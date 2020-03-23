В понедельник, 23 марта, Украина оказалась на грани режима чрезвычайного положения по всей стране из-за эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Илья Емец угрожает отставкой, если ЧП не введут, а спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты готовятся к внеочередной сессии (на которой и могут ввести режим ЧП)

Вечером 22 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в телеэфире заявил, что внеочередное заседание по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса всё же состоится. По его словам, депутаты нарабатывают ряд законопроектов, а парламент в целом не ушел на карантин — «работа ведётся в режиме заседаний комитетов».

По мнению экспертов, на внеочередном заседании Рада может проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине. Тем более что на Украине политики и чиновники всё чаще высказываются за режим ЧП.

Так, 23 марта даже появился "ультиматум Емца": министр здравоохранения Илья Емец заявил, что намерен уйти в отставку в случае, если власти откажутся вводить в стране режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса.

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Политические эксперты рассказали Украине.ру, найдутся ли в Раде голоса за режим ЧП, кому этот режим выгоден и проголосуют ли депутаты за какой-то другой скандальный закон «под шумок» борьбы с эпидемией.

Голоса «за» есть, но есть ли смысл?

Сейчас будет нетрудно собрать нужные голоса в Раде за введение ЧП, считает руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. По его словам, в данной ситуации грань между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением достаточно невелика.

«Более того, чрезвычайное положение, которое вводится по закону на основе пандемии, не предусматривает серьёзных политических ограничений. Так что я не думаю, что депутаты как-то будут противодействовать этому решению.

Что касается самой ситуации, то это может быть негативно воспринято гражданами Украины, которые боятся не столько коронавируса, сколько социальных и экономических последствий карантина. Это единственное, что может сдержать депутатов от голосования», — пояснил эксперт.

Карантин на Украине растянется на 2-3 месяца — СМИ © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Алексей Якубин.

Введение ЧП — преждевременное решение, считает замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Пользы будет немного, но проблема еще в том, что Рада может не собраться, так как есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, отмечает эксперт.

«Пока что это такая, знаете, информационная проверка боем: запустили идею и будут смотреть, какая на нее обратная реакция», — считает политолог.

ЧП на Украине: кому это выгодно

Сложно говорить, кто из политиков выиграет из-за ЧП: риски очень велики, говорит Кость Бондаренко. Он поясняет, что каждый игрок считает, что он останется в выигрыше.

«Я боюсь, что никто из игроков общеукраинского масштаба в выигрыше не окажется. В выигрыше могут оказаться региональные лидеры, которые будут возглавлять непосредственные штабы и на которых ляжет основная нагрузка в борьбе с коронавирусом.

В информационном выигрыше могут оказаться представители крупного бизнеса, поскольку они сегодня являются основными действующими лицами, которые выполняют задачу по материальному обеспечению больниц и других лечебных заведений», — сообщил политолог.

В случае введение ЧП усилится силовой блок и лично глава МВД Арсен Аваков, подчёркивает Алексей Якубин.

«Аваков в последнее время начал резкую активность, он пишет об экономических планах и о том, что будут введены режимы в отношении городов. Хотя это все не в компетенции министра внутренних дел.

Явно заметно желание Авакова использовать эту всю историю для усиления собственного влияния. Часть ключевых игроков это также понимает.

Поэтому, если говорить о том, будет ли принято Верховной Радой чрезвычайное положение, я этого не исключаю, но ключевой момент — как это будет выписано», — рассказал эксперт, пояснив, что в рамках действующего профильного закона эпидемия не является основанием, чтобы останавливать политическую жизнь в стране, работу СМИ и так далее.

Чрезвычайное положение на Украине: мнения "за" и "против" © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Я не уверен, что президенту Зеленскому это нужно в данной ситуации, и что это нужно обществу», — заявил Молчанов.

Кирилл Молчанов также убеждён, что введение ЧП существенно усилит позиции Авакова: силовики, полиция, Нацгвардия, военные будут иметь очень широкие полномочия, а Зеленскому вряд ли это нужно.

«Тут есть еще и обратная сторона медали. Проголосовать, допустим, проголосуют. А как это реализовать на практике? Это что, военные патрули будут ходить по улицам? Как это решение воплотить в жизнь — и так в стране полный бардак. Чтоб не получилось, что решение примут, но не смогут контролировать ситуацию на улицах и в городах», — сказал политолог.

Не только коронавирус: будут ли депутаты голосовать за другие законопроекты

Пока не приходится говорить о том, что Рада может проголосовать за какие-то серьёзные законопроекты, кроме связанных с борьбой с эпидемией, отмечает Кость Бондаренко. По его словам, закон о земле требует дополнительных консультаций во фракции «Слуга народа», а там сейчас серьёзный раскол.

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Вопрос введения рынка земли снят с повестки, так как нет четких подтверждений, что МВФ даст деньги Украине, подчёркивает Кирилл Молчанов.

Политолог поясняет: власть прекрасно понимает, что если МВФ не дает деньги, то идти еще на открытое принятие непопулярного решения — это выстрелить себе в ногу.

«Я бы не исключал, что могут проголосовать кадровые назначения. Назначить или уволить главу антикоррупционного бюро, назначить нового главу ГБР, назначить еще ряд вице-премьеров. Но такие тонкие темы, как земля, трогать в ближайшее время не будут», — прогнозирует Молчанов.