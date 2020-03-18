На Украине новый генпрокурор - народные депутаты поддержали предложение президента Владимира Зеленского о назначении на эту должность Ирины Венедиктовой. Украина.ру вспоминает резонансные дела, которые ГПУ должно распутать, и делает выводы, есть ли шансы преодолеть негативное наследие, скопившееся после Руслана Рябошапки и его предшественников

Что известно о Венедиктовой

Ирина Венедиктова — доктор юридических наук, до ухода в политику заведовала кафедрой гражданского права Харьковского университета. В одном из интервью она сказала, что присоединилась к команде Владимира Зеленского в качестве советника по правовым вопросам осенью 2018 года, то есть за несколько месяцев до его объявления о намерении баллотироваться.

По словам Венедиктовой, будущему президенту ее порекомендовал ее коллега, нынешний первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, знакомый с Зеленским еще по КВН. В его команде она стала спикером по юридическим вопросам, а затем прошла в парламент, будучи третьим номером списка «Слуги народа». В Раде она возглавила комитет по вопросам правовой политики, призванный реформировать судебную систему страны. Ирина Венедиктова. Биографическая справка © Facebook, Ирина Венедиктова

В декабре 2019 г. Венедиктова заняла должность главы ГБР, продолжив расследование уголовных дел, связанных с бывшим руководством страны. Ведь именно отсутствие посадок коррупционеров и одиозных деятелей эпохи Порошенко, ранее широко обещанных, являлось одной из главных претензий общества к Зе-команде.

На своем посту главы ГБР Венедиктова уже снискала себе славу оппонента ярых сторонников Майдана — националистов и «порохоботов». Так, одним из ее заместителей стал Александр Бабиков — адвокат экс-президента Януковича, представлявший его интересы в ряде уголовных дел, начатых после госпереворота. Бабиков должен курировать расследование преступлений, совершенных на Майдане. А непосредственно она сама заявляла, что выступает за пересмотр закона об амнистии участников Евромайдана, поскольку данный документ мешает объективному расследованию убийств правоохранителей на Майдане. Все это «майдановцы» называли «признаками реванша». Прокурор на Украине новый, надежды старые © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помимо этого, Венедиктова раскритиковала экс-президента Порошенко за систематические неявки на допросы по уголовным делам, пригрозив применить в отношении него принудительный привод. Впрочем, следствие и перевод бывшего главы государства из статуса свидетеля в статус подозреваемого блокировался бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой — ярко выраженным агентом Демократической партии США. Теперь есть шанс, что прогресс по резонансным делам может иметь место.

«Наш источник сообщает, что приоритетными делами нового Генпрокурора будут коррупционные дела, связанные с армией. Также нужно отметить, следующие темы, по которым будут вести активную работу:

— Дела, связанные с майданом. Теперь будут расследовать все дела, а не «выборочно».

— Убийство Шеремета.

— Трагедия в Одессе 2 мая 2014 г и роль в ней бывших чиновников.

— Дело Гандзюк (Херсон).

— коррупционные дела экс-власти, особенно окружение экс-президента Порошенко.

Стоит заметить, что будет сейчас огромный «толчок» в деле о кровавой бойне в Одессе, где «активист» Сергей Стерненко зарезал одного человека во время драки.

Это дело будет на личном контроле Венедиктовой», — пишет Телеграм-канал «Легитимный».

Отвечая на вопрос нардепа Александра Дубинского, что будет с делами экс-президента Порошенко и националиста Стерненко, новый генпрокурор пообещала продвигать их быстро, но в законном русле.

«Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться», — отметила Венедиктова.

Дела Майдана и трагедия 2 мая 2014 г в Одессе

Начинать, конечно, нужно, в первую очередь, с дел, связанных с Майданом, являющихся краеугольными в цепи событий, приведших Украину к гражданской войне, потере территорий, деградации государства, экономики и десятков тысяч сломанных человеческих судеб. Так, в ГПУ есть все материалы касательно стрелков из группы Парасюка — Бубенчика, стрелявших по сотрудникам правоохранительных органов в трагические дни февраля. Фамилии тех, кто организовывал подвоз оружия на Майдан, тоже известны — это бывшие нардепы Андрей Парубий, Сергей Пашинский и экс-генпрокурор Юрий Луценко. Сможет, а главное, захочет ли ГПУ распутать этот клубок до конца, окончательно подорвав мифологию «мирного Майдана» и «Небесной сотни» — огромный вопрос.

Но не раскрыв и не доведя эти дела до суда, можно забыть о правовом государстве в Украинне. Когда преступники, погубившие сотни человек, остаются на свободе, остальное население понимает это, как право решать свои проблемы тем же путем — через убийства и преступления. Режим внутренней изоляции. Как его используют власти и националисты Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

В эту же канву укладывается дело о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, которая только по официальным данным унесла жизни 48 человек. Еще при Порошенко Генеральная прокуратура во главе с Юрием Луценко сделала всё, чтобы похоронить расследование и замести следы. «Виновными» заранее были назначены задержанные на Греческой площади 20 представителей Куликова поля. Судебное дело против них представляло собой бег по кругу длиной в 3,5 года. С сентября 2014 г. несколько раз обвинительный акт возвращался в прокуратуру ввиду недоработки. Четыре раза дело рассматривалось с самого начала из-за самоотвода судей. В итоге 18 сентября 2017 года коллегия судей города Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области вынесла всем им оправдательный вердикт, несмотря на колоссальное давление националистов. Двоих из активистов Куликова поля — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова держали за решеткой еще 2 года по абсолютно надуманным обвинениям в «сепаратизме». В то же время, настоящие убийцы, такие как стрелок-«майдановец» с Греческой площади Сергей Ходияк, благополучно избежали ответственности за свои преступления и по сей день разгуливают на свободе. Хотя в Одессе имеются и видео-, и фотоматериалы, а также свидетели его преступлений.

Совсем никак не был затронут эпизод с поджогом в Доме профсоюзов, который при Порошенко пытались повесить на погибших представителей «Антимайдана» в русле абсурдной логики «сами себя сожгли». 27 августа прошлого года было открыто уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. По мнению Андрея Портнова Парубий должен оказаться на скамье подсудимых по трем статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 294 (организация массовых беспорядков, причинивших гибель людей), ч. 2 ст. 258 (осуществление террористического акта — применение оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей), а также ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия без специального разрешения).

Чтобы докопаться до истины в деле 2 мая, необходимо провести изъятие личного дела Парубия и снятие копий со всех его решений в период, когда спустя полгода после событий Евромайдана политик занимал кресло секретаря СНБО, получение информации о его командировочных листах и переписке с парламентской следственной комиссией, которая в 2014 году изучала обстоятельства массовой гибели людей в Одессе. Кроме того, целесообразно установить всех лиц, с которыми контактировал Парубий — участников «майдановского» движения, в частности, наличие разрешения на ношение оружия у бывшего советника главы одесской полиции Руслана Форостяка, руководителя общественной организации «Совет общественной безопасности» Марка Гордиенко и других участников событий. Прокурор на Украине новый, надежды старые © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Коррупция Порошенко и его окружения

Фигурантом 13 уголовных дел является экс-президент Петр Порошенко. Напомним о них.

13 мая 2019 г. Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу «ПриватБанка».

Заявление подали судьи Окружного административного суда Киева против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия. 18 апреля того же года после решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации «ПриватБанка», Порошенко пугал украинцев экономическим коллапсом в случае избрания президентом Владимира Зеленского и возвращения банка Коломойскому.

В тот же день было созвано экстренное заседание СНБО, где действующий на тот момент глава государства, то есть Порошенко поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить наличие оснований для открытия уголовного дела на судей «за неправосудное решение». Такие действия можно расценивать как давление, посягательство на независимость судов, что квалифицируется ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов). Кирилл Молчанов: Новый генпрокурор Украины посадит всех топ-преступников страны © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

21 мая Порошенко стал фигурантом дела за попытку свержения конституционного строя (ст. 109 УК Украины), государственную измену (ст. 111 УК) и превышение власти (ст. 426 УК). Заявление в ГБР подал известный юрист Андрей Портнов.

Основанием послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда Военно-морские силы Украины устроили провокацию, пытаясь по приказу из Киева самовольно пересечь пролив. Итог — столкновение с погранслужбой РФ, арест украинских моряков. Позже президент Порошенко инициировал введение в стране военного положения.

По версии Портнова, данные действия экс-президент совершил умышленно, чтобы спровоцировать РФ на ответные действия. Это несло риск для жизни и здоровья украинских моряков.

Два дела были открыты 22 мая. Первое из них открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 22 мая. Оно связано с мошенническими схемами в энергетике, с помощью которых через ряд облэнерго миллиарды расхищались в интересах Порошенко и замглавы фракции БПП Игоря Кононенко.

Все началось с того, что в Украину вернулся бывший директор компании «Энергомережа» Дмитрий Крючков, давший показания в НАБУ. Возглавляя компанию «Энергомережа», Крючков при участии Кононенко контролировал долги разных предприятий перед Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго, контрольный пакет акций которых принадлежал государству.

Забирая средства, компания не передавала их в бюджет, а выводила за рубеж. Находясь в Германии, Дмитрий Крючков давал интервью украинским оппозиционным СМИ, где подробно раскрыл систему махинаций. По его словам, о них прекрасно был осведомлен президент Порошенко, который также имел в этом преступном бизнесе свою долю.

В тот же день народный депутат «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Нестор Шуфрич подал заявления в ГПУ и СБУ из-за решения Порошенко в июне 2014 года прекратить перемирие, возобновив активные боевые действия против повстанцев Донбасса. На тот момент действительно существовала надежда на мирное решение конфликта, поскольку, несмотря на жертвы и разрушения, многие не хотели кровопролития. Именно решение президента о прекращении перемирия, по словам нардепа, и привело к огромным жертвам, разрушению экономики страны и обнищанию населения. На основании этого Порошенко можно привлечь к уголовной ответственности за организацию гражданской войны и незаконное использование ВСУ против своих сограждан.

23 мая в ГБР было подано заявление Портнова об отмывании Порошенко украденных у ВСУ средств на сумму 300 млн долларов через офшорные сделки. Портнов опубликовал нотариальный документ о переоформлении экс-президентом в апреле 2015 г. своей панамской торговой компании UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое офшорное предприятие — BATTERY INVESTMENT CORP. Никаких налогов с этой сделки бюджет Украины не получил. Панамская компания не раз использовалась для минимизации налогов разными предприятиями, входящими в бизнес-империю президента.

Этой компании принадлежало 23,0476% акций ЧАО «Иста-Центр» — завода-производителя стартерных аккумуляторов, который принимал немалое участие в осуществлении украинского оборонного заказа. В результате сделки, которую провернул Порошенко, из бюджета были переведены в офшор сотни миллионов долларов, прикарманенные на «оборонке».

24 мая по заявлению Портнова ГБР открыло против Порошенко дело об отмывании средств в размере 300 млн долларов, якобы украденных в оборонном секторе страны при продаже бывшей «Ленинской кузницы» Сергею Тигипко. Долгое время «Кузница на Рыбальском» принадлежала Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко.

Портнов утверждает, что сделка по продаже была фиктивной и являлась способом отмывания незаконно полученных средств. В рамках расследования Печерский районный суд Киева удовлетворил все 14 ходатайств ГБР по выемке документов, связанных с продажей предприятия.

27 мая следователи Государственного бюро расследований по инициативе Портнова начали проверять информацию относительно возможных коррупционных преступлений экс-президента, совершенных в результате приобретения телеканала «Прямой».

Порошенко обвинили в легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 209 УК Украины). 1 июля следователи уже произвели выемку документов на канале, а киевский суд удовлетворил ходатайство ведомства о принудительном приводе на допрос бывшего собственника СМИ — экс-регионала Владимира Макеенко.

Следующее дело, попавшее в Госбюро с подачи экс-замглавы Администрации президента, касается нарушения при назначении президентом членов Высшего совета правосудия, что привело к узурпации Порошенко судебной власти. Экс-президент в нарушение требований закона и судебного запрета собственным указом отменил условия конкурса с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах, но до вступления в должность Зеленского, — Порошенко незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия.

12 июня Портнов обвинил Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия в незаконном захвате государственной власти, зарегистрировав соответствующее заявление в ГБР. Так, 18 февраля 2016 года коалиция депутатских фракций Верховной Рады Украины прекратила существование, поскольку в прозападной коалиции «Европейская Украина», сформированной по итогам выборов 2014 года, остались лишь 217 нардепов после выхода из нее фракций Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко и «Самопомощи» Андрея Садового. А согласно Конституции, такого количества депутатов недостаточно для формирования парламентского большинства, где требуется 226 голосов. Таким образом, с помощью Парубия экс-президент фальсифицировал документы о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций, тем самым узурпировав власть.

29 июля 2019 г. показания бывшего главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, покинувшего Украину еще в 2015 году, после отказа выполнять незаконные распоряжения команды бывшего гаранта сделали Порошенко фигурантом еще одного уголовного дела.

По словам Чернушенко, прошлая власть активно использовала суды для расправы над оппонентами, а также осуществляла рейдерский захват собственности. В частности, речь идет о пикантном эпизоде с компанией «Нефтегаздобыча», принадлежавшей самому Ринату Ахметову: весной 2015 года Генпрокуратура и Печерский райсуд помогли захватить контроль над её активами, чтобы получить отступные в пользу действующего главы государства. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

6 августа прошлого года ГБР также на основании заявления Портнова начало досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа» (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366). Поводом для этого являлся скандальный вояж экс-президента Порошенко на Мальдивы в начале 2018 г. Есть все основания полагать, что действующий тогда глава государства пересекал границу по поддельным документам. Также ведомство должно проверить, как и за какие средства происходила оплата «банкета» — ведь Порошенко мог использовать для этой цели бюджетные средства.

Последнее из существующих дел в отношении пятого президента Украины было открыто 10 декабря прошлого года по факту подписания экс-президентом Минских соглашений. Предварительная квалификация — государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Подобную трактовку Портнов обосновывал тем, что вследствие данных договоренностей, у Украины «нет ни единого шанса вернуть границу или провести выборы на Донбассе», так как президент Зеленский не может выйти за их рамки.

Буксует следствие по делу расхищения средств в «Укроборонпроме», к которому причастен бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский-Свинарчук. Расследование опубликованное в программе «Наши деньги» Денисом Бигусом выявило, что госпредприятие контрабандой через фирмы-прокладки закупало комплектующие для военной техники из России по завышенным ценам, на чем значительно наживался Гладковский, его сын и некоторые партнеры. Речь шла о десятках миллионов гривен.

Курировал данный процесс, по данным исследования, сын Олега Гладковского — Игорь, а его помощниками выступали Виталий Жуков и Андрей Рогоза. Их роли распределялись следующим образом: Гладковский-младший по надобности мог «припугнуть директоров» и «внести нужный вопрос в повестку дня на заседании СНБО через отца». Второй участник — Виталий Жуков «оформлял документы, носил деньги и договаривался с директорами заводов». Третьего участника — Андрея Рогозу — называют «специалистом по контрабанде». Кстати, по данным Александра Дубинского, в 2015 году Гладковский-младший стал владельцем и хранителем оффшорной империи своего отца. В том же году сын также, как и отец, стал почетным консулом Украины на Сейшелах.

В беседе с руководителями госпредприятий и поставщиками они прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег. Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов. Общая сумма, которую заработали участники схемы, составляет не менее 250 млн грн, поскольку государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза. При этом они настолько не опасались последствий своей деятельности, что даже перечисляли взятки должностным лицам через карты «Приватбанка». Авторы сюжета полагают, что прибыль махинаторов составила еще больше, ибо тот же Рогоза говорил о цифре не менее 500 млн.

Заводские документы свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям. Кузьмин: Судьба Порошенко полностью в руках Зеленского, а не генпрокурора страны © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы. Деньги отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках участники схемы обсуждали проценты, которые получали такие центры.

Немаловажно, что одной из фирм-прокладок выступало даже судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница)», до осени прошлого года находившаяся в собственности президента Порошенко. Вышеупомянутые инциденты относятся к 2015-2016 гг.

В 2016-17 гг. «Укроборонпром» закупил российские детали для самолетов АН-26, заплатив в 5 раз больше, чем они стоят. Украине они обошлись в 14,38 млн грн, тогда как из Москвы отправлялись по стоимости 2,3 миллиона. При этом 80-процентный аванс разделили между собой вероятные участники схемы. Чистая прибыль от той сделки достигала 300 тысяч долларов. Из них 30 тысяч долларов получил Олег Гладковский, 10 тысяч — нынешний директор «Укроборонпрома» Павел Букин. Еще 46,6 тысячи получили непосредственные организаторы поставки — Игорь Гладковский и его бизнес-партнер Виталий Жуков.

А ранее журналисты программы «Наши деньги» утверждали, что заводы оборонки переплатили посредническим компаниям за поставки военных запчастей около 100 млн грн. Осенью 2018 года журналисты-расследователи получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов скандала, что позволило выявить более крупные масштабы махинаций.

17 октября 2019 г. Олег Гладковский был арестован, но позже вышел из тюрьмы под залог. Сейчас он разгуливает на свободе, а дело как-то исчезло с передовиц СМИ.

Беспредел националистов: дела Шеремета, Бузины, Стерненко

Украинские правоохранители предварительно вышли на след убийц журналиста Павла Шеремета, которого взорвали 20 июля 2016 года в Киеве. Изначально по горячим следам украинские официальные лица обвиняли в этом Россию. Но следствие данную версию полностью перечеркнуло, так как на деле преступление совершили националистические активисты: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко. В сентябре и начале ноября прошлого года были арестованы супруги Владислав и Инна Грищенко, воевавшие на Донбассе в составе ДУК «Правый сектор». Так, Владислав Грищенко, имевший позывной «Буча», участвовал в боях в Донецком аэропорту, а затем перевелся в ВСУ, где служил командиром саперного отделения в 95-й аэромобильной бригаде. Что касается его жены с позывным «Пума», то в одном из боев она даже была тяжело ранена.

Внимание правоохранителей привлекло покушение на бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака, который известен как криминальный авторитет. Покушение, имевшее место в июле 2018 г., оказалось неудачным — жертва обнаружила под своей машиной самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось из-за ошибки минера. На Грищенко удалось выйти в результате экспертиз, проведенных следователями по данному делу. Согласно версии следствия по этому делу, Владислав Грищенко проник на территорию дома бизнесмена и закрепил взрывное устройство под днищем автомобиля. Бомба должна была сработать сразу, как только машина тронется с места, но этого не произошло, так как киллер допустил ошибку.

Одним из фигурантов этого дела был Андрей Антоненко, который тесно общался с Юлией Кузьменко и Петром Кияном (позывной «Электрик»). Последние двое являются сожителями. С ними также общались Иван Вакуленко («Пистолет»), а также супруги Грищенко, причастные к покушению на Ивано-Франковщине. Представители полиции обратили внимание, что почерк неудавшегося покушения на Чекурака был идентичен убийству Шеремета. Как сообщил начальник криминальной полиции Евгений Коваль, когда задержали Владислава Грищенко, следователи зафиксировали, что на судебные заседания ходят друзья задержанных, — и обнаружили группу. Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза. После первой повестки представители группы занервничали — Ваня-Пистолет покончил жизнь самоубийством на следующий день после вызова на допрос, Электрик пытался покончить с собой. Сейчас все фигуранты дела, кроме Дугарь, находятся в СИЗО, но «порохоботы» пытаются выставить его как «политические репрессии против патриотов», проводя хулиганские акции в суде.

Не привлечены к ответственности убийцы публициста и писателя Олеся Бузины. Бузина был застрелен 20 апреля 2015 г. в Киеве националистами Андреем Медведько и Денисом Полищуком. Андрей Медведько (известный как «Мэнсон»), был активным майдановцем, а также руководителем Печерской районной организации ВО «Свобода» в Киеве, одним из создателей её наиболее радикального крыла — организации «С14», в конце 2014 года недолго служил в зоне АТО в составе батальона МВД «Киев-2». Другой, Денис Полищук (с позывным «Аллах»), также националист и участник АТО. Некоторое время они оба провели в СИЗО, но под давлением «побратимов» все же выпущены на свободу. Правоохранители располагают неопровержимыми доказательствами их вины, в частности записями с камер видеонаблюдения, следами ДНК на орудии убийства и одежде, от которой они избавились. Хотя обвинительный акт в отношении Медведько и Полищука направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд г. Киева еще 28 ноября 2017 года, оба они не только гуляют на свободе, но и работают в органах государственной власти — Министерстве ветеранов. Они получают средства из государственного бюджета для неонацистской «С14» и ее дочерних структур.

Без подозрения гуляет в Киеве и бывший лидер одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко, который в мае 2018 г. зарезал жителя города Черноморска (бывший Ильичевск Одесской области) Ивана Кузнецова и ранил его товарища Александра Исайкула. Все происходящее Стерненко снимал в прямом эфире, а следы его отпечатков пальцев и ДНК имеются на орудии преступления — ноже. Полиция уже подготовила текст подозрения, где скандальный активист обвиняется по ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, а также покушение на убийство, что в совокупности «тянет» на 15 лет лишения свободы.

Если ранее убийцу «прикрывал» экс-генпрокурор Юрий Луценко, лично отдававший команды спускать все на тормозах, то после смены руководства ГПУ казалось, что дело Стерненко должно, наконец, быть рассмотрено по закону. Но этого не произошло — «активист» нашел себе нового покровителя в лице Руслана Рябошапки. После разговора националиста и экс-главы ГПУ, последний передал материалы дела в СБУ, где оно до сих пор лежит мертвым грузом. На отсутствие справедливости сетовала в своих социальных сетях вдова убитого Леся Кузнецова, тщетно добивавшаяся встречи с главой государства.

Таким образом, на Венедиктову возложена непростая миссия по ликвидации «авгиевых конюшен», образовавшихся в ГПУ вследствие деятельности ее предшественников. От ее работы и результатов деятельности во многом зависит рейтинг «Слуги народа» и президента Зеленского. В случае, если она не справится, разочарование в украинском обществе нынешней властью станет окончательным и бесповоротным.