По данным портала coronavirus-monitor.com на 21:00 25 марта, в мире зафиксировано более 438,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019, это на 39 тыс. больше, чем по состоянию на вечер 24 марта

При этом 19,7 тыс. человек скончались от коронавируса. Днем ранее таких было 17,9 тыс. человек, за сутки умерших стало больше на 1,8 тыс. человек.

Распространение заболевания началось в Китае, и именно в этой стране до сих пор зафиксировано самое большое число зараженных — 81,4 тыс. человек, из которых умерли 3,2 тыс. Эти числа остались практически неизменными за прошедшие сутки.

Экономика важнее. Трамп готов перечеркнуть усилия всего мира по борьбе с коронавирусом © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Рост заболеваемости в США идет скачкообразно, но все же несколько замедлился. Если за предыдущие сутки было выявлено почти 11 тыс. инфицированных, то за текущие примерно 8,3 тыс.

На данный момент в Штатах 54,4 тыс. зараженных, страна находится на третьем месте в мире по этому показателю после Китая и Италии. Однако умерших от коронавируса в США пока значительно меньше, всего 774 человека.

Далее в пятерке лидеров идут Испания (47,6 тыс. зараженных, 3,4 тыс. скончались), показавшая существенный рост как по заболеваемости, так и по смертности, и Германия (33,5 тыс. и 164), где эпидемия, согласно статистике, практически остановлена.

Россия

Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам, в котором объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <…> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что структуры жизнеобеспечения, в частности, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт и органы властей всех уровней продолжат работу в обычном режиме.

Политолог Сергей Михеев в комментарии изданию Украина.ру высоко оценил выступление главы государства, отметив, что «кроме карантинных мер там анонсированы меры, которые фактически направлены на частичное восстановление социальной справедливости».

«Потому что речь идет о налогообложении денег, выводящихся в офшоры, — об этом уже столько лет говорят, и наконец хоть что-нибудь в этом деле будет сделано», — сказал Михеев.

По его словам, речь идет о том, что богатые люди через налоги на инвестиции будут платить больше денег государству, и это можно воспринимать вполне позитивно. Михеев полагает, что таким образом будут найдены дополнительные средства для бюджета, «потому что траты планируются огромные, — этот коронавирус потребует даже больше денег, чем предполагалось, и нужен будет дополнительный источник средств бюджета».

Между тем в России сообщили о еще двух случаях смерти людей, зараженных коронавирусом. При этом пока неизвестно, стала ли инфекция причиной их гибели.

Пожилые люди возрастом 88 и 73 года, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в больнице, сообщает РБК 25 марта со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Причины смерти не уточняются, однако известно, что у них было воспаление легких.

«У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве в больнице в Коммунарке умер первый пациент с COVID-19.

Однако 79-летняя женщина умерла не от коронавируса, а из-за оторвавшегося тромба, рассказали врачи.

Между тем целый ряд украинских СМИ, не вчитываясь внимательно в сообщения российских официальных источников, злорадно стали заявлять: "Россия наконец признала два случая смерти от коронавируса". Комментарии, как говорится, излишни.

Тем временем на Украине

География заражения расширяется. 25 марта в Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По состоянию на 25 марта в области коронавирусную инфекцию подозревали у 27 человек.

Лабораторный анализ подтвердил коронавирус пока только в одном случае. Также стало известно, что украинцы зачастую не обращаются к врачам, и бывает так, что коронавирус у них диагностируют слишком поздно.

В частности, умерший от коронавируса в Тернопольской области мужчина отказывался обращаться в больницу и занимался самолечением, рассказал губернатор региона Владимир Труш 25 марта.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области подтвержден случай смерти от COVID-19. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.

Украина после коронавируса: дефолт и 10 лет экономического ада © Украина.ру

Между тем и карантин на Украине соблюдают далеко не все. Негативный пример подал бывший врио генерального прокурора Украины Виктор Чумак. Он заявил, что прекратил самоизоляцию, потому что ему захотелось фруктов и йогурта и побывать рядом с людьми. Об этом 25 марта он написал в своем Facebook

«Сегодня временно, на три часа, прекратил самоизоляцию. Съездил в магазин… В селе у меня есть почти все, кроме фруктов и йогурта, поэтому вынужден ехать. Хотя это и не совсем правда. Я, как большинство людей, очень социализирован, поэтому если не пообщаться, то хоть походить рядом с людьми хочется», — отметил он.

Чумак добавил, что его впечатления от прогулки положительные. Бывший чиновник рассказал, что дефицита товаров на полках супермаркета не заметил. Кроме того, он отметил, что на алкоголь и красную икру действуют акции.

Казахстан

С 26 марта в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате закрываются все непродовольственные магазины и заведения сферы услуг. Об этом 25 марта сообщил аким мегаполиса Сапарбек Туякбаев.

Власти республики закрыли Алма-Ату на карантин 19 марта из-за вспышки коронавируса. К 25 марта в городе выявили 31 случай Covid-19.

«С завтрашнего дня приостанавливаем деятельность всех непродовольственных торговых объектов. Это малые и большие магазины. А также сфера услуг: оптики, химчистки, агентства недвижимости, автомойки, СТО и так далее. Это решение было согласовано с государственной комиссией», — сказал Туякбаев.

Аптеки и стоматологии продолжат работать, а рестораны будут торговать едой только на вынос. По его словам, эти меры позволят ограничить передвижение людей по городу во время карантина.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица