Два Дональда в борьбе за деньги

https://ukraina.ru/20251211/dva-donalda-v-borbe-za-dengi-1072936431.html

Такое впечатление, что Скрудж Макдак умер, и место самого богатого селезня в мире освободилось. Вы же помните, что родных детей у этого скряги не было, зато был племянник Дональд Дак – ближайший родственник по мужской линии и естественный наследник. Но, где деньги, там всегда самозванцы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072937586_0:1:1400:789_1920x0_80_0_0_3bab605902e1a80a7ffdf9de70abfc5a.jpg

Сегодня за возможность сделать чужие капиталы своими сражаются сразу два Дональда: Трамп и Туск.Большинство, конечно, поставит на Трампа. Он американец, то есть соотечественник эмигрировавшего из Шотландии в США Скруджа. В его манере складывать губы при разговоре есть что-то утиное, а причёска похожа на таковую у Дональда Дака. Что же касается манеры ведения дел, то это вылитый Скрудж Макдак. В общем, в гонке за титулом самого богатого селезня в мире Трамп будет несомненным фаворитом.Но, как известно, фаворит побеждает далеко не всегда, а больше всего выигрывает тот, кто продуманно ставит на "тёмную лошадку". Даже если она "не смогла" прийти первой, потеря проигранной ставки незначительна в сравнении с возможным выигрышем. В то время, как ставящий на фаворита не меньше рискует проиграть свою ставку, а выигрыш его, в случае успеха, будет минимальным. Поэтому рассмотрим шансы Дональда Туска, обойти Дональда Трампа на повороте и сорвать самый крупный куш.В своей погоне за деньгами Трамп сделал естественную ставку на тех, у кого деньги есть, и кто может быть потенциально заинтересован в сотрудничестве с США, на Россию.Давеча, обращаясь к европейцам и расхваливая свой мирный план по Украине, он предложил вернуть Россию в мировую экономику, чтобы Европа могла восстановиться за счёт возобновления импорта российских энергоносителей. Сами же США в это время планируют обогащаться за счёт добычи полезных ископаемых на российском арктическом шельфе, а также освоения замороженных российских активов в процессе восстановления Украины.Скажите, вы всё ещё уверены, что в гонке за деньгами Трамп фаворит? Меня вот гложут сомнения, причём даже не смутные.Ладно, допустим Трамп считает, что он сможет добиться участия в освоении российских активов за счёт того, что сможет их разморозить. По принципу, поделитесь со мной, и вы получите хоть что-то, иначе не получите ничего. Допустим также он уверен, что участие США в разработке российского арктического шельфа будет выгодно российским компаниям, так как откроет им дверь на богатые рынки, и поэтому рассчитывает, что Россия с ним поделится. Но пока что за год он так и не сумел убедить своих европейских союзников даже не поддержать его мирный план, а всего лишь не препятствовать его реализации.Думаю, что Москва, добившись победы в войне, вполне может рассчитывать забрать у европейцев и прочих воришек свои активы полностью и даже с процентами без помощи Трампа. Что же касается богатых рынков, то ещё неизвестно кто будет через пару лет контролировать вход на них. Да и в том, что США контролируют этот вход сегодня есть большие сомнения. То есть, эффективность финансово-экономической стороны затеи Трампа вызывает большие сомнения.Конечно, есть ещё и политика. Но вряд ли России интересно вступать в деловые отношения с Соединёнными Штатами, в которых даже администрация Трампа не скрывает того, что пытается заключить с Москвой не мир, а перемирие, чтобы передохнуть от поражений, собраться с силами, передушить по одному союзников России, а затем вновь заняться приведением Кремля к покорности. Более того, подобного рода экономическое братание с Америкой не пройдёт бесследно для российско-китайских отношений, составляющих основу евразийской системы безопасности. Ведь Китай, учитывая намерение администрации Трампа экономически подчинить его, не может полагаться на источники необходимого ему сырья и на поставки своей продукции на рынки, контролируемые государствами, сотрудничающими с США. Да и возможности добычи и транспортировки сырья у России не бесконечны, так что в любом случае, для реализации "экономического плана Трампа" пришлось бы вновь перестраивать только что налаженную систему внешней торговли в очередной раз переориентируя её с Востока на Запад.Ну и вишенкой на торте, всю эту благодать США рассчитывают получить за российские деньги, поживиться, не вложив ни гроша, всего лишь согласившись временно выйти из конфликта в котором они проигрывают. Это вполне в стиле мафиозных друзей Трампа, с которыми он работал как застройщик, но зачем это России?Так что успех Трампа в погоне за деньгами отнюдь не очевиден. Фаворит рискует прийти вторым. А вот Туск вполне может оказаться предпоследним из двух участников забега за деньгами. По крайней мере его ставка более реалистична.Он вчера предложил Фридриху Мерцу пока не поздно выплатить компенсации от имени немецкого государства оставшимся в живых полякам – жертвам Второй мировой войны, иначе Польша сама это сделает. Скажете глупость. Вторая мировая война закончилась более восьмидесяти дет назад. Польша восточнее Вислы была освобождена осенью 1944 года, а западнее Вислы к концу февраля 1945 года. Таким образом, самым молодым потенциальным "жертвам войны", которым в момент прекращения немецкой оккупации было по 2-3 месяца от роду, в ближайшие месяцы должно исполниться 81-82 года. И сколько их там осталось, особенно с учётом того, что дети до 3-х лет вряд ли могли понимать, что происходит вокруг и страдать?В любом случае уцелевших жертв войны в Польше сейчас мало и, следовательно, компенсации много денег от ФРГ не потребуют.Именно на это и рассчитывает Туск. Так и должен подумать Мерц, а чтобы быстрее решался и меньше думал, Туск пугает его, что Польша сама начнёт выплаты. Туску хорошо – он покажет своим избирателям как он о них заботится, а Мерца будут стыдить все, в том числе и собственные избиратели. Мол, на всяких украинцев и арабов тратит сотни миллиардов, а полякам (союзникам по ЕС и НАТО) зажал каких-то пару десятков миллионов, обездолил жертв войны. Хоть Германия и пытается прекратить покаяния и выплаты, но настроения населения там всё ещё неоднозначны. Если бы речь шла о миллиардах евро, возможно, Мерца и поддержали бы, а вот несколько миллионов экономии при намерении дальше тратить десятки миллиардов на Украину и сотни миллиардов евро на вооружения в рамках подготовки к войне с Россией будут восприняты бюргерами как насмешка, мелкое сутяжничество и национальное унижение.Поэтому есть ненулевой шанс, что Мерц решит бросить полякам кость. И попадётся в ловушку.Как известно, Польша уже давно требует от Германии триллионных репарационных выплат за Вторую мировую войну. Позиция Берлина заключается в том, что все выплаты давно произведены, о чём и заключены соответствующие договоры, фиксирующие отсутствие претензий. Поэтому ФРГ никому ничего не должна.Но если будет произведена, пусть минимальная, выплата жертвам войны, германская позиция по репарациям будет моментально разрушена. Тем самым ФРГ де факто признает, что вопрос с выплатами за войну ещё не исчерпан, а значит можно говорить не только о нескольких миллионах евро подачки старикам, но и о триллионе для польской власти. Это, конечно, не значит, что Берлин немедленно бросится удовлетворять польские финансовые аппетиты, но, как было сказано выше, его переговорная позиция будет разрушена, а поляки получат надёжную зацепку – "вы же заплатили жертвам войны, значить признали, что урегулирование не завершено".Туск потому и готов провести выплаты из польского бюджета, что старики скоро умрут, но, если они получат деньги как жертвы войны, польское правительство получит возможность требовать от ФРГ компенсации трат хоть до морковкина заговенья – уже не важно будет жив ли кто-нибудь из жертв войны. Пока жива, Польша будет выступать от их имени.Немцы, конечно, будут сопротивляться и отказываться платить, но с учётом того, как часто они шли в вопросах военных компенсаций на уступки, я бы не считал шансы Туска что-то сторговать такими уж плохими. Не триллион, конечно, но пару-тройку сотен миллиардов евро из Германии вытрясти потенциально можно. Особенно пока ею руководит Мерц.В отличие от Трампа, пытающегося развести на деньги богатых и сильных, Туск рэкетирует бедных и слабых, поэтому, как по мне, у него гораздо больше шансов занять вакантное место самого богатого селезня в мире.О том, что происходит с украинцами, бежавшими в Польшу - в статье Олега Хавича "Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём"

