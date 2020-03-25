Мир вплотную приблизился к психологически важным цифрам зараженных коронавирусом. На вечер 24 марта их было почти 400 тысяч, около 18 тысяч человек скончались. А комментарии пользователи соцсетей день ото дня становятся все мрачнее и тревожнее

Болезнь собирает свою страшную жатву главным образом в Европе. По числу заразившихся COVID-2019 КНР уже более чем в два раза обогнала Италия, где около 69 тысяч случаев инфицирования и почти 7 тысяч умерших. Пугающую статистику распространения эпидемии наблюдают в Испании и США.

А Украина, где только-только начинают, насколько возможно, массовое тестирование на коронавирус, уже имеет более 100 подтвержденных случаев заражения. Впрочем, по мнению политолога, главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, если эпидемия на Украине будет развиваться по европейскому сценарию, уже через неделю зараженных будет более тысячи. Фесенко: Пока мы идем по графику начальной фазы эпидемии © wikipedia.org

«Не успел я написать, что нет обновленной статистики по COVID-19 в нашей стране, как она появилась. Как и прогнозировалось, мы перевалили рубеж в 100 подтвержденных заражений.

Подтвердились прогнозы, высказанные мной в воскресенье и понедельник. Пока мы идем по графику начальной фазы эпидемии, проявившемуся в других странах. Но темпы развития эпидемии относительно умеренные. Все-таки эффект от карантина есть.

Напомню еще один прогноз (по опыту других стран). Примерно через неделю мы можем выйти на рубеж в 1000 подтвержденных заражений и около 30 умерших от этой заразы. Если это произойдет до конца марта — значит, темпы развития эпидемии достаточно высокие (хотя это может быть и эффект от более массового тестирования), если в начале апреля, то это — умеренный вариант развития эпидемии», — отмечает политолог.

При этом в стране складывается уникальная для современного мира и абсолютно парадоксальная ситуация, когда идущая медицинская реформа Ульяны Супрун предполагает не увеличение количества столь необходимых во время эпидемии профильных больниц, а их сокращение.

Об этом, в частности, напоминает эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко на своей странице в соцсети Facebook. Гаврилечко: Украина станет единственной страной, закрывающей больницы во время эпидемии © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

«Процессы, которые уже сейчас начались и с 1 апреля захлестнут медицинские учреждения в Украине, будут иметь настолько трагические последствия для всех наших граждан, что нынешний карантин покажется мелочью, недостойной внимания.

Украина станет первой и единственной в мире страной, которая закрывает специализированные больницы и увольняет инфекционистов и пульмонологов в период эпидемии респираторного заболевания», — возмущается он.

Принимая во внимание ужасающее состояние медицины, украинским гражданам не остается ничего другого, как надеяться на то, что итоги эпидемии не будут сильно разрушительными.

К примеру, главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов написал, что профилактические меры в стране, безусловно, нужны — но разумные и целевые, так как коронавирус уже превратился из болезни в инструмент большой политики. Теплов: Остановит эпидемию не военный карантин, а массовый иммунитет © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«Остановит эпидемию не военный карантин, а массовый иммунитет…

Мы не китайцы, либеральная демократия — это не правительство КНР. У нас так не получится. У нас получится по-другому.

Кстати говоря, в одном из южных районов Хмельницкой области своя собственная эпидемия коронавируса, по всей видимости, состоялась еще в январе. Несколько десятков стариков внезапно в течении трех недель дружно скончались из-за быстротечной пневмонии. Очень многие дружно переболели тем, что в амбулатории определили как ОРВИ и "наверное, грипп". Сейчас в районе никто практически не болеет. И здесь началась эксгумация январских бабушек, чтобы взять анализ на коронавирус.

И у меня вообще начинает формироваться смутное пока (не профессионально-медицинское, а просто логическое) видение того, что мы в эпидемии уже как минимум три месяца и коллективного иммунитета у нас достаточно много. Может, тьфу-тьфу, поэтому и эпидемия развивается достаточно медленно, по крайней мере она имеет локально-территориальный характер.

Профилактические меры нужны. Но не панические, а разумные и целевые. Есть аудитория риска, вот ей и нужно заниматься. Коронавирус превратился из болезни в большую политику», — рассуждает журналист.

При этом, кроме медицинского аспекта, во время лишь разворачивающейся эпидемии перед Украиной в полный рост становится еще одна важна проблема — продовольственная.

Так, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook замечает, что кризис, связанный с эпидемией коронавируса, доказал необходимость резко усилить продовольственную безопасность Украины. Спиридонов: Сейчас есть два фронта для сохранения стабильности — медицинский и продуктовый © скриншот с в идео UKRLIFE.TV | скриншот с в идео UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

«Ситуация в Украине постепенно ухудшается, и уже официально говорят, что заболевших коронавирусом около 100 человек! Сколько их в реальности, мы можем только догадываться, поскольку очень мало людей реально проверили.

Нужно понимать, что сейчас в Украине есть два фронта для сохранения относительной стабильности: медицинский и продуктовый. Обе сферы уже работают на износ, и даже в относительно благополучном Киеве постепенно начинаются перебои с поставками продуктов питания и необходимых медикаментов.

К сожалению, после преодоления пандемии жизнь людей в Украине и мире далеко не сразу станет прежней. Возможно, это пойдёт нам на пользу и позволит стать сильнее, поскольку придёт понимание, что необходимо обеспечивать себя всем необходимым внутри страны. Импорта станет намного меньше, так как границы закрыты, а платёжеспособность нашей национальной валюты падает на глазах.

Интересы отечественного бизнеса сейчас должны стать приоритетом для власти, так же, как и обеспечение медицинской сферы», — убежден Спиридонов.

Пока более спокойная ситуация с распространением опасной инфекции наблюдается в ЛДНР. Как пишет донецкая журналистка Елена Блоха, согласно информации от Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, в регионе пока нет заболевших. Блоха: В ДНР нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом © Facebook, Елена Блоха

«По состоянию на сегодня, 24 марта, в Донецкой Народной Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией, заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

В больницах под наблюдением находится 71 человек, из них 4 детей. Они прибыли из европейских стран: Италии, Швейцарии и т.д. В данный момент пациенты проходят тестирование на коронавирус. Тестов в достаточном количестве.

247 человек находятся на самоизоляции, из них 202 за последние сутки», — уточняет Елена Блоха.

Однако, по мнению многих пользователей соцсетей, пандемия COVID-19 вскрыла неспособность правительств многих европейских стран адекватно реагировать на эпидемиологические угрозы.

Об этом, в частности, рассуждает израильский политолог Соломон Манн. Израильский политолог: Наивность людей, управляющих целыми странами, устрашает © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Швеция решила не вводить строгий карантин, не останавливать предприятия и малые бизнесы.

Шведское правительство говорит: пусть все болеют, смертность не такая уж высокая. Если мы остановим страну — умрет больше людей. Правда, с чего это умрет больше людей при карантине — шведские социалисты не сообщают.

Бразильский президент Болсонару тоже призывает отказаться от жесткого карантина. "Дети не в группе риска — зачем им карантин?" — спрашивает он.

Правда, он почему-то не думает, что если заразятся дети, то они придут домой и заразят всех взрослых — ведь не в школе же им жить!

Порой наивность людей, управляющих целыми странами и народами, устрашает…» — возмущается израильский политолог.

А российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин призывает критически анализировать и учитывать негативный опыт некоторых европейских стран. Юсин: России нужно обязательно учесть негативный опыт Испании © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Испания становится европейским лидером по темпам распространения коронавируса. За вчерашний день число заболевших там увеличилось почти на семь тысяч (6922), тогда как в Италии — на 5249.

Я же выделю один момент. То, в чем другим странам (в том числе России) обязательно надо учесть опыт Испании — в том числе негативный. Среди заразившихся (всего их в стране сейчас чуть более 42 тысяч) — огромный процент врачей и других медицинских работников: около четырех тысяч!

Причина — катастрофическая ситуация с обеспечением их средствами защиты. В результате врачам самим приходится изготавливать халаты из мешков для мусора, самим дезинфицировать одноразовые хирургические маски, чтобы повторно их использовать (запасов нет)», — констатирует российский журналист.

Пользователи социальных сетей все чаще обращают внимание на разные подходы руководства государств в борьбе с пандемией коронавируса. Тяжелые последствия несвоевременных противоэпидемиологических мер, которые наблюдаются в станах «цивилизованного Запада», приводят комментаторов к мысли, что только четкие и зачастую очень жесткие действия государственных органов могут сдержать распространение инфекции.

Многие уверены, что пандемия коронавируса будет иметь, кроме всего прочего, и существенные политические последствия. И, скорее всего, приведёт к падению или переформатированию многих правительств. Украина — в первом ряду таких стран.