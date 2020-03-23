Вечером 22 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в телеэфире заявил, что внеочередное заседание по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса всё же состоится. По его словам, депутаты нарабатывают ряд законопроектов, а парламент в целом не ушел на карантин — «работа ведётся в режиме заседаний комитетов».
По мнению экспертов, на внеочередном заседании Рада может проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине. Тем более что на Украине политики и чиновники всё чаще высказываются за режим ЧП.
Так, 23 марта даже появился "ультиматум Емца": министр здравоохранения Илья Емец заявил, что намерен уйти в отставку в случае, если власти откажутся вводить в стране режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса.
О заявлении Емца со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил Telegram-канал «Резидент». Впрочем, отмечается, что окончательное решение еще не принято. Вероятнее всего, введут ли в стране режим ЧП или нет, будет ясно после вечернего заседания в Офисе президента, где, как ожидается, будут озвучены первые результаты экспресс-тестов на коронавирус из разных регионов Украины.
Политические эксперты рассказали Украине.ру, найдутся ли в Раде голоса за режим ЧП, кому этот режим выгоден и проголосуют ли депутаты за какой-то другой скандальный закон «под шумок» борьбы с эпидемией.
Голоса «за» есть, но есть ли смысл?
Сейчас будет нетрудно собрать нужные голоса в Раде за введение ЧП, считает руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. По его словам, в данной ситуации грань между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением достаточно невелика.
«Более того, чрезвычайное положение, которое вводится по закону на основе пандемии, не предусматривает серьёзных политических ограничений. Так что я не думаю, что депутаты как-то будут противодействовать этому решению.
Что касается самой ситуации, то это может быть негативно воспринято гражданами Украины, которые боятся не столько коронавируса, сколько социальных и экономических последствий карантина. Это единственное, что может сдержать депутатов от голосования», — пояснил эксперт.
Помимо борьбы с эпидемией в Раде могут рассматриваться вопросы, связанные с экономическими нюансами: изменения в бюджет в связи с введением в некоторых областях Украины чрезвычайной ситуации, внесение правок в контексте местных налогов, там может быть и другая повестка. Об этом говорит политолог Алексей Якубин.
Введение ЧП — преждевременное решение, считает замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Пользы будет немного, но проблема еще в том, что Рада может не собраться, так как есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, отмечает эксперт.
«Пока что это такая, знаете, информационная проверка боем: запустили идею и будут смотреть, какая на нее обратная реакция», — считает политолог.
ЧП на Украине: кому это выгодно
Сложно говорить, кто из политиков выиграет из-за ЧП: риски очень велики, говорит Кость Бондаренко. Он поясняет, что каждый игрок считает, что он останется в выигрыше.
«Я боюсь, что никто из игроков общеукраинского масштаба в выигрыше не окажется. В выигрыше могут оказаться региональные лидеры, которые будут возглавлять непосредственные штабы и на которых ляжет основная нагрузка в борьбе с коронавирусом.
В информационном выигрыше могут оказаться представители крупного бизнеса, поскольку они сегодня являются основными действующими лицами, которые выполняют задачу по материальному обеспечению больниц и других лечебных заведений», — сообщил политолог.
В случае введение ЧП усилится силовой блок и лично глава МВД Арсен Аваков, подчёркивает Алексей Якубин.
«Аваков в последнее время начал резкую активность, он пишет об экономических планах и о том, что будут введены режимы в отношении городов. Хотя это все не в компетенции министра внутренних дел.
Явно заметно желание Авакова использовать эту всю историю для усиления собственного влияния. Часть ключевых игроков это также понимает.
Поэтому, если говорить о том, будет ли принято Верховной Радой чрезвычайное положение, я этого не исключаю, но ключевой момент — как это будет выписано», — рассказал эксперт, пояснив, что в рамках действующего профильного закона эпидемия не является основанием, чтобы останавливать политическую жизнь в стране, работу СМИ и так далее.
В целом он допускает, что если Рада и проголосует за, то в очень облегчённом варианте, потому что чрезвычайное положение в полном варианте показывало бы очень сильное увеличение роли силового блока.
«Я не уверен, что президенту Зеленскому это нужно в данной ситуации, и что это нужно обществу», — заявил Молчанов.
Кирилл Молчанов также убеждён, что введение ЧП существенно усилит позиции Авакова: силовики, полиция, Нацгвардия, военные будут иметь очень широкие полномочия, а Зеленскому вряд ли это нужно.
«Тут есть еще и обратная сторона медали. Проголосовать, допустим, проголосуют. А как это реализовать на практике? Это что, военные патрули будут ходить по улицам? Как это решение воплотить в жизнь — и так в стране полный бардак. Чтоб не получилось, что решение примут, но не смогут контролировать ситуацию на улицах и в городах», — сказал политолог.
Не только коронавирус: будут ли депутаты голосовать за другие законопроекты
Пока не приходится говорить о том, что Рада может проголосовать за какие-то серьёзные законопроекты, кроме связанных с борьбой с эпидемией, отмечает Кость Бондаренко. По его словам, закон о земле требует дополнительных консультаций во фракции «Слуга народа», а там сейчас серьёзный раскол.
«Вряд ли смогут проголосовать за избирательный кодекс: для этого нужно две трети голосов, а их сейчас попросту нет. Проголосовать могут за четырёх министров, которых сейчас не хватает. Это максимум, чего можно ожидать», — рассказал эксперт.
Вопрос введения рынка земли снят с повестки, так как нет четких подтверждений, что МВФ даст деньги Украине, подчёркивает Кирилл Молчанов.
Политолог поясняет: власть прекрасно понимает, что если МВФ не дает деньги, то идти еще на открытое принятие непопулярного решения — это выстрелить себе в ногу.
«Я бы не исключал, что могут проголосовать кадровые назначения. Назначить или уволить главу антикоррупционного бюро, назначить нового главу ГБР, назначить еще ряд вице-премьеров. Но такие тонкие темы, как земля, трогать в ближайшее время не будут», — прогнозирует Молчанов.