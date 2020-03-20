Мы вот заметили, и не только мы, сходные суждения не так давно высказал, например, пользователь «Фейсбука» Сергей Меркулов.

Собственно, началось всё с отставки главы Офиса президента Андрея Богдана, за которой последовала отставка правительства Гончарука и нечаянный конфликт с «соросятами».

Жданок: Эпидемия показала, что вся конструкция «европейского дома» была порочна
Жданок: Эпидемия показала, что вся конструкция «европейского дома» была порочна
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Конфликт был именно что нечаянный — Зеленский явно не собирался ссориться ни с ними, ни тем более с их «крышей» в лице украинского олигарха Виктора Пинчука, международного спекулянта Джорджа Сороса, демпартией США и МВФ. Большую их часть (включая Тимофея Милованова, которого с лёгкой руки Игоря Коломойского многие называет не иначе как «дебилом») планировалось оставить на постах. Но что-то пошло не так, и они сами отказались от должностей.

Следствий этого конфликта было много.

Во-первых, под угрозой оказались и так не блестящие отношения Зеленского с демократами (отношения с республиканцами он испортил ещё раньше). Впрочем, пока неясно, кто станет следующим президентом, в американские дела лучше действительно не лезть, чтобы не оказаться в положении Порошенко.

Во-вторых, под угрозой оказались отношения с МВФ. Фонд, конечно, сама дипломатичность, но и до наступления мирового финансового кризиса в словесах его представителей довольно определённо звучало «денег нет, но вы держитесь». Сейчас условий всего полтора — закон о «Приватбанке» (на этом МВФ настаивает) и закон о земле (это МВФ «рекомендует»).

В-третьих, в кризисном положении оказалось монопартийное большинство, в котором начались трения. Потом уже были минские переговоры Андрея Ермака, следствием которых стал уже открытый раскол во фракции «Слуги народа» — около 30 депутатов выступили против внешнеполитического курса президента.

Зеленскому пришлось срочно менять всю властную конструкцию, и он её сменил — ему удалось опереться на олигархический консенсус, в который вошли Ринат Ахметов, Андрей Веревский, с какими-то, видимо, оговорками Виктор Пинчук и Игорь Коломойский. Конфликт последнего с Ахметовым и Пинчуком не прекращается, но темой консенсуса, по-видимому, не является. Президент же парит над схваткой, не отказываясь от гарантий, по-видимому, данных Коломойскому.

Порошенко не вошёл точно, а статус главы МВД Арсена Авакова уточняется — Зеленский, конечно, хочет его снять, но вес этого политика для него пока неподъёмный. В то же время равноправным игроком вместе с другими участниками консенсуса он не является — в его весе слишком велика административная и слишком мала финансовая составляющая.

Соответственно, в Раде появилась новая конфигурация — большинство старого большинства + группы «За будущее» (Коломойского) и «Доверие» (Веревский и все-все-все — группу собирали с бору по сосёнке).

Введение фактического чрезвычайного положения (под видом карантина) внесло существенные дополнения в эту картину мира. Причём назначение нового генпрокурора — это частность. Всё глобальнее.

Зеленский договорился с олигархами о том, что они помогут стране (в смысле ему удержаться во главе страны) финансово.

С одной стороны, это означает повышение веса олигархов и получение ими экономических преференций.

Лесев: Эпидемия коронавируса заставила задуматься, зачем нам такое государство
Лесев: Эпидемия коронавируса заставила задуматься, зачем нам такое государство
© Facebook, Игорь Лесев

Ахметов (не Пинчук — именно Ахметов) сообщил, что его аналитики готовят программу выхода из кризиса (не совсем так, но Украина и в кризис толком не вошла).

Прекратилось весьма странное укрепление курса национальной валюты — он рухнул, что, разумеется, выгодно экспортёрам (т.е. всем членам консенсуса). Справедливости ради надо сказать, что никакой конспирологии тут нет — в условиях обрушения нефтяных котировок гривна и должна была упасть. Даже рубль упал, а уж российские-то резервы куда как больше украинских.

Сам по себе режим карантина пускает под каток малый и средний бизнес, делая безальтернативными крупные торговые сети, которые прямо или косвенно контролируются олигархами.

С другой стороны, снижается влияние МВФ.

Деньги ведь можно получить от олигархов, а вероятность получения средств от МВФ в условиях глобального кризиса не так уж велика — скорее уж они будут спасать Италию с Испанией. Кстати, эта мысль оказалась настолько очевидной, что даже сам МВФ выступил с опровержением — нет, мол, от сотрудничества с нами никто не отказывался, продолжаем работать. Примечательна сам постановка вопроса — слухи не о том, что МВФ не хочет работать с украинской властью, а что украинская власть не хочет работать с МВФ… Но что-то подсказывает, что вероятность принятия нужных МВФ законов в нужной МВФ конфигурации существенно снизилась. И вообще, кажется, что сейчас пресловутые ахметовские аналитики обдумывают в основном вопрос относительно того, что будет больнее — договариваться с кредиторами об отсрочке или просто объявить дефолт, и дело с концом. Второй вариант представляется весьма перспективным (просто потому, что украинский дефолт никак не останется единственным), и в МВФ не могут этого не понимать.

«Ищем смыслы». После эпидемии коронавируса нас ждет новый мир: а будет ли там Украина?
«Ищем смыслы». После эпидемии коронавируса нас ждет новый мир: а будет ли там Украина?

Разумеется, карантин предполагает ограничение до нуля почти любой уличной активности. Пока ещё нет — поскольку положение Авакова не определено, то подконтрольные ему националисты имеют возможность ограничения нарушать, но будем посмотреть. Если Зеленскому придёт в голову использовать для борьбы с вирусом танки, как в Париже, вряд ли на это кто-то обратит внимание в нынешнем изрядно свихнувшемся мире.

Ну и вишенка на торте — юридическое закрепление. После инцидента с депутатом Сергеем Шаховым, который, как оказалось, действительно подхватил «корону», обсуждаются разные варианты дальнейшей работы Рады. В основном — два: дистанционная работа и расширение полномочий президента и Кабмина. Как именно можно расширить полномочия исполнительной власти, не разъясняется, но, вероятно, некоторые их шаги «в интересах борьбы с эпидемией» могут утверждаться Радой задним числом. Включая те, которые, по идее, будут действовать как законы. У Украины, кстати, подобный опыт был — в 1992-93 годах правительство Кучмы имело право принимать декреты, которыми регулировалась экономическая жизнь (кстати, Рада их не утверждала). Удивительно, но некоторые из них до сих пор действуют…

Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики
Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Разумеется, такого рода изменения потребуют внесения изменений в Конституцию, на что Рада пока что не способна. Однако угроза эпидемии открывает перед властью такие возможности…

В общем, есть основания полагать, что к концу нынешней паники и экономическая, и политическая картина Украины очень сильно поменяются. В частности, весьма скудная украинская демократия изрядно сократится. А вот возможности олигархов, напротив, вырастут. В том числе, вполне вероятно, за счёт сокращения западного влияния.     