищих в один момент. Чтобы удержать страну на плаву, никаких поблажек президент не готов делать даже для собственных граждан, за лечение от коронавируса им придётся платить из собственного кармана, немного больше повезло тем, кто имеет медицинскую страховку, для них предусмотрена скидка 50%, но раскошелиться всё равно придётся.