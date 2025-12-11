Британия признала наличие своих десантников на Украине - 11.12.2025 Украина.ру
Британия признала наличие своих десантников на Украине
Британия признала наличие своих десантников на Украине - 11.12.2025 Украина.ру
Британия признала наличие своих десантников на Украине
Гибель британского военнослужащего на Украине стала поводом для раскрытия информации о нахождении солдат Великобритании на территории постсоветской республики. Об этом сообщила британская газета The Guardian
2025-12-11T09:29
2025-12-11T09:41
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103090/30/1030903050_0:0:993:558_1920x0_80_0_0_34bb11e626633fb89e8761511232f7b7.jpg
"По имеющимся данным, младший капрал Джордж Хули, 28 лет, погиб в результате несчастного случая вдали от линии фронта во время наблюдения за испытаниями с участием украинских солдат", - сказано в публикации.Глава британского правительства Кир Стармер заявил 10 декабря в Палате общин, что Хули погиб в "трагическом несчастном случае" вдали от линии фронта, наблюдая за испытанием "новой оборонительной системы" с участием украинских военнослужащих.Стармер также отметил, что Хули погиб "в составе небольшого британского контингента на Украине"."Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, численность которых, как считается, не превышает 100 человек, отчасти потому, что не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в пропагандистских целях", - сообщило издание."Эксперты заявили, что, судя по официальным заявлениям, Хули наблюдал за испытанием поставленного Великобританией оборонительного оборудования или за тем, как украинцы учились использовать собственное снаряжение, прежде чем что-то пошло не так. По имеющейся информации, другие британские солдаты в результате инцидента не пострадали", - сказано в публикации.Издание напомнило, что Британия готовится присоединиться к Франции и более чем 30 другим странам в реализации идеи размещения войск на Украине в рамках "коалиции желающих".Также отмечено, что Британия "тесно сотрудничает с Украиной в вопросах подготовки войск и медицинского персонала, а также в разработке вооружений". В сентябре стало известно о британо-украинском плане по совместной разработке и производству беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков "Осьминог", предназначенных для уничтожения российских БПЛА.Британия возобновила присутствие своих военнослужащих на Украине в апреле 2022 года, вскоре после начала СВО и отступления российских войск от Киева. Решение было официально объявлено в июле 2023 года, отмечено в публикации."Мы не будем комментировать количество британского персонала в Украине или их местонахождение", - заявлял тогда британский министр обороны Бен Уоллес.В просочившемся в СМИ документе США говорится, что в 2023 году на Украине находилось 50 военнослужащих британского спецназа. Неоднократно упоминалось присутствие SAS и других элитных британских подразделений.Солдаты 1-го парашютного полка входят в состав британских сил специального назначения и осуществляют поддержку SAS и SBS. Военнослужащие 2-го и 3-го парашютных полков входят в состав британского подразделения быстрого реагирования.В некрологе Минобороны Британии Хули был назван "исключительным солдатом и впечатляющим младшим командиром с обширным оперативным опытом", поступившим на службу в армию в ноябре 2015 года.Хули ранее служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе. Как заявило Министерство обороны, ему были доверены обязанности более высокого звания во время его командировки на Украину.С начала СВО на Украине погибло более 40 британцев, сообщила британская газета, заметив, что "смерть Хули стала первым случаем публичного признания гибели британского солдата".В таком же духе выдержана публикация в другом массовом британском издании The Independent. Оно тоже сделало акцент на сокрытии официальным Лондоном фактов военного присутствия Британии на Украине с целью не давать повода России использовать эти факты в "пропагандистских целях".Дата гибели Хули на Украине и образец испытываемого британского оружия в публикациях не уточняется.Минобороны Украины не комментирует инцидент с британским военнослужащим. Стармер признался в гибели кадрового военнослужащего Британии на Украине вскоре после встречи с Зеленским, состоявшейся 8 декабря в Лондоне. Вместе с президентом Франции и канцлером Германии они обсуждали СВО, "мирный план Трампа" и официальный ввод "коалиции желающих" на Украину.
Британия признала наличие своих десантников на Украине

09:29 11.12.2025 (обновлено: 09:41 11.12.2025)
 
Гибель британского военнослужащего на Украине стала поводом для раскрытия информации о нахождении солдат Великобритании на территории постсоветской республики. Об этом сообщила британская газета The Guardian
"По имеющимся данным, младший капрал Джордж Хули, 28 лет, погиб в результате несчастного случая вдали от линии фронта во время наблюдения за испытаниями с участием украинских солдат", - сказано в публикации.
Глава британского правительства Кир Стармер заявил 10 декабря в Палате общин, что Хули погиб в "трагическом несчастном случае" вдали от линии фронта, наблюдая за испытанием "новой оборонительной системы" с участием украинских военнослужащих.
Стармер также отметил, что Хули погиб "в составе небольшого британского контингента на Украине".
"Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, численность которых, как считается, не превышает 100 человек, отчасти потому, что не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в пропагандистских целях", - сообщило издание.
"Эксперты заявили, что, судя по официальным заявлениям, Хули наблюдал за испытанием поставленного Великобританией оборонительного оборудования или за тем, как украинцы учились использовать собственное снаряжение, прежде чем что-то пошло не так. По имеющейся информации, другие британские солдаты в результате инцидента не пострадали", - сказано в публикации.
Издание напомнило, что Британия готовится присоединиться к Франции и более чем 30 другим странам в реализации идеи размещения войск на Украине в рамках "коалиции желающих".
Также отмечено, что Британия "тесно сотрудничает с Украиной в вопросах подготовки войск и медицинского персонала, а также в разработке вооружений".
В сентябре стало известно о британо-украинском плане по совместной разработке и производству беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков "Осьминог", предназначенных для уничтожения российских БПЛА.
Британия возобновила присутствие своих военнослужащих на Украине в апреле 2022 года, вскоре после начала СВО и отступления российских войск от Киева. Решение было официально объявлено в июле 2023 года, отмечено в публикации.
"Мы не будем комментировать количество британского персонала в Украине или их местонахождение", - заявлял тогда британский министр обороны Бен Уоллес.
В просочившемся в СМИ документе США говорится, что в 2023 году на Украине находилось 50 военнослужащих британского спецназа. Неоднократно упоминалось присутствие SAS и других элитных британских подразделений.
Солдаты 1-го парашютного полка входят в состав британских сил специального назначения и осуществляют поддержку SAS и SBS. Военнослужащие 2-го и 3-го парашютных полков входят в состав британского подразделения быстрого реагирования.
В некрологе Минобороны Британии Хули был назван "исключительным солдатом и впечатляющим младшим командиром с обширным оперативным опытом", поступившим на службу в армию в ноябре 2015 года.
Хули ранее служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе. Как заявило Министерство обороны, ему были доверены обязанности более высокого звания во время его командировки на Украину.
С начала СВО на Украине погибло более 40 британцев, сообщила британская газета, заметив, что "смерть Хули стала первым случаем публичного признания гибели британского солдата".
В таком же духе выдержана публикация в другом массовом британском издании The Independent. Оно тоже сделало акцент на сокрытии официальным Лондоном фактов военного присутствия Британии на Украине с целью не давать повода России использовать эти факты в "пропагандистских целях".
Дата гибели Хули на Украине и образец испытываемого британского оружия в публикациях не уточняется.
Минобороны Украины не комментирует инцидент с британским военнослужащим.
Стармер признался в гибели кадрового военнослужащего Британии на Украине вскоре после встречи с Зеленским, состоявшейся 8 декабря в Лондоне. Вместе с президентом Франции и канцлером Германии они обсуждали СВО, "мирный план Трампа" и официальный ввод "коалиции желающих" на Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
