При этом 19,7 тыс. человек скончались от коронавируса. Днем ранее таких было 17,9 тыс. человек, за сутки умерших стало больше на 1,8 тыс. человек.
Распространение заболевания началось в Китае, и именно в этой стране до сих пор зафиксировано самое большое число зараженных — 81,4 тыс. человек, из которых умерли 3,2 тыс. Эти числа остались практически неизменными за прошедшие сутки.
Между тем по количеству жертв болезни КНР уже более чем в два раза обогнала Италия, где более 69 тыс. зараженных и 6,8 тыс. умерших. Эти цифры на сайте coronavirus-monitor.com остались неизменными со вчерашнего вечера.
Рост заболеваемости в США идет скачкообразно, но все же несколько замедлился. Если за предыдущие сутки было выявлено почти 11 тыс. инфицированных, то за текущие примерно 8,3 тыс.
На данный момент в Штатах 54,4 тыс. зараженных, страна находится на третьем месте в мире по этому показателю после Китая и Италии. Однако умерших от коронавируса в США пока значительно меньше, всего 774 человека.
Далее в пятерке лидеров идут Испания (47,6 тыс. зараженных, 3,4 тыс. скончались), показавшая существенный рост как по заболеваемости, так и по смертности, и Германия (33,5 тыс. и 164), где эпидемия, согласно статистике, практически остановлена.
Россия
Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам, в котором объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <…> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал глава государства.
При этом он отметил, что структуры жизнеобеспечения, в частности, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт и органы властей всех уровней продолжат работу в обычном режиме.
Политолог Сергей Михеев в комментарии изданию Украина.ру высоко оценил выступление главы государства, отметив, что «кроме карантинных мер там анонсированы меры, которые фактически направлены на частичное восстановление социальной справедливости».
«Потому что речь идет о налогообложении денег, выводящихся в офшоры, — об этом уже столько лет говорят, и наконец хоть что-нибудь в этом деле будет сделано», — сказал Михеев.
По его словам, речь идет о том, что богатые люди через налоги на инвестиции будут платить больше денег государству, и это можно воспринимать вполне позитивно. Михеев полагает, что таким образом будут найдены дополнительные средства для бюджета, «потому что траты планируются огромные, — этот коронавирус потребует даже больше денег, чем предполагалось, и нужен будет дополнительный источник средств бюджета».
Между тем в России сообщили о еще двух случаях смерти людей, зараженных коронавирусом. При этом пока неизвестно, стала ли инфекция причиной их гибели.
Пожилые люди возрастом 88 и 73 года, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в больнице, сообщает РБК 25 марта со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Причины смерти не уточняются, однако известно, что у них было воспаление легких.
«У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве в больнице в Коммунарке умер первый пациент с COVID-19.
Однако 79-летняя женщина умерла не от коронавируса, а из-за оторвавшегося тромба, рассказали врачи.
Между тем целый ряд украинских СМИ, не вчитываясь внимательно в сообщения российских официальных источников, злорадно стали заявлять: "Россия наконец признала два случая смерти от коронавируса". Комментарии, как говорится, излишни.
Тем временем на Украине
География заражения расширяется. 25 марта в Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По состоянию на 25 марта в области коронавирусную инфекцию подозревали у 27 человек.
Лабораторный анализ подтвердил коронавирус пока только в одном случае. Также стало известно, что украинцы зачастую не обращаются к врачам, и бывает так, что коронавирус у них диагностируют слишком поздно.
В частности, умерший от коронавируса в Тернопольской области мужчина отказывался обращаться в больницу и занимался самолечением, рассказал губернатор региона Владимир Труш 25 марта.
Ранее стало известно, что в Тернопольской области подтвержден случай смерти от COVID-19. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.
Предполагается, что его заразил первый заболевший в регионе, священник Украинской греко-католической церкви.
Между тем и карантин на Украине соблюдают далеко не все. Негативный пример подал бывший врио генерального прокурора Украины Виктор Чумак. Он заявил, что прекратил самоизоляцию, потому что ему захотелось фруктов и йогурта и побывать рядом с людьми. Об этом 25 марта он написал в своем Facebook
«Сегодня временно, на три часа, прекратил самоизоляцию. Съездил в магазин… В селе у меня есть почти все, кроме фруктов и йогурта, поэтому вынужден ехать. Хотя это и не совсем правда. Я, как большинство людей, очень социализирован, поэтому если не пообщаться, то хоть походить рядом с людьми хочется», — отметил он.
Чумак добавил, что его впечатления от прогулки положительные. Бывший чиновник рассказал, что дефицита товаров на полках супермаркета не заметил. Кроме того, он отметил, что на алкоголь и красную икру действуют акции.
Казахстан
С 26 марта в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате закрываются все непродовольственные магазины и заведения сферы услуг. Об этом 25 марта сообщил аким мегаполиса Сапарбек Туякбаев.
Власти республики закрыли Алма-Ату на карантин 19 марта из-за вспышки коронавируса. К 25 марта в городе выявили 31 случай Covid-19.
«С завтрашнего дня приостанавливаем деятельность всех непродовольственных торговых объектов. Это малые и большие магазины. А также сфера услуг: оптики, химчистки, агентства недвижимости, автомойки, СТО и так далее. Это решение было согласовано с государственной комиссией», — сказал Туякбаев.
Аптеки и стоматологии продолжат работать, а рестораны будут торговать едой только на вынос. По его словам, эти меры позволят ограничить передвижение людей по городу во время карантина.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица