Вслед за Европой жесткий карантин введен и на Украине. Впрочем, до вывода на улицы вооруженных патрулей и де-факто роспуска парламента, как в Сербии, пока не дошло, хотя последнего уже требовали в понедельник у Верховной Рады националисты

Вечером во вторник приостановили — пока что до 3 апреля — работу метрополитена в Киеве, Днепре (до 2016 года — Днепропетровске) и Харькове. Правда, время закрытия основного общественного транспорта в разных мегаполисах могло различаться.

«Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта», — сообщил «Украинской правде» Геннадий Кернес, хотя еще днем ранее он публично метал громы и молнии в адрес Кабинета министров Украины и заявлял той же «Украинской правде», что «он против закрытия метро и закрывать его не собирается», так как «метро пользуются все категории льготников», а это его целевой электорат.

А городской глава Киева Виталий Кличко оповестил жителей украинской столицы через свою страницу в Facebook, что «сегодня в 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров, предварительно до 3 апреля». Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

С полудня среды распоряжением правительства страны прекращены межобластные и межгородские пассажирские перевозки. «Во исполнение постановления Кабинета министров Украины №215 «Укрзализныця», начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) в связи с карантином, вызванным вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, до принятия отдельного решения правительства. Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта», — проинформировала во вторник пресс-служба государственной железной дороги Украины.

Более того, вводится и ограничение посещения железнодорожных вокзалов — с 18 марта их можно посещать только для обмена ранее купленных билетов.

Обычный общественный транспорт продолжает ходить внутри городов (но не между ними!), но количество пассажиров в нем ограничено 10 пассажирами для такси и маршруток и 20 пассажирами — для автобусов, трамваев и троллейбусов.

Причем, как специально уточнил 17 марта на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник: «Никто количество автобусов увеличивать не будет, учитывая, что все горожане должны оставаться дома. Только те, кому надо добраться на работу, будут пользоваться общественным транспортом».

Еще важная деталь, которую сообщил Поворозник: «С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт (в Киеве. — Авт.) будет исключительно в масках. Пассажир, у которого нет маски, не будет допускаться к перевозке пассажирским транспортом». «Прокурор добавит!» Самые громкие дела, которыми будет заниматься новый руководитель Генпрокуратуры Украины © Facebook, Ирина Венедиктова

С 16 марта закрываются учреждения культуры и спорта (включая фитнес-клубы), заведения общественного питания (впрочем, они могут работать на доставку), торговые центры. В магазинах люди продолжают скупать крупы, бакалею и туалетную бумагу.

Как заявил в понедельник Зеленский в видеообращении к нации: «Министерству здравоохранения — временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры». О выполнении этого указания, например, отчитался во вторник директор Института сердца Борис Тодуров: «Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Мы освобождаем койки для возможного массового поступления тяжелых больных, которым понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких и экстракорпоральная мембранная оксигенация».

Наконец, Священный Синод Православной церкви Украины опубликовал 17 марта «Практические наставления для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (COVID-19)», в которых рекомендовал, «проявляя заботу о верующих… прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более чем ограниченное число лиц», а «Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограничением количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве средствами видеотрансляции».

Между тем националисты, хотя и не имели возможности вывести к парламенту сотни бойцов, все равно провели у Верховной Рады серию пикетов по несколько десятков человек. Причем, например, активисты «Национального корпуса» оделись в медицинские маски и костюмы и требовали роспуска парламента.

А в регионах началась реализация очень интересной инициативы — во вторник националистическая организация «Традиция и порядок» опубликовала в Facebook два — из Киевской и Черкасской областей — видеообращения крепких ребят, закрывавших лицами капюшонами, которые с вилами в руках недвусмысленно угрожали «народным гневом» нардепам, которые рискнут проголосовать за продажу украинской земли. И закон, не в последнюю очередь поэтому, вновь не прошел.